Рак передміхурової залози: нова комбінована терапія

В одному з недавніх досліджень, проведеному на базі медичного центру Cedars-Sinai Cancer, показано, що комбінація андроген-деприваційної терапії та променевої терапії тазових лімфатичних вузлів дозволяє збільшити тривалість життя пацієнтів з раком передміхурової залози. Так, у близько 90% пацієнтів, які отримували цю терапію, не спостерігалося прогресування раку протягом 5 років. Результати дослідження було опубліковано в журналі «The Lancet».

У дослідженні було продемонстровано, що п’ятирічна виживаність (тобто відсоток хворих, тривалість життя яких після встановлення діагнозу становила 5 і більше років) пацієнтів з раком передміхурової залози, які пройшли оперативне лікування та не проходили курс андроген-деприваційної та променевої терапії тазових лімфатичних вузлів, становила 70%. Говард Сандлер (Howard Sandler), доктор медицини, завідувач відділення Радіаційної онкології в Cedars-Sinai Cancer та старший автор дослідження, підкреслив, що досліджувана комбінована терапія значно знижує ризик летального наслідку у пацієнтів з раком передміхурової залози.

У цьому міжнародному клінічному дослідженні ІІІ фази взяли участь 1716 пацієнтів. Учасників було розділено на три групи. Представникам усіх груп було проведено хірургічне лікування щодо раку передміхурової залози. 1-ша група отримала променеву терапію ложа передміхурової залози. Медіана п’ятирічної виживаності у цих пацієнтів становила 71%. 2-га група отримувала стандартну променеву терапію у поєднанні з андроген-деприваційною. Медіана п’ятирічної виживаності у цій групі становила 81%. 3-тя група отримувала променеву терапію ложа передміхурової залози, андроген-деприваційну та променеву терапію тазових лімфатичних вузлів. У 87% пацієнтів цієї групи не відзначалося прогресування раку протягом 5 років спостереження.

У США рак передміхурової залози є найчастіше діагностованим видом онкопатології після раку шкіри. На ранніх стадіях перебіг цього виду онкопатології є безсимптомним. У той самий час визначення рівня простатспецифічного антигену є методом ранньої діагностики раку передміхурової залози. Основний метод терапії — хірургічне видалення передміхурової залози. Однак у частини пацієнтів через кілька років після простатектомії відзначається повторне підвищення рівня простатспецифічного антигену, що свідчить про рецидив захворювання. Г. Сендлер пояснив, що раннє застосування променевої та андроген-деприваційної терапії після оперативного втручання дозволяє уникнути прогресування та рецидивування раку передміхурової залози в більшості хворих та збільшити їх тривалість життя.

За матеріалами www.medicalxpress.com