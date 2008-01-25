При лікуванні хвороби Альцгеймера тау-білок знижується майже на 50%: дані I фази дослідження
Biogen Inc. і Ionis Pharmaceuticals, США, оприлюднили основні дані плацебо-контрольованого клінічного дослідження з множинними зростаючими дозами фази 1b. Встановлено, що BIIB080/IONIS-MAPTRx є основним напрямом, який досліджується з точки зору безпеки та переносимості у пацієнтів з легкою формою хвороби Альцгеймера. У дослідженні продемонстровано стійке зниження рівня тау-білка в спинномозковій рідині (СМР) залежно від часу і дози протягом 3-місячного періоду лікування та стійке зниження протягом 6 міс після лікування. Оголошення було зроблено на Міжнародній конференції Асоціації Альцгеймера 2021 (Alzheimer’s Association International Conference, AAIC).
BIIB080 — це технологія експериментальної генетичної терапії. Суть методу полягає в модифікації матричної РНК (мРНК) тау-білка, асоційованої з мікротрубочками (MAТБ), і запобіганні утворенню тау-білка. У теперішній час дані свідчать про те, що агрегований гіперфосфорильований тау-білок може бути ключовим фактором нейродегенерації при хворобі Альцгеймера, а також при інших таупатіях, включаючи прогресуючий над’ядерний параліч і лобно-скроневу дегенерацію.
Основною метою фази 1b першого дослідження на людях була оцінка безпеки і переносимості множинних інтратекальних (ІТ) болюсних введень BIIB080. Їх дослідження розділене на дві частини. Частина I являла собою період багаторазового підвищення дози (БПД) для 46 пацієнтів з легкою формою хвороби Альцгеймера, що включає 3-місячний період оцінки лікування і 6-місячний період після терапії (ПТ). Частина II представляла собою відкрите довгострокове розширене дослідження, що включає 12-місячний період оцінки лікування і 4- або 6-місячний період ПТ.
Чотири групи відповідно до зростання дози були включені послідовно і рандомізовані 3:1 на ІТ-болюсні введення BIIB0880 або плацебо. Для дослідження відбирали пацієнтів віком 50–74 років з легкою формою хвороби Альцгеймера і підтвердженою позитивною реакцією на амілоїд в СМР при скринінгу. Частина I на сьогодні завершена, а частина II в даний час триває.
У пацієнтів, які отримували BIIB080, відмічали дозозалежне зниження концентрації загального тау-білка в СМР через 8 тиж після останньої дози (день 141-й) із середнім відсотковим зниженням на 30; 40 і 49% для групи низьких, середніх і високих доз відповідно у пацієнтів, які отримували лікування 4-тижневими курсами. У групі пацієнтів, які отримували 12-тижневий курс лікування високою дозою препарату, показник зниження тау-білка в СМР становив 42%. Загальна кількість тау-білка в СМР продовжувала знижуватися через 16 тиж після введення останньої дози у пацієнтів, які отримували високу дозу BIIB080 4- і 12-тижневими курсами. В середньому вміст тау-білка в СМР знизився на 55 і 49% відповідно порівняно з вихідним рівнем. СМР не відбирали для аналізу через 16 тиж після останньої дози в групах з 4-тижневим курсом низькою і середньою дозою досліджуваного препарату.
Усі 46 учасників завершили період БПД, а 43 учасники завершили період ПТ (три учасники з власної волі відмовилися). Ці дані були представлені на стендовій сесії в AAIC.
Представник Ionis Френк Беннет (Frank Bennet) зазначив: «Нас обнадіюють перші результати цього дослідження BII080, які демонструють потенціал генетичної технології Ionis для успішного модифікування того, що, на нашу думку, є основною причиною хвороби Альцгеймера. Ці результати дослідження підтверджують перспективність подальшого вивчення BII080 для лікування хвороби Альцгеймера і припускають, що генетичне пригнічення тау-білка може бути можливим терапевтичним підходом при інших таупатіях».
За матеріалами www.europeanpharmaceuticalreview.com
Новини медициниВсі новини
Алопеція, або Чому випадає волосся?
01.05.2024
Що слід знати про розсіяний склероз?
29.04.2024
Чим небезпечний інфаркт міокарда?
24.04.2024
Ліпома. Чим небезпечний підшкірний жировик?
24.04.2024
Судоми в ногах — невже назавжди?
23.04.2024