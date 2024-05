Профілактика і лікування при туберкульозі: фокус на молодих людей

У «The Lancet Global Health» опубліковані результати дослідження, проведеного вченими з Каролінського інституту в Швеції (Karolinska Institutet in Sweden). Згідно з опублікованими даними, у стратегіях з профілактики та лікування пацієнтів з туберкульозом в умовах його глобальної епідемії недооцінена важливість діагностики і терапії при виявленні захворювання у молодих людей. Так, у дослідженні було проаналізовано ключові чинники, що впливають на результати лікування туберкульозу в осіб віком 10–24 років у Бразилії, де захворюваність на туберкульоз підвищується.

До пандемії COVID-19 туберкульоз був провідною причиною летальних випадків внаслідок інфекційних захворювань. Найбільш високим є ризик розвитку туберкульозу у соціально та економічно вразливих верств населення. За оцінками експертів, щорічно на туберкульоз хворіють 1,8 млн молодих людей, що становить 17% усіх нових випадків в усьому світі.

Провідний дослідник Луїза Ченсінер (Louisa Chenciner), лікар-терапевт, що працює в Національній службі здоров’я (National Health Service), провела це дослідження в рамках своєї магістерської дисертації в Каролінському інституті. Вона розповіла, що найчастіше в програмах із боротьби з туберкульозом приділяється мало уваги особам молодого віку. У той же час саме вони можуть бути найбільш активними переносниками інфекції, оскільки у цієї вікової групи дуже широкі соціальні контакти, наприклад, на роботі, у школі, із сім’єю або друзями, і тому вони можуть активно передавати туберкульоз у суспільстві. Також важливо визначити, які чинники підвищують ризик несприятливих результатів лікування туберкульозу у молоді (розвиток резистентності до хіміотерапевтичних препаратів, побічних ефектів від лікування, переривання курсу терапії, летальний наслідок).

Л. Ченсінер входила до міжнародної дослідницької групи, яка опублікувала результати національного когортного дослідження, що включило більше 40 000 дітей і молодих людей (віком 10–24 років), хворих на туберкульоз, у Бразилії, країні зі зростаючими показниками захворюваності на дану патологію. Метою дослідження було оцінити ключові медичні та соціальні фактори, пов’язані з несприятливими наслідками лікування, і роль стратегій соціального захисту для цієї вікової групи. Співавтор Крісті Сідні Аннерстедт, доцент Співпрацюючого центру ВООЗ з туберкульозу та соціальної медицини, факультету громадської охорони здоров’я Каролінського Інституту (WHO Collaborating Centre on Tuberculosis and Social Medicine at the Department of Global Public Health, Karolinska Institutet), розповіла, що у близько 1/ 5 досліджуваної популяції спостерігалися несприятливі результати лікування. Це говорить про те, що особам молодого віку потрібно приділяти більше уваги в національних і міжнародних програмах боротьби з туберкульозом.

Соціальний розподіл хворих на туберкульоз молодих людей нерівномірний: часто це ув’язнені тюрем, центрів утримання під вартою для неповнолітніх, особи з низьким (або більш низьким, ніж в однолітків) рівнем освіти (понад 50% з них мали більш низький рівень освіти, ніж їх однолітки). Раса також впливала на результати лікування, а такі фактори, як бідність, ВІЛ, бездомність та вживання наркотиків, були пов’язані з несприятливими наслідками.

Тільки у 1/ 3 молодих людей, включених у дослідження, були повністю відслідковані контакти. Відповідний медичний нагляд мав місце в близько 50% випадків. Невелика частина учасників дослідження отримували грошові дотації на придбання лікарських засобів (у тому числі за програмою соціального забезпечення уряду Бразилії «Programa Bolsa Família»). У цих пацієнтів відмічали більш низький ризик несприятливого результату.

Том Вінгфілд (Tom Wingfield), дослідник Ліверпульської школи тропічної медицини, Великобританія (Liverpool School of Tropical Medicine, UK), і Каролінського інституту, розповів, що це дослідження є першим національно репрезентативним аналізом характеристик молодих людей з туберкульозом в Бразилії. Раніше було мало даних про медичні і соціальні фактори, які могли бути пов’язані з ризиком виникнення несприятливих наслідків лікування в цій віковій групі пацієнтів.

