Протиревматичні препарати можуть знизити ризик розвитку хвороби Альцгеймера та пов'язаної з нею деменції
Результати дослідження «Перепрофілювання лікарських засобів для ефективного лікування пацієнтів з хворобою Альцгеймера» (Drug Repurposing for Effective Alzheimer’s Medicines — DREAM) демонструють, що деякі препарати, що застосовуються при ревматоїдному артриті, можуть знизити ймовірність розвитку хвороби Альцгеймера та пов’язаної з нею деменції в деяких осіб. Хоча отримані дані не варто розглядати як докази можливості широкого застосування цих лікарських засобів у терапії пацієнтів із хворобою Альцгеймера та пов’язаними з нею деменціями, можна розцінювати ці результати як підстави для багатопрофільного підходу до лікування осіб з високим ризиком розвитку цих захворювань.
Дослідження було оприлюднено на порталі JAMA Network Open і проводилося під керівництвом вчених із Національного інституту проблем старіння (National Institute on Aging) при Національному інституті охорони здоров’я (National Institutes of Health) у співпраці з дослідниками з Гарвардської медичної школи (Harvard Medical School) у Бостоні, Університету Рутгерса (Rutgers University) в Нью-Джерсі та Медичного факультету Університету Джона Хопкінса (Johns Hopkins University School of Medicine), Балтімор.
У дослідженні DREAM було проаналізовано дані страхової компанії Medicare про 22 000 пацієнтів. При цьому увагу акцентували на гіпотезі щодо зниження ризику розвитку хвороби Альцгеймера та деменції у пацієнтів з ревматоїдним артритом, які приймали один з трьох різних класів протиревматичних препаратів. Встановлено, що статистично значуще зниження ризику виникнення деменції спостерігалося у пацієнтів із серцево-судинними захворюваннями, які приймали препарати, що належать до класу інгібіторів фактора некрозу пухлини. Ці інгібітори пригнічують імунну систему, блокуючи активність фактора некрозу пухлини-α, речовини, яка може спричинити запалення та призвести до захворювань імунної системи, включаючи ревматоїдний артрит.
За матеріалами www.medicalxpress.com
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