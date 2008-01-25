Прееклампсія зумовлює підвищення ризику серцево-судинних подій?

У всьому світі прееклампсію діагностують у 8% вагітних. У нещодавньому дослідженні показано, що у жінок з прееклампсією в анамнезі ризик серцево-судинних подій (напад стенокардії, інфаркт міокарда, інсульт) зберігається підвищеним протягом більше як 20 років після вагітності. Результати дослідження опубліковано в журналі «European Journal of Preventive Cardiology».

Автор дослідження доктор Сара Халлум (Sara Hallum) з Університету Копенгагена (University of Copenhagen), Данія, пояснила, що у жінок, які перенесли прееклампсію, відзначають підвищений ризик розвитку серцево-судинних подій уже в молодому віці. Вона наголосила, що з огляду на отримані дані жінкам з прееклампсією в анамнезі необхідно проводити заходи профілактики серцево-судинних захворювань уже в молодому віці.

Прееклампсія проявляється підвищенням артеріального тиску, у клінічному аналізі сечі визначається білок. Симптоми патології включають головний біль, біль у животі та нудоту.

Лікар С. Халлум пояснила, що найчастіше жінки вважають ці ознаки «нормальними» симптомами вагітності і часто не звертаються за медичною допомогою. Водночас прееклампсія може призвести до розвитку тяжких ускладнень як у матері, так і в плода.

Раніше в дослідженнях було показано, що прееклампсія зумовлює підвищення ризику розвитку серцево-судинних подій у похилому віці.

У цьому ж дослідженні проаналізовано підвищення ймовірності виникнення серцево-судинних подій у різних вікових групах.

Так, було проаналізовано дані всіх вагітних у Данії у період 1978–2017 рр. Для аналізу використовували дані Національного регістру (National Registers).

До дослідження було включено 1 157 666 жінок, у яких не було діагностовано серцево-судинних захворювань до вагітності. Максимальний період спостереження становив 39 років.

У близько 2% жінок з прееклампсією під час першої вагітності надалі розвинулися серцево-судинні події. Водночас за період спостереження їх відзначали лише у 12% пацієнток без прееклампсії в анамнезі. Важливо, що при цьому серцево-судинні події було виявлено у жінок віком до 50 років.

Встановлено, що в цілому ризик розвитку серцевого нападу (стенокардії або інфаркту міокарда) протягом наступних 10 років після пологів у жінок з прееклампсією в анамнезі був вищим у 4 рази, інсульту — у 3 рази, ніж у пацієнток без цієї патології в анамнезі.

Також було виявлено, що через 20 років після пологів ризик розвитку серцево-судинних подій був у 2 рази вищим у жінок з прееклампсією в анамнезі, ніж у пацієнток без цієї патології в минулому.

Під час аналізу залежності ризику розвитку серцево-судинних подій від віку встановлено, що у жінок з прееклампсією в анамнезі найвищий ризик спостерігався у віці 30–39 років.

Доктор С. Халлум наголосила на важливості раннього початку профілактики серцево-судинних подій у жінок, які перенесли прееклампсію. Так, вона акцентувала увагу на необхідності інформування пацієнток про фактори ризику розвитку серцево-судинних захворювань (наприклад куріння, малорухливий спосіб життя) та контролю артеріального тиску.

За матеріалами www.medicalxpress.com