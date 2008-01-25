Відсутня єдина думка експертів щодо оптимального раціону харчування для жінок, які годують грудьми. Почасти це пов’язано з тим, що досі не досліджено досконально склад грудного молока в різні періоди лактації та його залежність від раціону харчування жінки. Таким чином, немає і точних знань про те, які саме мікро- та макронутрієнти витрачаються організмом жінки в підвищених кількостях.

Вітамін D виробляється в організмі людини під впливом сонячного світла на шкіру. За оцінками експертів, 40% жителів Європи мають дефіцит цього вітаміну, при цьому виражений дефіцит відзначають у 13% випадків. У нещодавніх дослідженнях показано, що прийом вітаміну D знижує ризик розвитку аутоімунних захворювань.

Доктор Гарет Най (Dr. Gareth Nye), викладач фізіології Честерського університету (University of Chester), пояснив, що у більшої частини населення спостерігається сезонний дефіцит вітаміну D в холодну пору року. Усім вагітним рекомендується приймати цей вітамін у дозі 400 МО на добу для профілактики дефіциту. Низький вміст вітаміну D є причиною розвитку рахіту у дітей. У більшість молочних сумішей для немовлят додано цей вітамін. Однак при грудному вигодовуванні всі мікро- та макронутрієнти дитина отримує від матері. У дослідженнях показано, що дефіцит вітаміну D частіше відзначають у жінок, які годують грудьми, ніж загалом у популяції. Це означає, що рівень вітаміну D у їхньому грудному молоці також, ймовірно, буде низьким, що підвищує ризик розвитку його дефіциту у дітей, які перебувають на грудному вигодовуванні.

У 2003 р. Американська педіатрична асоціація (American Association of Pediatrics) рекомендувала всім дітям щоденний прийом 200 МО вітаміну D, у 2008 р. вона переглянула свою позицію і радила дітям застосовувати 400 МО на добу.

У результаті різних досліджень було продемонстровано, що при прийомі матір’ю вітаміну D його вміст у грудному молоці підвищується до рівня, достатнього, щоб запобігти розвитку дефіциту цього вітаміну у дитини. Однак у цих дослідженнях застосовували дози не менше 6000 МО на добу.

Для дітей, які перебувають на грудному вигодовуванні, як і раніше, рекомендується додатковий прийом вітаміну D протягом перших 6 міс життя, після чого введення твердої їжі має забезпечувати потреби дитини в цьому вітаміні. Лікар Г. Най вважає, що додатковий прийом матір’ю вітаміну D необхідний доти, доки грудне молоко є єдиним джерелом харчування дитини. Коли вона починає вживати в їжу яйця, йогурти, коров’яче молоко і т.д., її потреби в даному вітаміні забезпечуються продуктами харчування.

Крім вітаміну D, жінкам під час лактації може бути рекомендований прийом препаратів заліза. Це пов’язано з тим, що під час вагітності часто розвивається дефіцит заліза. Крім того, залізодефіцит виникає/погіршується у зв’язку із втратою крові під час пологів. Вважається, що грудне вигодовування не підвищує потреби жінок у залізі.

Ханна Віттакер (Hannah Whittaker) — представник Британської дієтичної асоціації (British Dietetic Association) та дипломований дієтолог, а також директор проєкту з консультування в галузі харчування вагітних, жінок у період лактації та немовлят «bump2baby nutrition». Вона зауважила, що депо заліза в організмі дитини та тієї кількості, яку вона отримує з грудним молоком, достатньо для забезпечення фізіологічної потреби протягом перших 6 міс. Водночас вона пояснила, що у жінок, які дотримуються вегетаріанської дієти, найчастіше розвивається залізодефіцит, не пов’язаний з лактацією. Їм потрібно контролювати рівень заліза в організмі. При цьому достатнє надходження заліза в організм дитини дуже важливе для розвитку її нервової системи. Х. Віттакер підкреслила, що важливим є своєчасне введення прикорму — у 6 міс — для забезпечення потреб дитини в цьому мікроелементі.

Також жінкам, які дотримуються вегетаріанської дієти, слід контролювати рівень вітаміну В 12 . Потреба в цьому вітаміні зростає з 2,4 до 2,8 мкг, згідно з даними відділу дієтичних добавок Національного інституту охорони здоров’я (National Institutes of Health Office of Dietary Supplements).

Х. Віттакер пояснила, що основним джерелом вітаміну В 12 є продукти тваринного походження, м’ясні продукти. І тим, хто дотримується вегетаріанської дієти, рекомендується приймати дієтичні добавки, що містять цей вітамін. При цьому, якщо у жінок, які годують грудьми, визначають дефіцит вітаміну В 12 , ймовірно, його дефіцит розвинеться і у дитини, яка перебуває на грудному вигодовуванні.

Ще один можливий поширений мікроелементоз серед вагітних і жінок, що годують груддю, — це дефіцит йоду. Йод дуже важливий мікроелемент як для жінки, так і для її дитини — він необхідний для синтезу гормонів щитовидної залози та розвитку мозку малюка.

Х. Віттакер підкреслила, що потреба в йоді значно зростає в період вагітності та лактації та досягає 290 мкг на добу. Дефіцит йоду в організмі матері призводить до дефіциту йоду в організмі дитини, що, своєю чергою, може призвести до різних порушень розвитку.

У Великобританії немає рекомендацій щодо прийому дієтичних добавок, що містять йод, вагітними або годуючими. Американська асоціація щитовидної залози (American Thyroid Association) і Американська академія педіатрії (American Academy of Pediatrics) рекомендують вагітним та годуючим приймати 150 мкг йоду на добу.

В останні десятиліття значно зросла частота виявлення алергічних реакцій на коров’яче молоко. Матерям дітей з алергією на коров’яче молоко зазвичай рекомендують виключити молочні продукти з раціону на період грудного вигодовування. У такому разі Х. Віттакер радить приймати дієтичні добавки з кальцієм. Вона пояснила, що потреба жінки в кальції збільшується з 700 мг на добу під час вагітності до 1250 мг у період грудного вигодовування. Таким чином, жінці потрібні додаткові джерела кальцію. У такому разі варто розглянути доцільність введення дитині догодовування під час вигодовування грудьми. Догодовування дітям, які перебувають на грудному вигодовуванні, на думку Х. Віттакер, необхідне і дітям, чиї мами дотримуються вегетаріанської дієти.

Застосування дієтичних добавок не є необхідним для всіх жінок, які годують грудьми. Однак, у багатьох випадках жінка не отримує необхідних мікро- та макронутрієнтів. Х. Віттакер вважає, що хоча теоретично можливо отримати всі поживні речовини, яких потребує жінка і її дитина, яка перебуває на грудному вигодовуванні, з продуктами харчування, цього часто не відбувається, що може бути обумовлено способом життя, прихильністю до якоїсь дієти або економічними факторами.

Важливо не лише мотивувати жінок годувати своїх дітей грудьми, а й визначити, яке харчування є оптимальним для жінки в цей період. Необхідні подальші дослідження, які б відобразили потреби жінок, які годують грудьми, в мікронутрієнтах, а також сприяли розробці оптимальних для матері та дитини, яка перебуває на грудному вигодовуванні, рекомендацій щодо прийому дієтичних добавок, що містять різні вітаміни, мікро- та макроелементи.

За матеріалами www.medicalnewstoday.com