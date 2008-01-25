Псоріазин та цукровий діабет: у чому зв'язок?

При цукровому діабеті І та ІІ типу відзначається зниження імунітету та підвищення ризику розвитку рецидивних інфекційних захворювань.

У нещодавньому дослідженні було показано, що в осіб із цукровим діабетом відзначається зниження рівня антимікробного пептиду псоріазину, що призводить до порушення клітинного бар’єра сечового міхура та підвищує ризик розвитку інфекцій сечовивідних шляхів.

Дослідження було проведено вченими з Каролінського інституту (Karolinska Institutet) у Швеції у співпраці з Каролінською університетською лікарнею регіону Стокгольм (Karolinska University Hospital, Region Stockholm), Університетом Капіо та Упсали (Capio and Uppsala University) у Швеції та Університетською клінікою Шлезвіг-Гольштейна (Universitätsklinikum Schleswig-Holstein) у Німеччині.

Результати дослідження було опубліковано в журналі «Nature Communications».

Цукровий діабет розвивається внаслідок нестачі інсуліну та/або зниження його дії (резистентності клітин до дії інсуліну). Інсулін — це гормон, який регулює рівень глюкози в крові. При цукровому діабеті розвивається ряд ускладнень з боку різних систем органів. Одним з таких ускладнень є порушення імунної функції та зниження опірності організму інфекційним патогенам.

Псоріазин — так званий ендогенний антибіотик, що входить до системи вродженого імунітету.

Дослідники проаналізували рівні псоріазину та інших пептидів, що беруть участь у реакціях вродженого імунітету в сечі, клітинах слизової оболонки сечового міхура та плазмі крові пацієнтів із цукровим діабетом. Крім того, аналогічні дослідження було проведено на мишах.

Аннелі Браунер (Annelie Brauner), професор кафедри мікробіології, пухлинної та клітинної біології Каролінського інституту, керувала дослідженням. Вона розповіла, що при цукровому діабеті відзначають зниження рівня псоріазину, що призводить до ослаблення бар’єрної функції слизової оболонки сечового міхура та підвищує ризик розвитку інфекції сечового міхура.

Раніше дослідницька група під керівництвом професора А. Браунер показала, що лікування естрогенами відновлює захисну функцію клітин сечового міхура у людей та мишей та сприяє регуляції імунної відповіді при інфекціях сечовивідних шляхів.

У нещодавньому дослідженні було показано, що терапія естрогенами сприяє підвищенню рівня псоріазину та зменшенню популяції бактерій на клітинах сечового міхура, які зазнали впливу високих концентрацій глюкози.

Сумітра Моханті (Soumitra Mohanty), науковий співробітник Каролінського інституту та провідний автор дослідження, пояснила, що вчені планують подальше вивчення механізмів розвитку інфекційних захворювань в осіб із цукровим діабетом, а також розробку профілактичних заходів для зниження ризику зараження цієї категорії пацієнтів.

За матеріалами www.medicalxpress.com