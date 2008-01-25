Порушення вентиляційної функції легень — предиктор розвитку супутніх захворювань
У ході масштабного дослідження було визначено, що виявлені за допомогою спірографії порушення вентиляційної функції легень (ВФЛ) є ранньою прогностичною ознакою розвитку супутніх захворювань. Крім того, у пацієнтів з порушеними співвідношеннями ВФЛ (збільшення співвідношення об’єму форсованого видиху за 1 с (ОФВ1)/життєвої ємності легень (ЖЄЛ) ≥70% та зменшення об’єму форсованого видиху (ОФВ) <80%) ризик летального результату вищий, ніж у популяції загалом.
У дослідженні, проведеному вченими з Брістольського університету (University of Bristol), результати якого опубліковані в журналі «Lancet Respiratory Medicine», оцінювали результати спірометричних досліджень функції легень у більш ніж 350 000 дорослих у Великобританії, при цьому зміни спірометричних показників аналізували протягом 12 років.
У попередніх дослідженнях вже було виявлено, що збільшення співвідношення ОФВ1/ЖЄЛ ≥70% та зниження ОФВ <80% є предиктором розвитку хронічного обструктивного захворювання легень. Однак до нього увійшла невелика кількість пацієнтів. У дослідженні, проведеному вченими з Брістольської медичної школи (Bristol Medical School), було використано дані 351 874 учасників британського Біобанку, у тому числі 189 247 жінок та 162 627 чоловіків. За даними спірографії у 38 639 (11%) з 351 874 учасників були виявлені ознаки порушення показників ВФЛ. У пацієнтів з такими порушеннями при цьому частіше діагностували ожиріння, бронхіальну астму, серцево-судинні захворювання, ніж у осіб з нормальною функцією зовнішнього дихання. Крім того, у них частіше спостерігалася задишка. Надалі було зазначено, що у 241 (12,2 %) з 1973 учасників з порушеннями ВФЛ на момент включення до дослідження розвинулося хронічне обструктивне захворювання легень.
Доктор Джеймс Додд (James Dodd), старший викладач респіраторної медицини в Брістольській медичній школі та лікарні в Брістолі «North Bristol NHS Trust» пояснив, що в дослідженні визначено зв’язок між порушеннями ВФЛ та задишкою, мультиморбідністю та підвищенням ризику летального наслідку, незалежно від того, чи палить пацієнт, чи діагностовані у нього захворювання легень чи ожиріння.
Доктор Деніел Хігбі (Daniel Higbee), перший автор дослідження з Брістольської медичної школи, пояснив, що завдяки наявності даних великої кількості пацієнтів, як, наприклад, у Британському біобанку, стало можливим вивчити епідеміологію порушень ВФЛ та їх зв’язок із розвитком різних захворювань. Доктор Дж. Додд підкреслив, що у багатьох пацієнтів порушення ВФЛ є тимчасовими, але водночас у таких хворих підвищений ризик прогресування порушень функції зовнішнього дихання. Необхідні подальші дослідження патофізіології таких порушень, їх зв’язку з генетичними факторами та пов’язаними з порушеннями ВФЛ структурними змінами в органах дихання.
За матеріалами www.medicalxpress.com
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