Посміхніться! Що потрібно знати про вініри?

Наше уявлення про здоров’я та красу зубів суттєво змінилося за останні 20 років. На сьогодні популяризовано образ ідеальної посмішки, що відкриває перлово-білі зуби.

Так, зараз активно розвивається естетична (або косметична) стоматологія. За допомогою нових технологій та матеріалів стоматологи можуть коригувати форму та колір зубів.

Що таке вініри? Один із способів змінити вашу посмішку — використовувати вініри. Вініри — це покриття (зазвичай з порцеляни), виготовлені в лабораторії, що потім приклеюються до зубів за допомогою спеціального стоматологічного клею. За допомогою вінірів можна змінити колір та форму зубів.

Найчастіше вініри застосовуються на передніх верхніх зубах. Накладати вініри на передні нижні зуби технічно складніше через їх менший розмір і, відповідно, меншу площу поверхні для ефективного склеювання.

Вініри можуть встановлюватися як на один, так і на кілька зубів. Форма вінірів створюється відповідно до форми сусідніх зубів. Також при визначенні форми вінірів враховуються пропорції обличчя та форма губ.

Вартість кожного вініра може варіювати залежно від рівня складності кожного випадку, пацієнти повинні запросити письмовий кошторис перед початком лікування.

Що необхідно враховувати пацієнтам при встановленні вініра?

Стоматологу доведеться видалити передню частину зуба, щоб підготувати місце для встановлення вініра.

Вініри не вічні — згодом вони відколюються, знебарвлюються або відклеюються, і їх доводиться замінювати.

Щоразу при заміні вініра необхідно знімати новий шар зуба пацієнта, а після кількох замін може знадобитися встановлення коронок.

Для того щоб пацієнт зміг прийняти виважене рішення, йому можна надати цифрову модель вінірів, які встановлюються.

Також пацієнтів слід попереджати про необхідність дотримання високого рівня гігієни ротової порожнини для довговічності вінірів.

Нещодавно Медична рада Австралії (Medical Board of Australia) випустила настанову для лікарів-практиків, які виконують косметичні операції, для регулювання їх проведення. Вони включають рекомендації щодо скринінгу пацієнтів на тілесну дисморфію (дисморфофобію) — стан психічного здоров’я, що характеризується надмірною заклопотаністю своїм зовнішнім виглядом або конкретними фізичними особливостями.

Які існують альтернативи встановленню вінірів?

Відбілювання та ортодонтія також можуть змінити колір та положення зубів. Відбілювання зубів стало стандартною клінічною процедурою з кінця 1980-х років і зазвичай проводиться з використанням індивідуальних кап і ряду відбілюючих процедур, що проводяться при візиті до стоматолога.

Ортодонтія — це контрольоване переміщення зубів за допомогою кріплень та активованих ортодонтичних дуг (брекетів). Крім того, можуть застосовуватися індивідуальні прозорі елайнери для контрольованого переміщення зубів. При цьому процедура проводиться не одномоментно і потребує регулярного контролю у стоматолога та/або ортодонта.

Пацієнт повинен розуміти ризики та переваги кожного з цих варіантів, оскільки вони пов’язані з його індивідуальними потребами. При цьому пацієнтам важливо пам’ятати під час проведення стоматологічних естетичних втручань, що зуби на все життя. Стоматологам необхідно надати своїм пацієнтам максимально повну інформацію про методи лікування, естетичні втручання і необхідний довічний догляд/спостереження фахівця.

Таким чином, ми повинні дотримуватися збалансованого підходу до досягнення ідеального зовнішнього вигляду, пам’ятаючи про важливість функції зубів для здорового харчування та гарного самопочуття.

За матеріалами www.medicalxpress.com