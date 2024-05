Припливи під час менопаузи: ризик серцево-судинних захворювань?

У нещодавньому дослідженні проведено аналіз зв’язку вегетативних симптомів — припливів при менопаузі та підвищеного рівня системного запалення, що є фактором ризику розвитку серцево-судинних захворювань.

Результати дослідження представлені на зборах Товариства менопаузи (Annual Meeting of The Menopause Society) 27–30 вересня 2023 р. у Філадельфії.

Вазомоторні симптоми, найчастіше звані «припливами», є одними з найчастіших симптомів, що виявляють під час менопаузи. Про наявність припливів повідомляють близько 70% жінок середнього віку. Припливи погіршують якість життя жінки, а також пов’язані з підвищеним ризиком розвитку хронічних захворювань, зокрема серцево-судинних.

Раніше в дослідженнях, що аналізували зв’язок припливів із підвищеним рівнем системного запалення, для документування частоти та тяжкості припливів використовувалися дані самозвітів. Ці самозвіти можуть бути неточними у зв’язку з упередженістю у повідомленнях чи спогадах учасниць.

У цьому дослідженні взяли участь 276 учасниць з дослідження MsHeart. Для оцінки фізіологічної тяжкості припливів використовували провідність шкіри грудини. Потім було проведено аналіз, чи пов’язані частіші фізіологічно оцінені припливи з підвищеним рівнем системного запалення.

Водночас значне підвищення рівня маркерів запалення є ознакою гострого інфекційного процесу або захворювання, невелике та стійке підвищення рівня маркерів запалення, що знаходяться в нормальному фізіологічному діапазоні, є фактором ризику розвитку захворювань серцево-судинної системи. Так, підвищення рівня маркерів запалення є ознакою підвищеного рівня системного запалення та пов’язане з розвитком атеросклеротичних бляшок та захворювань серцево-судинної системи.

У дослідженні було виявлено, що фізіологічно оцінені припливи під час неспання були пов’язані з вищими рівнями високочутливого С-реактивного білка.

Результати дослідження скориговано з урахуванням низки факторів, зокрема віку, освіти, раси/етнічної приналежності, індексу маси тіла та рівня естрадіолу.

Мері Карсон (Mary Carson), провідний автор факультету психології Піттсбурзького університету (Department of Psychology at the University of Pittsburgh), США, пояснила, що це перше дослідження, що вивчає фізіологічно зафіксовані припливи у зв’язку із системним запаленням. Дослідники зазначили, що припливи можуть вказувати на підвищений серцево-судинний ризик, тому жінкам із припливами слід проводити цілеспрямовані заходи щодо профілактики серцево-судинних захворювань.

Доктор Стефані Фобіон (Stephanie Faubion), медичний директор Товариства менопаузи (The Menopause Society), розповіла, що серцево-судинні захворювання є провідною причиною летальних випадків у жінок у США. Вона наголосила, що медичні працівники мають розпитувати жінок про припливи тому, що вегетативні прояви при менопаузі не лише знижують якість життя, а й є ймовірним фактором ризику розвитку серцево-судинних та інших хронічних захворювань.

За матеріалами www.medicalxpress.com