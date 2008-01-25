У Техніоні — Ізраїльському технологічному інституті (Technion — Israel Institute of Technology) — розробляють новий метод лікування цукрового діабету (ЦД) II типу. ЦД ІІ типу характеризується розвитком інсулінорезистентності та зниженням здатності клітин поглинати глюкозу, внаслідок чого підвищується її рівень у крові. Надалі у пацієнтів із ЦД ІІ типу розвиваються ускладнення, у тому числі ураження сітківки (з можливим розвитком сліпоти), ниркова недостатність, порушення кровообігу в кінцівках, що потенційно може призвести до виникнення гангрени та необхідності ампутації кінцівки. У пацієнтів із ЦД ІІ типу ризик розвитку серцево-судинних захворювань та інсульту значно вищий, ніж у середньому в популяції. Крім того, тривалість життя пацієнтів із ЦД ІІ типу в середньому на 10 років менша, ніж у середньому в популяції. На даний час для лікування пацієнтів із цим захворюванням застосовують цукрознижувальні таблетовані лікарські препарати, ін’єкції інсуліну та немедикаментозні методи (зміна способу життя, включаючи фізичні навантаження та дієту).

Під керівництвом професора Шуламіт Левенберг (Shulamit Levenberg) докторант Рита Бекерман (Rita Beckerman) з Лабораторії інженерії стовбурових клітин і тканин факультету біомедичної інженерії Техніону розробила новий метод лікування ЦД ІІ типу із застосуванням аутотрансплантату м’язових клітин для поглинання глюкози у разі підвищення її рівня в крові. У дослідженні на мишах із ЦД ІІ типу вдалося досягти нормального рівня глюкози в крові протягом декількох місяців після одноразового втручання.

М’язова тканина інсулінозалежна і в значних кількостях поглинає глюкозу в організмі. У своєму дослідженні група вчених під керівництвом професора Ш. Левенберг виділила м’язові клітини мишей і модифікувала їх з метою підвищення експресії інсуліно-активованих переносників глюкози (Glucose transporter type 4 — GLUT4). Потім ці клітини культивували та отриману м’язову тканину вводили в черевну порожнину мишей з ЦД ІІ типу. Ця м’язова тканина не лише поглинала глюкозу з крові, а й сприяла підвищенню поглинання глюкози іншими м’язовими клітинами організму. Після одноразового втручання у досліджуваних мишей рівень глюкози в крові залишався нормальним протягом 4 міс. Крім того, у них зменшилася вираженість жирової дистрофії печінки, що часто розвивається у пацієнтів із ЦД ІІ типу.

Професор Ш. Левенберг пояснила, що у разі забору клітин у пацієнта з їх подальшою модифікацією та введенням цьому ж хворому відсутній ризик відторгнення трансплантату. Ці клітини приживаються в організмі та беруть участь у метаболічних процесах.

ЦД — дуже поширене захворювання. На даний час цю патологію діагностовано у 34 млн жителів США, у 90% з них виявлено ЦД ІІ типу. Ефективне лікування, при якому не потрібне щоденне застосування лікарських препаратів, потенційно значно покращить якість життя та збільшить його тривалість у хворих на ЦД. Аналогічний метод лікування потенційно можна застосувати і для терапії пацієнтів з іншими захворюваннями, наприклад, пов’язаними з дефіцитом утворення різних ферментів.

За матеріалами www.medicalxpress.com