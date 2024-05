Повноцінний сон та схуднення: чи є зв'язок?

Однією з основних причин ожиріння є споживання надлишкової щодо фізіологічних потреб організму кількості калорій.

Однак у недавньому дослідженні було показано, що повноцінний нічний сон може сприяти зменшенню маси тіла.

У дослідженні провели порівняння кількості вживаних калорій в осіб з надмірною масою тіла з порушеннями сну та осіб з надлишковою масою тіла, у яких не відзначали проблем зі сном. Встановлено, що учасники з порушеннями сну споживали більшу кількість калорій на добу, ніж учасники без таких проблем. При цьому після того, як учасники з порушеннями сну проходили спеціальну програму з поліпшення якості нічного сну, вони скорочували кількість споживаних калорій щодня.

Результати дослідження опубліковані в журналі «JAMA».

За даними Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ), порівняно з даними 1975 р. кількість виявлених випадків ожиріння зросла в 3 рази. У 1999–2000 рр. у США ожиріння діагностували у 30,5% населення, у 2017–2018 рр. — у 42,4%.

При цьому ожиріння є фактором ризику розвитку цукрового діабету ІІ типу, серцево-судинних захворювань, інсульту, деяких видів раку та летального наслідку.

Експерти ВООЗ зазначають, що основні причини ожиріння — висококалорійний раціон, який містить продукти з високим вмістом простих вуглеводів та жирів, а також малорухливий спосіб життя.

Також значна кількість соціальних, економічних та екологічних факторів зумовлюють виникнення у людей надмірної маси тіла та ожиріння.

Також у дослідженнях показано, що недостатня тривалість нічного сну є фактором ризику виникнення ожиріння.

У цьому дослідженні було вивчено взаємозв’язок між тривалістю сну та кількістю вживаних калорій у реальних умовах.

У рандомізованому контрольованому дослідженні взяли участь 80 дорослих віком 21–40 років. У всіх учасників відзначали надмірну масу тіла, і вони спали менше 6,5 год на добу. Попередньо сон учасників оцінювали протягом 2 тиж. Потім учасників поділили на 2 групи. 1-ша група протягом 2 тиж продовжувала вести звичний спосіб життя. У 2-й групі кожен учасник отримав один сеанс індивідуального консультування з гігієни сну та індивідуальний розклад сну-неспання на 2 тиж. Мета полягала в тому, щоб збільшити тривалість сну учасників 2-ї групи до 8,5 год за ніч.

Дослідники зазначили, що учасники, які отримали консультації щодо гігієни сну, знизили калорійність їжі, яку вживали щодня, в середньому на 270 калорій у порівнянні з контрольною групою. Вони також збільшили тривалість сну в середньому більш ніж на 1 год за ніч.

Доктор Есра Тасалі (Dr. Esra Tasali) пояснила, що згідно з їх розрахунками, проведеними із застосуванням моделей динамічного прогнозування, прогностичне зменшення маси тіла становить 12 кг за 3 роки за умови збільшення тривалості нічного сну. Доктор Есра Тасалі є директором Дослідницького центру сну при університеті Чикаго (Sleep Research Center at the University of Chicago) і автором дослідження.

Як потенційні механізми зменшення маси тіла у разі збільшення тривалості сну Е. Тасалі відзначає зміну синтезу гормонів, що регулюють апетит. Так, при нормалізації сну знижується рівень греліну, що призводить до зменшення відчуття голоду. Також вона припускає, що змінюється і центральна (за рахунок зміни функціонування центрів апетиту та задоволення у головному мозку) регуляція відчуття голоду. Крім того, роль можуть відігравати циркадні фактори.

Доктор Лу Ці (Dr. Lu Qi), директор Дослідницького центру ожиріння Тулейнського університету (Tulane University Obesity Research Center), який не брав участі в дослідженні, пояснив, що отримані результати є дуже важливими. Він наголосив, що нестача сну — відомий фактор ризику розвитку ожиріння. У той же час раніше в дослідженнях не було показано зв’язок між нестачею сну та вживанням надмірної кількості калорій. Доктор Л. Ці пояснив, що існують дані про те, що нестача сну призводить до зміни харчової поведінки. Він також додав, що утворення лептину та греліну — гормонів, що регулюють апетит, залежить від тривалості нічного сну. Він наголошує на необхідності подальших досліджень, що включають як більшу кількість учасників з надмірною масою тіла, так і осіб з нормальною масою тіла, а також з більш тривалим періодом спостереження.

За матеріалами www.medicalnewstoday.com