Згідно з даними дослідників з Університету Квінсленда (The University of Queensland — UQ) препарати, що застосовуються при остеопорозі, сприяють зниженню ризику розвитку раку.

Для виявлення кореляції між прийомом препаратів для лікування пацієнтів з остеопорозом та ризиком виникнення раку яєчника дослідники вивчили базу знеособлених медичних даних за 2004–2013 рр. До когорти увійшли більше ніж 50 тис. жінок віком старше 50 років. У результаті аналізу даних встановлено, що у жінок, які застосовували азотовмісні бісфосфонати, знижується ймовірність розвитку раку яєчника. За словами дослідника Карена Тьюслі (Karen Tuesley), також встановлені деякі відмінності в ризику залежно від гістологічного типу раку, наприклад, ймовірність розвитку ендометріоїдного раку знижується на 50%, а серозного раку яєчника — на 16%.

За даними Австралійського інституту охорони здоров’я та соціального забезпечення, у 2021 р. діагностовано 1720 випадків раку яєчника, і 83% з них виявлено у жінок віком старше 50 років.

Азотовмісні бісфосфонати є одним з класів препаратів, що найчастіше призначаються, — тільки в Австралії щороку ці лікарські засоби призначають більш ніж 200 тис. пацієнтів. Бісфосфонати перешкоджають зниженню щільності кісткової тканини, за рахунок чого знижують ризик перелому кісток у пацієнтів із остеопорозом.

За матеріалами www.news-medical.net