Рак яєчників: підтримувальна терапія олапарибом

У журналі «Lancet Oncology» опубліковано дані дослідження, які свідчать про ефективність підтримувальної терапії препаратом олапариб у жінок з недавно діагностованим раком яєчників та мутацією BRCA.

У дослідження були включені жінки — носії мутацій BRCA, у яких нещодавно було діагностовано серозну чи ендометріоїдну карциному яєчників та відзначалася клінічна відповідь (повна або часткова) на хіміотерапію препаратами платини. У рамках дослідження після основного курсу лікування жінкам призначали олапариб у дозі 300 мг 2 рази на добу або плацебо як підтримувальну терапію протягом 2 років.

Середній період спостереження групи олапарибу становив 4,8 року, а медіана виживаності без прогресування — 56 міс. Для порівняння, у групі плацебо середній період спостереження становив 5,0 років, а медіана виживання без прогресування — 13,8 міс.

У більшості пацієнток у дослідженні відзначали мутації BRCA1 (72%), у 106 (27%) — мутації BRCA2 та у 3 (1%) — обидві мутації.

Під час аналізу вторинної ефективності (показник часу до повторного прогресування захворювання або летального результату) 5-річна виживаність без прогресування становила 64% для олапарибу та 41% для плацебо.

Анемія (22%) була найчастішим побічним ефектом ≥3-го ступеня тяжкості серед пацієнтів, які приймали олапариб, за нею слідували нейтропенія (8%) та стомлюваність або астенія (4%).

Серйозні побічні ефекти загалом частіше виникали під час прийому олапарибу (21%), ніж при застосуванні плацебо (13%), як і серйозні небажані явища, пов’язані з терапією (10 проти 2%).

Провідний автор дослідження Сусанна Банерджі з Royal Marsden NHS (National Health Service) Foundation Trust та Інституту дослідження раку (Institute of Cancer Research) у Лондоні висловила думку, що всім жінкам з нещодавно діагностованим поширеним раком яєчників та мутацією BRCA слід розглянути можливість отримання підтримувальної терапії олапарибом після операції та відповіді на хіміотерапію на основі платини.

За матеріалами www.medscape.com