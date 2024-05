Препарат з групи протисудомних лікарських засобів покращує когнітивні функції (це найбільш складні функції головного мозку, що забезпечують процес пізнання, у тому числі здатність до навчання і пам’ять) у пацієнтів з хворобою Альцгеймера, у яких діагностується епілептиформна активність у головному мозку (наприклад за допомогою електроенцефалограми — ЕЕГ). Про це свідчать результати недавнього дослідження, опубліковані в медичному журналі «JAMA Neurology».

Кейт Фоссел (Keith Vossel), доктор медицини, директор Центру досліджень хвороби Альцгеймера Мері С. Істон в Каліфорнійському університеті, Лос-Анджелес (Mary S. Easton Center for Alzheimer’s Disease Research at University of California, Los Angeles — UCLA), і провідний дослідник в цьому клінічному випробуванні, розповіла, що в дослідженні протисудомний препарат застосовували для лікування пацієнтів з хворобою Альцгеймера, у яких була виявлена безсимптомна (прихована) епілептиформна активність головного мозку (патологічна пароксизмальна біоелектрична активність головного мозку, що не призводить до розвитку судом).

Хвороба Альцгеймера (БА) — найбільш поширена форма деменції. До ранніх симптомів цього захворювання належать порушення пам’яті (людина може забувати події, що відбулися, важливі дати, погано запам’ятовувати нову інформацію), труднощі в ухваленні рішень, під час підбору слів для висловлення своїх думок і порушення орієнтації в просторі. При цьому у 10–22% пацієнтів з хворобою Альцгеймера розвиваються судомні напади, а ще у 22–54% виявляють безсимптомну епілептиформну активність головного мозку.

У попередніх дослідженнях було показано більш швидке зниження когнітивних (пізнавальних) функцій у пацієнтів з безсимптомною епілептиформною активністю головного мозку. З огляду на ці дані, було прийнято рішення оцінити ефективність протисудомного препарату леветірацетаму, який було схвалено Управлінням з контролю за харчовими продуктами і лікарськими засобами (Food and Drug Administration — FDA), США, в 1999 р. Крім того, лікарський засіб виявився ефективним у лікуванні хвороби Альцгеймера в дослідженнях на тваринах.

У дослідженні застосовували дозу 125 мг 2 рази на добу, значно нижчу, ніж середня доза, рекомендована для лікування пацієнтів з епілепсією.

Скринінг для виявлення патологічної пароксизмальної активності включав моніторування ЕЕГ в нічні години, а також 60-хвилинну магнітоенцефалограмму (МЕГ). МЕГ — технологія, що дозволяє візуалізувати магнітні хвилі, що виникають внаслідок електричної активності мозку. Його пройшли 54 пацієнти з хворобою Альцгеймера легкого ступеня тяжкості.

Доктор К. Фоссель пояснила, що МЕГ дозволяє виявити пароксизмальну активність, яка не фіксується на ЕЕГ. Після первинного скринінгу в дослідження було включено 34 пацієнти, з них епілептиформну активність виявлено ​​у майже 40% (пацієнти, що мали в анамнезі судоми і вже приймають протисудомні лікарські засоби, були виключені до скринінгу). Хворих розділили на 2 групи: 1-ша група приймала плацебо протягом 28 днів, потім протягом 28 днів учасники не отримували ні плацебо, ні досліджуваний препарат, а потім приймали леветірацетам у дозі 125 мг 2 рази на добу протягом 28 днів. У 2-й групі учасники спочатку приймали протягом 28 днів леветірацетам, потім слідувала 28-денна перерва в прийомі препарату, після якої вони протягом 28 днів отримували плацебо. Такий перехресний дизайн цього подвійного сліпого плацебо-контрольованого дослідження дозволив оцінити ефективність леветірацетаму в усіх учасників.

У ході дослідження оцінювали здатність пацієнтів приймати рішення, міркувати, запам’ятовувати слова. Крім того, визначали здатність хворих орієнтуватися в просторі. Для цього їм було запропоновано за допомогою комп’ютерної програми — симулятора водіння навчитися орієнтуватися на вулицях віртуального міста. Була виявлена ​​тенденція до поліпшення когнітивних функцій у пацієнтів, що приймали леветірацетам. При подальшому аналізі та поділі хворих залежно від виявлення пароксизмальної активності на ЕЕГ зроблено висновки, що у пацієнтів з безсимптомною епілептиформною активністю відзначалося значне поліпшення когнітивних функцій.

Доктор К. Фоссель прокоментував, що між групами були дуже чіткі відмінності. Існує підтип хвороби Альцгеймера, який умовно можна назвати епілептичним варіантом. Він відзначається часто, приблизно в 60% випадків. У пацієнтів із цією формою хвороби Альцгеймера відзначено поліпшення пізнавальних функцій при прийомі леветірацетаму. Під час діагностування хвороби Альцгеймера лікарі рідко проводять ЕЕГ для виявлення прихованої епілептиформної активності. Ймовірно, з огляду на отримані в дослідженні дані, практикуючим лікарям слід обстежувати пацієнтів, щоб встановити наявність у них епілептиформної активності головного мозку.

К. Фоссель пояснила, що є і об’єктивні ознаки, за якими можна припустити високу ймовірність прихованої пароксизмальної активності. Найголовніша з них — поява симптомів захворювання у віці молодше 65 років. Насправді, за її словами, цей лікарський засіб сприяє поліпшенню когнітивних функцій при хворобі Альцгеймера і у пацієнтів молодшого віку, незалежно від того, чи була виявлена у них пароксизмальна активність головного мозку.

Усі учасники дослідження вже приймали препарати для лікування хвороби Альцгеймера, і це спостереження демонструє, що додаткове застосування леветірацетаму покращує когнітивні функції більш значно, ніж тільки стандартне лікування. Необхідні подальші дослідження, щоб визначити, чи може тривалий прийом препарату сповільнити прогресування захворювання.

Доктор К. Фоссель пояснила, що це дослідження було спрямовано на оцінку когнітивних функцій під час короткого курсу лікування. Подальші дослідження дозволять оцінити, наскільки поліпшуються пізнавальні функції пацієнтів з хворобою Альцгеймера при тривалих курсах лікування. Крім того, планується провести ряд досліджень на базі Каліфорнійського університету в Лос-Анджелесі для оцінки ефективності препарату у більшої кількості пацієнтів, а також інших протисудомних лікарських засобів.

Доктор К. Фоссель почала дослідження в 2014 р., на той момент вона була співробітником Каліфорнійського університету в Сан-Франциско (University of California, San Francisco) і набирала пацієнтів у дослідження в цьому університеті та Університеті Міннесоти (University of Minnesota). Дослідження було підтримано грантами Асоціації Альцгеймера (Alzheimer’s Association), Національного інституту охорони здоров’я (National Institutes of Health) та інших приватних благодійних фондів.

За матеріалами medicalxpress.com/news/