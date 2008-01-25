Прееклампсія: що потрібно знати жінці?

Кількість випадків цього потенційно летального захворювання, яке характеризується підвищеним артеріальним тиском у період (і після) вагітності, продовжує збільшуватися.

Частота розвитку прееклампсії та інших видів гіпертонічних ускладнень вагітності, які включають спектр захворювань від гестаційної гіпертензії до тяжкої форми прееклампсії, яка ще має назву «HELLP-синдром» (гемоліз, підвищення рівня ферментів печінки і знижений рівень тромбоцитів у плазмі крові), на сьогодні зростає. Ці розлади фіксують у 2 рази частіше у жінок негроїдної раси порівняно з представницями європеоїдної раси неіспаномовного походження. У 2021 р. зареєстровано 1205 летальних наслідків, пов’язаних із гіпертонічними ускладненнями вагітності в США.

Оскільки прееклампсія може розвинутися не тільки в період вагітності, а й після пологів, вона може мати довгострокові наслідки для здоров’я матері. І Американський коледж кардіологів (American College of Cardiology — АСС), і Американська кардіологічна асоціація (American Heart Association — АНА) відносять перенесену прееклампсію до основних факторів ризику серцево-судинних захворювань у жінок навіть у далекому майбутньому.

Сара Гольдштейн (Sarah Goldstein), доктор медичних наук, кардіолог Єльської школи медицини (Yale School of Medicine) та фахівець з кардіоакушерства, пояснила, що в дослідженнях виявлено сильний зв’язок прееклампсії з майбутнім ризиком розвитку артеріальної гіпертензії, інсульту, серцевої недостатності та хвороб периферичних судин.

У жінок, які перенесли прееклампсію, щонайменше у 2 рази частіше діагностують серцево-судинні захворювання у пізнішому віці. За оцінками експертів, у 2021 р. серцево-судинні захворювання стали причиною 20% смертей у жінок у США — більше, ніж з будь-якої іншої причини, зокрема смертність від усіх типів раку разом узятих.

Пацієнткам з діагнозом «прееклампсія», імовірно, буде корисно пройти більш ранній скринінг серцево-судинних факторів ризику, зокрема кардіометаболічне тестування, яке включає перевірку рівня холестерину, маркерів цукрового діабету II типу та інших захворювань протягом року після пологів, пояснила лікар С. Гольдштейн.

Що таке прееклампсія та як її лікувати?

Крім підвищеного артеріального тиску при прееклампсії, часто також відмічають високий рівень білка в сечі (так звана «протеїнурія»). Прееклампсія вражає дрібні кровоносні судини по всьому тілу, що може призвести до порушення різних органів. Унаслідок пошкодження нирок розвивається протеїнурія (з’являється білок у сечі).

Прееклампсія також може вплинути на розвиток плаценти, що може позначитися на зростанні та розвитку плода. Точна причина розвитку прееклампсії невідома, але експерти вважають, що важливим фактором є аномалії розвитку плаценти. Ось чому пологи є методом терапії прееклампсії.

Симптоми прееклампсії включають постійний головний біль, порушення зору (наприклад плями перед очима або нечіткий зір), біль у верхній частині живота, набряк обличчя, рук та ніг, зниження діурезу, порушення функції дихання.

Прееклампсія може розвинутися після 20-го тиж вагітності, хоча зазвичай її діагностують після 34-го тиж, а також іноді після пологів. За тяжкістю перебігу прееклампсії визначають показання до дострокового розродження. Під час прееклампсії з легким перебігом рекомендовано спостереження, контроль артеріального тиску та аналіз сечі, пологи можна відкласти до 37 тиж.

При тяжкій формі прееклампсії, що характеризується значно підвищеним артеріальним тиском, протеїнурією та ураженням нирок, печінки або інших органів, показана медикаментозна терапія і в низці випадків — раннє розродження.

Як може розвинутися прееклампсія в післяпологовий період?

Лікар Аннелі Денобл (Annalies Denoble) пояснила, що на ранніх стадіях вагітності відбувається аномальний розвиток плаценти, який викликає запальний каскад, що уражує кровоносні судини по всьому тілу. Це може частково пояснити, чому в деяких пацієнток розвивається прееклампсія після пологів, оскільки навіть незважаючи на те, що плацента відсутня, зумовлене нею запалення залишається. Лікар А. Денобл підкреслила, що з огляду на рідкість розвитку післяпологової прееклампсії вона все одно може бути серйозною.

Що можна зробити для усунення довгострокових серцево-судинних ризиків, пов’язаних із прееклампсією?

Жінки часто не усвідомлюють, що прееклампсія є фактором ризику серцево-судинних захворювань у майбутньому.

Деякі медичні заклади, зокрема лікарня Єльського університету в Нью-Хейвені (Yale New Haven Hospital), забезпечують післяпологовий моніторинг артеріального тиску, навчання та лікування жінок, які перенесли прееклампсію під час вагітності. Доктор С. Гольдштейн додала, що такі програми важливі в перший рік після пологів і рекомендує всім жінкам з прееклампсією в анамнезі проконсультуватися зі своїм лікуючим лікарем і кардіологом.

Доктор А. Денобл також наголосила на важливості інформування жінок про гіпертонічні розлади в період вагітності.

За матеріалами www.yalemedicine.org