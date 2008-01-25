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Новини медицини та фармаціїПрееклампсія та ранні пологи: ризик летального наслідку знижений?

Прееклампсія та ранні пологи: ризик летального наслідку знижений?

Опубліковано  29.11.2023

Щорічно реєструють близько 500 000 випадків летальних наслідків у дітей внаслідок прееклампсії. Також щорічно фіксують близько 46 000 летальних наслідків у жінок з прееклампсією.

Прееклампсія та артеріальна гіпертензія вагітних впливають на багато органів тіла жінки, зокрема печінку, нирки, серце, головний мозок та систему згортання крові, а також на ріст та розвиток плода. Прееклампсія може призвести до відшарування плаценти, судом, інсульту, смерті матері та мертвонародження.

Прееклампсія може швидко прогресувати.

Єдине лікування при цьому — пологи.

При аналізі наявних на сьогодні даних виявлено, що заплановані ранні пологи (після 34 тиж вагітності) знижують ризик мертвонародження та летального наслідку для матері та немовляти.

Рішення про те, коли стимулювати пологи при прееклампсії, вимагає ретельної оцінки балансу ризиків та переваг. Ранні передчасні пологи (до 34 тиж вагітності) рекомендовані лише в разі розвитку тяжких ускладнень прееклампсії, коли користь від пологів перевищує ризик потенційних ускладнень ранніх передчасних пологів для дитини (наприклад порушень дихання або харчування).

У нещодавньому дослідженні проаналізовано результати проведення пологів між 34-м та 37-м тиж вагітності у жінок з прееклампсією.

Дослідження Cradle-4 являло собою рандомізоване контрольоване дослідження, в якому порівнювали результати планових пологів, проведених у терміні вагітності 34–37 тиж зі звичайним доглядом (спостереження та очікування до 37 тиж вагітності або до розвитку ускладнень, що потребують розродження).

У дослідженні взяли участь 565 жінок з Індії та Замбії з прееклампсією у терміні 34–37 тиж вагітності на момент включення до дослідження, які не мають невідкладних показань до розродження.

У дослідженні встановлено, що планові пологи значно знижують ризик мертвонародження — на 75%. Крім того, у групі ранніх планових пологів не виявлено підвищення ризику розвитку ускладнень з боку новонародженого та/або необхідності госпіталізації дитини до неонатального відділення. Так, заплановані ранні пологи є безпечними для новонароджених.

При ранніх планових пологах зафіксовано нижчий ризик розвитку значного підвищення артеріального тиску, відшарування плаценти, еклампсії. Важливо, що у групі планових ранніх пологів відзначено зниження ризику летального наслідку у матерів.

Автори дослідження рекомендують включити рекомендації щодо проведення ранніх планових пологів у жінок з прееклампсією до національних та міжнародних рекомендацій по всьому світу.

Крім того, важливо проводити інформаційні кампанії — інформувати вагітних та суспільство про симптоми, наслідки та методи лікування прееклампсії.

На сьогодні потрібне проведення подальших досліджень оптимальної тактики лікування прееклампсії в умовах обмежених ресурсів у країнах з низьким рівнем економічного розвитку.

За матеріалами www.medicalxpress.com

Опубліковано  29.11.2023

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