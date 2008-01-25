Дослідження, проведене на базі Дослідницького інституту Лернер при клініці Клівленда (Cleveland Clinic’s Lerner Research Institute), показало зв’язок між виявленням гена HSD3B1 і ризиком розвитку раку ендометрія.

Рак ендометрія — один з видів онкопатології, що найчастіше діагностуються у жінок. Середній вік хворих становить 60 років. Основний симптом захворювання — нерегулярні кровотечі після настання менопаузи. При цьому немає ефективних скринінгових методів для діагностики цього виду раку.

Дослідники встановили, що ген HSD3B1 частіше виявляють у жінок з раком ендометрія ІІ типу, ніж у пацієнток без цієї онкопатології. Ризик летального наслідку вищий у жінок з раком ендометрія ІІ типу, ніж у хворих, у яких діагностовано рак ендометрія І типу. Ймовірно, це пояснюється меншою вираженістю гормонозалежності пухлинних клітин при раку ендометрія ІІ типу.

Раніше в дослідженнях було показано, що ген HSD3B1 пов’язаний з підвищеним ризиком розвитку раку молочної та передміхурової залоз.

Німа Шаріфі (Nima Sharifi), доктор медичних наук, старший автор дослідження та директор Центру дослідження злоякісних новоутворень сечостатевої системи Дослідницького інституту Лернера (Director of the Lerner Research Institute’s Genitourinary Malignancies Research Center), підкреслила, що дослідження зв’язку гена HSD3B1 та ризику розвитку онкологічних захворювань потенційно дозволить розробити методи профілактики та таргетної терапії при деяких видах раку.

Роберто Варгас (Roberto Vargas), доктор медичних наук, співавтор та асистент відділення гінекологічної онкології Клівлендської клініки, пояснив, що виявлення зв’язку між геном HSD3B1 та ризиком розвитку раку ендометрія є критично важливим, оскільки частота розвитку цього виду раку в США підвищується.

Лікар Н. Шаріфі пояснила, що андрогени та естрогени виробляються не тільки яєчками/яєчниками. Так, ген HSD3B1 кодує фермент, що бере участь у трансформації стероїдних попередників, що виробляються в надниркових залозах, в андрогени та естрогени.

Лікар Н. Шаріфі розповіла, що HSD3B1 може бути біомаркером деяких підтипів раку молочної залози та ендометрія. Крім того, під час аналізу даних Британського біобанку було встановлено, що у хворих на рак з генотипом HSD3B1 спостерігався більш високий ризик смерті, незважаючи на лікування.

Автори зазначили, що ген HSD3B1 найчастіше виявляють у жінок негроїдної раси.

Джефф Макманус (Jeff McManus), доктор філософії, перший автор і науковий співробітник Відділу біології раку (Cancer Biology Department), підкреслив, що необхідні масштабніші дослідження зв’язку гена HSD3B1 з розвитком онкологічних захворювань.

На сьогодні проводяться подальші дослідження асоціації гена HSD3B1 з раком молочної залози, передміхурової залози та ендометрія, а також зв’язку між виявленням цього гена та клінічною відповіддю на протипухлинну терапію.

За матеріалами www.medicalxpress.com