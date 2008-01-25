Biogen Inc. і Ionis Pharmaceuticals, США, оприлюднили основні дані плацебо-контрольованого клінічного дослідження з множинними зростаючими дозами фази 1b. Встановлено, що BIIB080/IONIS-MAPTRx є основним напрямом, який досліджується з точки зору безпеки та переносимості у пацієнтів з легкою формою хвороби Альцгеймера. У дослідженні продемонстровано стійке зниження рівня тау-білка в спинномозковій рідині (СМР) залежно від часу і дози протягом 3-місячного періоду лікування та стійке зниження протягом 6 міс після лікування. Оголошення було зроблено на Міжнародній конференції Асоціації Альцгеймера 2021 (Alzheimer’s Association International Conference, AAIC).

BIIB080 — це технологія експериментальної генетичної терапії. Суть методу полягає в модифікації матричної РНК (мРНК) тау-білка, асоційованої з мікротрубочками (MAТБ), і запобіганні утворенню тау-білка. У теперішній час дані свідчать про те, що агрегований гіперфосфорильований тау-білок може бути ключовим фактором нейродегенерації при хворобі Альцгеймера, а також при інших таупатіях, включаючи прогресуючий над’ядерний параліч і лобно-скроневу дегенерацію.

Основною метою фази 1b першого дослідження на людях була оцінка безпеки і переносимості множинних інтратекальних (ІТ) болюсних введень BIIB080. Їх дослідження розділене на дві частини. Частина I являла собою період багаторазового підвищення дози (БПД) для 46 пацієнтів з легкою формою хвороби Альцгеймера, що включає 3-місячний період оцінки лікування і 6-місячний період після терапії (ПТ). Частина II представляла собою відкрите довгострокове розширене дослідження, що включає 12-місячний період оцінки лікування і 4- або 6-місячний період ПТ.

Чотири групи відповідно до зростання дози були включені послідовно і рандомізовані 3:1 на ІТ-болюсні введення BIIB0880 або плацебо. Для дослідження відбирали пацієнтів віком 50–74 років з легкою формою хвороби Альцгеймера і підтвердженою позитивною реакцією на амілоїд в СМР при скринінгу. Частина I на сьогодні завершена, а частина II в даний час триває.

У пацієнтів, які отримували BIIB080, відмічали дозозалежне зниження концентрації загального тау-білка в СМР через 8 тиж після останньої дози (день 141-й) із середнім відсотковим зниженням на 30; 40 і 49% для групи низьких, середніх і високих доз відповідно у пацієнтів, які отримували лікування 4-тижневими курсами. У групі пацієнтів, які отримували 12-тижневий курс лікування високою дозою препарату, показник зниження тау-білка в СМР становив 42%. Загальна кількість тау-білка в СМР продовжувала знижуватися через 16 тиж після введення останньої дози у пацієнтів, які отримували високу дозу BIIB080 4- і 12-тижневими курсами. В середньому вміст тау-білка в СМР знизився на 55 і 49% відповідно порівняно з вихідним рівнем. СМР не відбирали для аналізу через 16 тиж після останньої дози в групах з 4-тижневим курсом низькою і середньою дозою досліджуваного препарату.

Усі 46 учасників завершили період БПД, а 43 учасники завершили період ПТ (три учасники з власної волі відмовилися). Ці дані були представлені на стендовій сесії в AAIC.

Представник Ionis Френк Беннет (Frank Bennet) зазначив: «Нас обнадіюють перші результати цього дослідження BII080, які демонструють потенціал генетичної технології Ionis для успішного модифікування того, що, на нашу думку, є основною причиною хвороби Альцгеймера. Ці результати дослідження підтверджують перспективність подальшого вивчення BII080 для лікування хвороби Альцгеймера і припускають, що генетичне пригнічення тау-білка може бути можливим терапевтичним підходом при інших таупатіях».

За матеріалами www.europeanpharmaceuticalreview.com