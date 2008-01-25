Порушення сну та біль у попереку: чи є зв'язок?

У нещодавньому дослідженні було проведено аналіз причинно-наслідкового зв’язку між різними порушеннями сну (безсонням, короткою тривалістю сну, великою тривалістю сну та денною сонливістю) та болем у попереку.

Біль у попереку — симптом, що виявляють досить часто. Згідно з результатами Дослідження глобального тягаря хвороб (Global Burden of Disease Study) 2015 р., 7,3% населення світу, або 540 млн осіб, у певний момент часу відчувають біль у попереку, що обмежує активність. За оцінками експертів, цей симптом є основною причиною стійкої втрати працездатності у всьому світі.

Фактори ризику виникнення болю в попереку включають:

важку фізичну роботу;

куріння;

ожиріння;

низький рівень фізичної активності.

У невеликому відсотку випадків біль у попереку може бути пов’язаний з раком, переломом хребця, інфекційним процесом або запальним захворюванням.

Раніше в дослідженнях було показано, що низька якість сну та біль у попереку взаємопов’язані. Так, у випробуванні, що включило 9611 учасників, продемонстровано, що біль у попереку пов’язаний з короткою тривалістю сну та низькою його якістю. В іншому дослідженні показано, що за ніччю з поганою якістю сну в учасників йшов день з більш інтенсивним болем. Крім того, день з більш високою інтенсивністю болю був пов’язаний зі зниженням якості сну наступної ночі, що свідчить про двоспрямований зв’язок між якістю сну та інтенсивністю болю у пацієнтів з болем у попереку.

У нещодавньому дослідженні вчені з Медичної школи Чжецзянського університету (Zhejiang University School of Medicine) провели дослідження для встановлення причинно-наслідкового зв’язку між порушеннями сну та болем у попереку.

Результати дослідження опубліковано у «Frontiers in Neuroscience».

Повногеномне асоціативне дослідження (genome-wide association study — GWAS) включало сканування генетичного матеріалу 336 965 осіб для виявлення генів, пов’язаних з певними ознаками. Дані для GWAS було отримано з Британського біобанку (UK Biobank) — бази даних, що містить генетичні відомості та інформацію про здоров’я пів мільйона людей по всій Великій Британії. Щоб оцінити причинно-наслідковий зв’язок між порушеннями сну та болем у попереку, дослідники вибрали учасників, у яких було виявлено генетичні варіанти, пов’язані з наступними типами порушень сну: безсоння, коротка тривалість сну, велика тривалість сну, денна сонливість. Для оцінки причинно-наслідкового зв’язку між різними порушеннями сну та болем у попереку було застосовано тип статистичного аналізу менделівська рандомізація. Ґрунтуючись на отриманих результатах, дослідники дійшли висновку, що існує двоспрямований причинно-наслідковий зв’язок між безсонням і болем у попереку, а це означає, що безсоння може зумовлювати розвиток болю в попереку, і навпаки. Учені також встановили, що генетична схильність до короткої чи великої тривалості сну не зумовлює підвищення ризику виникнення болю в попереку. Водночас генетична схильність до болю в попереку може спричинити підвищення ризику денної сонливості.

На сьогодні основою терапії при больовому синдромі є застосування аналгетиків. На думку дослідників, препарати для корекції порушень сну потенційно можуть застосовуватися у терапії болю в попереку.

Доктор Цзе Сун (Jie Sun), лікар-спеціаліст з болю в Пекінському університеті (Peking University), який вивчав двосторонній взаємозв’язок між порушеннями сну та болем, не брав участі в поточному дослідженні. Він пояснив, що розуміння основних механізмів патофізіологічної взаємодії порушень сну та хронічного больового синдрому потенційно сприятиме розробці таргетної терапії.

Водночас автори дослідження наголосили, що дослідження має низку обмежень. Так, воно включало учасників європейського походження, не можна повністю виключити можливий вплив на отримані результати плейотропії — явища, коли один ген впливає на дві або більше ознаки, крім того, у дослідженні не враховували всі можливі види порушень сну. Також не брали до уваги ґендерні відмінності у впливі порушень сну на ризик розвитку болю в попереку.

За матеріалами www.medicalnewstoday.com