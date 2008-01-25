Рак яєчників: підтримувальна терапія олапарибом
У журналі «Lancet Oncology» опубліковано дані дослідження, які свідчать про ефективність підтримувальної терапії препаратом олапариб у жінок з недавно діагностованим раком яєчників та мутацією BRCA.
У дослідження були включені жінки — носії мутацій BRCA, у яких нещодавно було діагностовано серозну чи ендометріоїдну карциному яєчників та відзначалася клінічна відповідь (повна або часткова) на хіміотерапію препаратами платини. У рамках дослідження після основного курсу лікування жінкам призначали олапариб у дозі 300 мг 2 рази на добу або плацебо як підтримувальну терапію протягом 2 років.
Середній період спостереження групи олапарибу становив 4,8 року, а медіана виживаності без прогресування — 56 міс. Для порівняння, у групі плацебо середній період спостереження становив 5,0 років, а медіана виживання без прогресування — 13,8 міс.
У більшості пацієнток у дослідженні відзначали мутації BRCA1 (72%), у 106 (27%) — мутації BRCA2 та у 3 (1%) — обидві мутації.
Під час аналізу вторинної ефективності (показник часу до повторного прогресування захворювання або летального результату) 5-річна виживаність без прогресування становила 64% для олапарибу та 41% для плацебо.
Анемія (22%) була найчастішим побічним ефектом ≥3-го ступеня тяжкості серед пацієнтів, які приймали олапариб, за нею слідували нейтропенія (8%) та стомлюваність або астенія (4%).
Серйозні побічні ефекти загалом частіше виникали під час прийому олапарибу (21%), ніж при застосуванні плацебо (13%), як і серйозні небажані явища, пов’язані з терапією (10 проти 2%).
Провідний автор дослідження Сусанна Банерджі з Royal Marsden NHS (National Health Service) Foundation Trust та Інституту дослідження раку (Institute of Cancer Research) у Лондоні висловила думку, що всім жінкам з нещодавно діагностованим поширеним раком яєчників та мутацією BRCA слід розглянути можливість отримання підтримувальної терапії олапарибом після операції та відповіді на хіміотерапію на основі платини.
За матеріалами www.medscape.com
Новини медициниВсі новини
Алопеція, або Чому випадає волосся?
01.05.2024
Що слід знати про розсіяний склероз?
29.04.2024
Чим небезпечний інфаркт міокарда?
24.04.2024
Ліпома. Чим небезпечний підшкірний жировик?
24.04.2024
Судоми в ногах — невже назавжди?
23.04.2024