Профілактика раку молочної залози: менше сидіти, більше рухатися!

Рак молочної залози — вид раку, який у жінок діагностують найчастіше.

У нещодавньому огляді досліджували зв’язок між рівнем фізичної активності та ризиком розвитку раку молочної залози.

У дослідженні було показано, що високий рівень фізичної активності та менша кількість часу, проведеного в положенні сидячи, знижують ризик розвитку раку молочної залози. Так, було продемонстровано такі асоціації: низька фізична активність та сидячий спосіб життя були пов’язані з вищим ризиком розвитку онкопатології молочної залози. У той же час висока фізична активність і невелика кількість часу, проведеного сидячи, асоціювалися з нижчою вірогідністю виникнення цього захворювання.

Було опрацьовано медичні дані із 76 досліджень. Вчені проаналізували інформацію про 130 957 жінок європейського походження з Консорціуму асоціації раку молочної залози (Breast Cancer Association Consortium — BCAC). Консорціум асоціації раку молочної залози — міждисциплінарний консорціум у галузі досліджень раку молочної залози.

Загалом у 69 838 жінок, включених у дослідження, було діагностовано інвазивні пухлини молочної залози, у 6667 виявлено нерозповсюджені пухлини in situ, а у 54 452 не було діагностовано рак молочної залози, вони становили контрольну групу.

Доктор І-Мін Лі (I-Min Lee), професор медицини Гарвардської медичної школи (Harvard Medical School), не брав участі в дослідженні, проте він пояснив, що висока фізична активність і мала кількість часу, що проводиться в положенні сидячи, ймовірно, знижують ризик розвитку раку молочної залози, оскільки сприяють зменшенню кількості жирової тканини в організмі, сприятливо впливають на рівень статевих гормонів, знижують рівень медіаторів запалення та сприяють покращенню метаболічних процесів.

Доктор Бріджит Лінч (Brigid Lynch), заступник керівника відділу епідеміології раку в Раді з раку штату Вікторія (Cancer Epidemiology Division at Cancer Council Victoria), Австралія, є одним з авторів дослідження. Вона наголосила, що навіть незначне підвищення фізичної активності сприяє зниженню рівня статевих стероїдних гормонів. Раніше ж у дослідженнях було показано, що нижчі рівні естрогенів та андрогенів пов’язані з нижчим ризиком розвитку раку молочної залози. Б. Лінч розповіла, що в дослідженні за допомогою статистичного методу, який називають «менделівська рандомізація», також було показано, що тривалі періоди часу, що проводяться в положенні сидячи, підвищують відповідний ризик. Крім того, у дослідженні вивчали асоціації між певними генами та рівнем фізичної активності, а також ризиком розвитку раку молочної залози. У той самий час професор І.-М. Лі зазначив, що було проаналізовано лише невелику кількість генів, пов’язаних із фізичною активністю та малорухливим способом життя, і, ймовірно, їх набагато більше.

Таким чином, малорухливий спосіб життя є фактором ризику розвитку раку молочної залози, який можна модифікувати. Б. Лінч наголосила, що для профілактики цього онкологічного захворювання необхідно приділяти більше уваги пропаганді активного способу життя, фізичних вправ та підвищення фізичної активності жінок, а також скорочення часу, який жінки проводять у положенні сидячи.

Доктор Зейнеп Мадак-Ердоган (Zeynep Madak-Erdogan), ад’юнкт-професор нутриціології в Університеті Іллінойсу в Урбані Шампейн (University of Illinois Urbana Champaign), не брав участі в дослідженні, але він підкреслив необхідність подальших досліджень та визначення молекулярних механізмів зв’язку між рівнем фізичної активності та ризиком розвитку раку молочної залози. Результати дослідження було опубліковано в журналі «British Journal of Sports Medicine».

За матеріалами www.medicalnewstoday.com;

www.bjsm.bmj.com