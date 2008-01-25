Всі аптеки України
Новини медицини та фармаціїРак передміхурової залози: нова комбінована терапія

Рак передміхурової залози: нова комбінована терапія

Опубліковано  27.05.2022

В одному з недавніх досліджень, проведеному на базі медичного центру Cedars-Sinai Cancer, показано, що комбінація андроген-деприваційної терапії та променевої терапії тазових лімфатичних вузлів дозволяє збільшити тривалість життя пацієнтів з раком передміхурової залози. Так, у близько 90% пацієнтів, які отримували цю терапію, не спостерігалося прогресування раку протягом 5 років. Результати дослідження було опубліковано в журналі «The Lancet».

У дослідженні було продемонстровано, що п’ятирічна виживаність (тобто відсоток хворих, тривалість життя яких після встановлення діагнозу становила 5 і більше років) пацієнтів з раком передміхурової залози, які пройшли оперативне лікування та не проходили курс андроген-деприваційної та променевої терапії тазових лімфатичних вузлів, становила 70%. Говард Сандлер (Howard Sandler), доктор медицини, завідувач відділення Радіаційної онкології в Cedars-Sinai Cancer та старший автор дослідження, підкреслив, що досліджувана комбінована терапія значно знижує ризик летального наслідку у пацієнтів з раком передміхурової залози.

У цьому міжнародному клінічному дослідженні ІІІ фази взяли участь 1716 пацієнтів. Учасників було розділено на три групи. Представникам усіх груп було проведено хірургічне лікування щодо раку передміхурової залози. 1-ша група отримала променеву терапію ложа передміхурової залози. Медіана п’ятирічної виживаності у цих пацієнтів становила 71%. 2-га група отримувала стандартну променеву терапію у поєднанні з андроген-деприваційною. Медіана п’ятирічної виживаності у цій групі становила 81%. 3-тя група отримувала променеву терапію ложа передміхурової залози, андроген-деприваційну та променеву терапію тазових лімфатичних вузлів. У 87% пацієнтів цієї групи не відзначалося прогресування раку протягом 5 років спостереження.

У США рак передміхурової залози є найчастіше діагностованим видом онкопатології після раку шкіри. На ранніх стадіях перебіг цього виду онкопатології  є безсимптомним. У той самий час визначення рівня простатспецифічного антигену є методом ранньої діагностики раку передміхурової залози. Основний метод терапії — хірургічне видалення передміхурової залози. Однак у частини пацієнтів через кілька років після простатектомії відзначається повторне підвищення рівня простатспецифічного антигену, що свідчить про рецидив захворювання. Г. Сендлер пояснив, що раннє застосування променевої та андроген-деприваційної терапії після оперативного втручання дозволяє уникнути прогресування та рецидивування раку передміхурової залози в більшості хворих та збільшити їх тривалість життя.

За матеріалами www.medicalxpress.com

Опубліковано  27.05.2022

Новини медицини

Всі новини
Алопеція, або Чому випадає волосся?

Алопеція, або Чому випадає волосся?

01.05.2024

Рання діагностика когнітивних порушень та деменції. Фармакотерапія деменції

Рання діагностика когнітивних порушень та деменції. Фармакотерапія деменції

01.05.2024

Знижений артеріальний тиск. Чим небезпечна артеріальна гіпотензія?

Знижений артеріальний тиск. Чим небезпечна артеріальна гіпотензія?

30.04.2024

Фармакотерапевтичний підхід до лікування ГРЗ, формування домашньої аптечки

Фармакотерапевтичний підхід до лікування ГРЗ, формування домашньої аптечки

30.04.2024

Що слід знати про розсіяний склероз?

Що слід знати про розсіяний склероз?

29.04.2024

Цукровий діабет: що потрібно знати про хворобу?

Цукровий діабет: що потрібно знати про хворобу?

29.04.2024

Що потрібно знати про алергію на амброзію: симптоми та тактика лікування

Що потрібно знати про алергію на амброзію: симптоми та тактика лікування

29.04.2024

Мігрень з аурою та без: лікування та профілактика нападів, нові напрямки терапії

Мігрень з аурою та без: лікування та профілактика нападів, нові напрямки терапії

29.04.2024

Лайм-бореліоз (хвороба Лайма, кліщовий бореліоз). Стадії захворювання. Діагностика та лікування

Лайм-бореліоз (хвороба Лайма, кліщовий бореліоз). Стадії захворювання. Діагностика та лікування

26.04.2024

Алергічний риніт: напрями терапії та профілактичні заходи

Алергічний риніт: напрями терапії та профілактичні заходи

25.04.2024

Чим небезпечний інфаркт міокарда?

Чим небезпечний інфаркт міокарда?

24.04.2024

Ліпома. Чим небезпечний підшкірний жировик?

Ліпома. Чим небезпечний підшкірний жировик?

24.04.2024

Глосалгія, глосодинія, або синдром пекучості порожнини рота

Глосалгія, глосодинія, або синдром пекучості порожнини рота

24.04.2024

Судоми в ногах — невже назавжди?

Судоми в ногах — невже назавжди?

23.04.2024

Сучасні підходи до діагностики та ерадикаційної фармакотерапії Helicobacter pylori

Сучасні підходи до діагностики та ерадикаційної фармакотерапії Helicobacter pylori

22.04.2024

Всі новини