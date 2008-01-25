Полоскання ротової порожнини антисептиком, що містить діючу речовину хлоргексидин, широко застосовується у стоматології. Хлоргексидин є золотим стандартом терапії захворювань ротової порожнини. У той же час на фоні лікування хлоргексидином можлива зміна кольору зубів після їжі або пиття.

У нещодавньому дослідженні, проведеному Інститутом мікроструктури матеріалів та систем Фраунгофера (Fraunhofer IMWS), Німеччина, in vitro проаналізовано ступінь, в якому різні напої викликають потенційну зміну кольору зубів під час лікування хлоргексидином.

Яка зміна кольору зубів може бути спричинена вживанням деяких напоїв при використанні ополіскувачів для рота, що містять хлоргексидин, і як можна зменшити цей ефект?

Доктор Сандра Сарембе, науковий співробітник дослідницької групи Fraunhofer IMWS, зазначила, що позитивно заряджений хлоргексидин прилипає до негативно заряджених поверхонь у роті, тобто до слини, ясен та емалі, і залишається там протягом тривалого часу. Сам по собі хлоргексидин не містить жодних барвників.

Значення pH окремих напоїв є одним із факторів, що визначають, які молекули барвника особливо сильно зв’язуються з хлоргексидином. У дослідженні проаналізовано фарбування зубів при вживанні 11 різних напоїв, включаючи червоне вино, пиво, лимонад, імбирний чай, чорний чай, чай з молоком та каву на фоні лікування хлоргексидином.

Як контроль використовувалася вода.

Дослідження такого масштабу є першим у своєму роді: досі ступінь, в якому різні рідини можуть викликати зміну кольору зубів під час лікування хлоргексидином, ніколи не вивчали настільки докладно. Дизайн дослідження також включав модель, спеціально створену дослідниками для відтворення процесів у роті за максимально реалістичних умов. Так, у дослідженні використовували зубні коронки, які періодично контактували зі штучною слиною, рідиною для полоскання рота з 0,2% вмістом хлоргексидину та, нарешті, з різними напоями.

Цикл обробки було проведено 28 разів. Крім того, за допомогою симулятора чищення зубів відтворювалося щоденне механічне чищення зубів водою та зубною пастою.

Дослідники використовували фотографії для документування та аналізу зразків. Також було проведено скануючу електронну мікроскопію поверхні зубних коронок.

Виявлено, що найбільш сильне фарбування відбувалося під впливом чорного чаю та червоного вина, кава та пиво викликали менш виражене фарбування. Важливо, що при розведенні чорного чаю та кави молоком відзначено значно менший ступінь фарбування зубних поверхонь.

Тому важлива рекомендація, яку стоматологи можуть запропонувати особам, які проходять лікування хлоргексидином, додавати молоко при вживанні кави та чаю. Також рекомендується постійно використовувати зубну пасту для чищення зубів і робити якомога більші інтервали між полосканням рота хлоргексидинвмісними засобами та їжею або питтям.

Результати дослідження опубліковані у «European Journal of Dentistry».

За матеріалами www.medicalxpress.com