Поширений червоний харчовий барвник зумовлює розвиток коліту?

У нещодавньому дослідженні проаналізовано вплив вживання в їжу поширеного харчового барвника Allura Red на розвиток запального процесу у стінці кишечнику. Це один із найбільш широко використовуваних харчових барвників у всьому світі, особливо в США.

Дослідження проведено на тваринній моделі.

Вчені наголошують на необхідності інформування населення про потенційну шкоду харчових барвників.

Запальне захворювання кишечнику (ЗЗК) характеризується розвитком хронічного запального процесу у шлунково-кишковому тракті. У 2017 р. у всьому світі ЗЗК діагностовано у близько 6,8 млн осіб. У 2015 р. ЗЗК діагностовано у 1,3% дорослого населення США — близько 3 млн осіб.

На сьогодні у дослідженнях показано роль раціону харчування у розвитку ЗЗК.

Так, наприклад, у дослідженні продемонстровано, що харчові добавки, такі як діоксид титану, який застосовується для надання продуктам непрозорого білого кольору, призводить до розвитку порушень кишкового мікробіома та функції кишечнику.

У цьому дослідженні показано, що миші, які отримували з їжею барвник Allura Red у ранньому віці, мали підвищений ризик розвитку коліту — хронічного захворювання, що характеризується запаленням внутрішньої оболонки товстої кишки. Кількість барвника, що вводилася в раціон мишей, розраховувалася на підставі допустимого рівня добового споживання для людини. Вже через 7 днів регулярного отримання барвника Allura Red з їжею у мишей розвивався коліт.

Результати дослідження опубліковані в журналі «Nature Communications».

Які продукти містять червоний барвник Allura Red? Allura Red міститься в багатьох оброблених харчових продуктах, таких як цукерки, закуски, безалкогольні напої, молочні та злакові продукти. У дослідженні встановлено, що цей барвник підвищує вироблення серотоніну. Також сприяють підвищенню вироблення серотоніну й інші харчові барвники, включаючи діамантовий синій FCF, жовтий захід сонця FCF, тартразин жовтий. При цьому ефект від барвника Allura Red є найбільш вираженим. Крім того, у мишей, які отримували з їжею червоний барвник, виявлено порушення всмоктування поживних речовин у кишечнику.

У дослідженні встановлено, що при впливі барвника Allura Red на молодих мишей протягом 4 тиж у них змінюється експресія генів, пов’язаних із мікробною відповіддю. Виявлено, що Allura Red впливає на мікробіом кишечнику через серотонінергічну систему.

Доктор Девід Фадман (David Fudman), доцент кафедри хвороб травного тракту та печінки Південно-західного медичного центру Техаського університету (Division of Digestive and Liver Diseases at the University of Texas Southwestern Medical Center), США, не брав участі в дослідженні. Він підкреслив, що воно проведено на мишачій моделі та передчасно екстраполювати отримані дані на людей.

Провідний автор дослідження Валіул Хан (Waliul Khan), доктор філософії, професор кафедри патології та молекулярної медицини Університету Макмайстра в Гамільтоні, Онтаріо (Department of Pathology and Molecular Medicine at McMaster University in Hamilton, Ontario), Канада, пояснив, що поширений синтетичний барвник Allura Red є можливим дієтичним тригером розвитку ЗЗК. Отримані у дослідженні результати викликають тривогу, оскільки цей барвник входить до складу багатьох продуктів харчування.

Доктор В. Хан також зазначив, що, ймовірно, Allura Red може зумовлювати розвиток алергічних реакцій, патології імунної системи та порушень поведінки, у тому числі призводити до розвитку у дітей синдрому дефіциту уваги та гіперактивності. Він наголосив на необхідності подальших досліджень у цій галузі.

За матеріалами www.medicalnewstoday.com