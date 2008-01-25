Big Health — компанія, що спеціалізується на цифровій терапії, метою якої є допомога мільйонам людей у питаннях підтримки психічного здоров’я. Big Health спільно з Оксфордським трастовим фондом охорони здоров’я Національної системи охорони здоров’я Великобританії (Oxford Health National Health Service (NHS) Foundation Trust) оголосили про спільне дослідження, результати якого опубліковані в журналі «Behavior Research and Therapy». Встановлено, що у 65% людей, що звертаються за медичною допомогою з приводу тривоги, депресії або порушень сну, психічний стан значно поліпшувався, якщо лікування за програмою NHS «Покращення доступу до психологічної терапії» (Improving Access to Psychological Therapies Program — IAPT) проходили не в монорежимі, а в поєднанні з використанням застосунку Sleepio, цифрової терапевтичної програми Big Health для корекції порушень сну. Крім того, в учасників, які використовують Sleepio, значно скоротилася потреба у високоінтенсивному лікуванні IAPT, включаючи індивідуальну терапію, що проводиться фахівцями у сфері психічного здоров’я.

Дослідження було ключовою частиною ширшої програми з підтримки психічного здоров’я. Ця програма забезпечує можливість будь-якому дорослому пацієнту отримати доступ до Sleepio та до спеціалізованих технік підтримки психічного здоров’я самостійно або за призначенням лікаря.

Щоб краще зрозуміти вплив включення Sleepio в модель покрокової психологічної терапії, дослідники оцінювали стан понад 1000 пацієнтів з IAPT, у яких відзначали порушення сну або психічні відхилення. Пацієнти реєструвалися у Sleepio разом з отриманням послуг NHS IAPT. Контрольна група не мала доступу до Sleepio. Через 12 міс користувачі Sleepio відзначили значно кращі результати за показниками настрою, занепокоєння та соціального функціонування. Динаміка клінічних проявів за стандартизованими показниками IAPT, що використовуються для виявлення симптомів тривоги (GAD-7) та депресії (PHQ-9), становила 65% для користувачів Sleepio в порівнянні з 58% в контрольній групі, яка отримувала тільки IAPT.

Провідний клінічний фахівець служби Healthy Minds Bucks Джон Пімм (John Pimm) повідомив, що за результатами дослідження показана можливість подальшого поліпшення клінічних результатів за рахунок інтеграції цифрового терапевтичного засобу для лікування безсоння та психологічної терапії на основі фактичних даних при тривозі та депресії.

Порушення сну рідко стає причиною звернення до лікаря. Однак клінічні дані показують, що безсоння значно погіршує перебіг фонових психічних відхилень, включаючи депресію і тривогу. Згідно з провідними настановами з лікування, у тому числі рекомендаціями Національного інституту охорони здоров’я і передового досвіду (National Institute for Health and Care Excellence — NICE), когнітивно-поведінкова терапія рекомендується в якості лікування першої лінії при безсонні. Проте переважній більшості пацієнтів призначають медикаментозне лікування або вони довго чекають початку когнітивно-поведінкової терапії. Провідні програми, у тому числі Sleepio від Big Health, надають методи когнітивно-поведінкової терапії в цифровому форматі, забезпечуючи цілодобовий доступ до стандартного лікування незалежно від клінічних умов. Підхід Sleepio підтверджений клінічними даними, включаючи 12 рандомізованих контрольованих досліджень, й акредитацією NICE. У ході дослідження служба Healthy Minds Bucks IAPT вивчала, як інтеграція Sleepio в модель покрокової психологічної терапії вплине на результати психічного здоров’я.

Головний науковий співробітник Big Health і професор медицини сну в Оксфордському університеті (University of Oxford) Колін Еспі (Colin Espie) зазначив: «Це дослідження демонструє унікальну здатність Big Health охопити пацієнтів на всіх етапах клінічного лікування. Доповнюючи клінічний підхід персоналізованими і заснованими на фактичних даних цифровими терапевтичними засобами, ми можемо оптимально взаємодіяти з пацієнтами у потрібний час для досягнення максимальних результатів».

Програма IAPT в Англії щорічно охоплює близько 1 млн осіб і пропонує науково обґрунтовані психологічні методики, у першу чергу для діагностики тривожності та депресії. У цій програмі використовується модель поетапної корекції, за якої більшість пацієнтів починають з малоінтенсивних прийомів, наприклад з групової психотерапії. Людям з більш вираженими психологічними проблемами можна призначати індивідуальні щотижневі сеанси терапії або більш інтенсивні методики. Довгостроковий план NHS спрямований на розширення послуг у сфері психічного здоров’я, інтеграцію послуг з охорони фізичного і психічного здоров’я, поліпшення результатів працевлаштування і поліпшення загального доступу до медичної допомоги.

За матеріалами www.news-medical.net/news