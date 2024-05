У нещодавньому дослідженні показано, що психосоціальний стрес та відчуття втрати контролю над навколишнім світом/подіями пов’язані з підвищеним ризиком розвитку інсульту, як ішемічного, так і геморагічного. Ризик найбільш високий для осіб, які зазнають стресів у ситуаціях, у яких, на їхню думку, вони мало що контролюють.

У дослідженні з метою оцінки зв’язку між ризиком розвитку інсульту та рівнем соціального стресу учасників використовувалися дані міжнародного ретроспективного дослідження випадок-контроль INTERSTROKE.

Результати дослідження опубліковано у журналі «JAMA Network Open».

Раніше в дослідженнях вже було показано зв’язок між рівнем стресу та ризиком розвитку інсульту. У той же час це дослідження включає різноманітніше коло учасників з 32 країн Азії, Північної та Південної Америки, Європи, Австралії, Близького Сходу та Африки. Провідний автор дослідження Катріона Реддін (Catriona Reddin), магістр медицини, з Коледжу медицини, сестринської справи та медичних наук Університету Голуея (University of Galway’s College of Medicine, Nursing and Health Sciences), Великобританія, повідомила, що в дослідженні оцінювалися різні види факторів, включаючи домашній (сімейний) стрес, стрес на роботі, фінансовий стрес та виникнення стресових життєвих подій. У дослідження були включені учасники з країн з високим, середнім та низьким рівнем доходу — 13 350 пацієнтів з інсультом в анамнезі, та 13 462 учасники контрольної групи, у яких не було діагностовано інсульт в анамнезі.

Рівень психосоціального стресу та стресові події оцінювалися на підставі самозвітів учасників. Так, учасники повідомляли про такі стресові події, як розставання з партнером чи розлучення, втрата роботи чи вихід на пенсію, втрата врожаю чи інша невдача у бізнесі, насильство, серйозний внутрішньосімейний конфлікт, тяжка травма чи хвороба, смерть чи тяжке захворювання близького члена сім’ї, смерть чоловіка та інші стресові фактори.

У дослідженні показано, що серйозна стресова подія у житті підвищує ризик розвитку першого інсульту на 17% порівняно з учасниками контрольної групи. Дві чи більше стресових життєвих події зумовлюють підвищення ризику розвитку інсульту на 31%.

У дослідженні також встановлено, що ризик інсульту був вищим при виникненні стресових факторів, на які учасник не міг вплинути.

Глорія Вонг-Падунпатт (Gloria Wong-Padoongpatt), доктор філософії, доцент кафедри психології Університету Невади (University of Nevada) у Лас-Вегасі, США, не брала участі у дослідженні. Вона пояснила, що відчуття контролю за ситуацією пом’якшує негативні наслідки стресу.

Вона також рекомендує кілька технік для зменшення вираженості негативного впливу стресу:

пауза: постарайтеся на мить відволіктися від ситуації, щоб дати собі трохи часу для емоційної реакції і потім обміркувати можливі шляхи вирішення проблеми;

дихайте: при стресі рекомендується ряд дихальних технік. Повільно вдихніть, затримайте подих на кілька миттєвостей, потім розслабтеся та повторіть;

рух: завмирання — природна реакція на загрозу. При стресі рекомендується активно рухатися;

плечі: постарайтеся їх розслабити;

вирішуйте проблеми окремо, зосередьтеся на одному факторі стресу за раз: якщо ви раптово стикнулися з двома факторами стресу, вирішуйте проблеми послідовно;

зверніться до спеціаліста в галузі психічного здоров’я (психолога, психотерапевта).

