Раніше в дослідженнях було показано, що застосовувані при еректильній дисфункції лікарські препарати, які містять інгібітори фосфодіестерази 5-го типу (ФДЕ-5), сприяють покращенню стану здоров’я чоловіків із цукровим діабетом II типу та/або серцево-судинними захворюваннями. Так, показано ренопротекторні властивості інгібіторів ФДЕ-5. Також препарати цієї групи сприяють поліпшенню функції ендотеліальних клітин.

До інгібіторів ФДЕ-5 належать силденафіл, варденафіл, аванафіл та тадалафіл.

У нещодавньому дослідженні було показано, що застосування препаратів цієї групи пов’язане зі значним зниженням ризику серйозних несприятливих серцево-судинних подій та смерті у здорових чоловіків.

Інгібітори ФДЕ-5 знижують рівень ФДЕ-5 в організмі. Дефіцит ФДЕ-5 зумовлює підвищення рівня циклічного гуанозинмоносульфату — молекули, яка сприяє розслабленню гладких м’язів стінок артерій, що призводить до розширення судин, посилення кровотоку та поліпшення кровообігу.

Так, терапія препаратами групи ФДЕ-5 у пацієнтів з еректильною дисфункцією, які вже мали в анамнезі напад стенокардії/гострий коронарний синдром, сприяє зниженню ризику летального наслідку на 33% та частоти госпіталізацій з приводу декомпенсації серцевої недостатності — на 40%.

У нещодавньому ретроспективному дослідженні, проведеному спільно вченими з Хантінгтонського медичного дослідницького інституту (Huntington Medical Research Institutes) та Каліфорнійського університету (University of California), було показано, що інгібітори ФДЕ-5 потенційно можуть проявляти кардіопротекторну дію у здорових чоловіків.

Результати дослідження було опубліковано в «The Journal of Sexual Medicine».

У дослідженні проаналізовано дані 72 498 чоловіків з діагнозом еректильної дисфункції за 14 років, з них близько 24 000 отримували терапію препаратами з групи інгібіторів ФДЕ-5.

Фармацевтичну та медичну інформацію було взято з інтегрованої дослідницької бази даних HealthCore.

З дослідження було виключено пацієнтів із серцево-судинними подіями в анамнезі, а також тих, яким інгібітори ФДЕ-5 призначали з приводу легеневої гіпертензії. Було встановлено, що у чоловіків, які приймали такі препарати, на 13% рідше відзначали напади стенокардії/інфаркт міокарда. Ризик летального наслідку від усіх причин у цій групі учасників був нижчим на 25%, а смерті внаслідок серцево-судинних захворювань — на 39%, ніж у чоловіків, які не приймали інгібітори ФДЕ-5.

Зниження ризику серцево-судинних подій було найбільш вираженим в учасників, які приймали найбільше інгібіторів ФДЕ-5 за період дослідження. Так, у чоловіків, які отримували найбільшу кількість препаратів цієї групи, було зафіксовано зниження ризику серцево-судинних подій на 55% та ймовірності смерті від усіх причин на 49% за період дослідження.

Провідний автор дослідження доктор Роберт А. Клонер (Robert A. Kloner) пояснив, що необхідно провести проспективне плацебо-контрольоване дослідження із застосуванням різних доз інгібіторів ФДЕ-5. Також він наголосив, що дослідники не пропонують застосовувати препарати цієї групи не за показаннями. Вони показані при еректильній дисфункції та легеневій гіпертензії. Також у деяких випадках інгібітори ФДЕ-5 застосовують у терапії пацієнтів із синдромом Рейно.

Автори дослідження зазначили, що, можливо, кардіопротекторний ефект застосування інгібіторів ФДЕ-5 пов’язаний з підвищенням сексуальної активності в учасників. Крім того, оцінювали такий ефект препаратів цієї групи лише у чоловіків. Р.А. Клонер наголосив, що необхідно провести дослідження кардіопротекторних властивостей інгібіторів ФДЕ-5 за участю жінок.

За матеріалами www.medicalnewstoday.com