Згідно з результатами дослідження, опублікованими в журналі «JAMA Internal Medicine», у дітей жінок, які приймали нейролептики на пізніх термінах вагітності, не відмічається підвищеного ризику порушень розвитку нервової системи.

Нейролептики зазвичай призначають жінкам дітородного віку при тяжких психічних розладах, у тому числі біполярних, великих депресивних та тривожних розладах. Більше того, протягом останніх двох десятиліть збільшилася частота призначення антипсихотичних препаратів, що також призвело до збільшення кількості випадків застосування антипсихотичних препаратів у вагітних.

У той час як попередні дослідження з використанням піддослідних тварин продемонстрували, що антипсихотичні препарати можуть бути певною мірою нейротоксичними, інформації про стан здоров’я дітей, які зазнали внутрішньоутробного впливу антипсихотичних препаратів, було недостатньо.

У цьому дослідженні вчені проаналізували дві загальнодоступні проспективні бази даних — Medicaid Analytic eXtract (MAX) і дослідницьку базу даних IBM Health MarketScan (MarketScan). У когорту MAX увійшли понад 2 000 000 млн вагітних, які не приймали антипсихотичні препарати, і більше 9500 жінок, які приймали один або кілька таких лікарських засобів у другій половині вагітності. Когорта MarketScan включала близько 1,3 млн вагітних, які не застосовували антипсихотичні препарати, та 1200 жінок, які приймали нейролептики під час вагітності.

Автор дослідження Кетрін Віснер (Katherine Wisner) зазначила, що, згідно з опублікованими раніше даними, порушення розвитку нервової системи плода відзначається найчастіше у разі впливу несприятливих факторів у II триместр вагітності.

Після аналізу стану здоров’я матері та інших факторів, які можуть негативно вплинути на розвиток плода, дослідники зазначили, що підвищений ризик порушень розвитку нервової системи у дітей, народжених жінками, які приймали антипсихотичні препарати, був пов’язаний зі способом життя та станом здоров’я матері, а не з впливом антипсихотичних препаратів.

Автори відзначили невеликий зв’язок з впливом антипсихотичного препарату арипіпразолу, який зазвичай застосовується при шизофренії у дорослих та дітей, проте акцентували увагу на необхідності подальших досліджень.

Загалом результати наголошують на важливості ретельного спостереження за розвитком нервової системи дітей, народжених жінками з психічними захворюваннями.

За матеріалами www.news-medical.net