Позалікарняна пневмонія (тяжкий перебіг) + гідрокортизон = зниження ризику летального наслідку
У нещодавньому дослідженні було показано, що гідрокортизон знижує ризик розвитку летального наслідку до 28-го дня лікування у пацієнтів з тяжким перебігом позалікарняної пневмонії, що надійшли до відділення інтенсивної терапії.
Результати дослідження було опубліковано у виданні «New England Journal of Medicine», а також представлено на Міжнародному симпозіумі з інтенсивної терапії та невідкладної медицини (International Symposium on Intensive Care and Emergency Medicine), що проходив у період 21–24 березня в Брюсселі.
П’єр-Франсуа Декен (Pierre-François Dequin), доктор медичних наук з Університету Туру (Université de Tours) у Франції, та його колеги провели дослідження ІІІ фази за участю дорослих пацієнтів з тяжким перебігом позалікарняної пневмонії, яких було госпіталізовано до відділення інтенсивної терапії.
Учасників дослідження було рандомізовано на дві групи. Пацієнти 1-ї групи отримували гідрокортизон внутрішньовенно (200 мг на добу протягом 4 або 8 днів, залежно від клінічного поліпшення з подальшим зниженням дози протягом 8 або 14 днів). Учасникам 2-ї групи давали плацебо. Усі хворі також отримували стандартну терапію, включаючи антибіотики та симптоматичне лікування. Усього до дослідження було включено 795 пацієнтів (400 — у групі гідрокортизону та 395 — у групі плацебо). Дослідження було зупинено після запланованого другого проміжного аналізу.
Так, у групі гідрокортизону було зафіксовано 6,2% летальних наслідків. У групі плацебо летальність становила 11,9%. При цьому частота виявлення внутрішньолікарняних інфекцій та шлунково-кишкових кровотеч була подібною в обох групах.
Автори підкреслили, що раннє застосування гідрокортизону у хворих з тяжким перебігом внутрішньолікарняної пневмонії сприяє значному зниженню ризику летального наслідку.
За матеріалами www.medicalxpress.com
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