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Новини медицини та фармаціїПоради експерта-кардіолога для здоров'я серця

Поради експерта-кардіолога для здоров'я серця

Опубліковано  26.10.2023

Кардіолог клініки Мейо (Mayo Clinic), США, доктор Франсіско Лопес-Хіменес (Francisco Lopez-Jimenez) пояснює, що незалежно від того, наскільки складною може здатися профілактика, вона набагато краща, ніж лікування хвороб серця.

Лікар розповів, що профілактику можна почати з малого, зосередивши увагу на простих речах, таких як дієта та фізичні вправи. Так, на його думку, необхідно намагатися потроху переходити на здорове харчування, рухатися протягом дня, уникаючи занадто довгого сидіння. Позитивний настрій також може суттєво вплинути на ваше фізичне благополуччя. Наприклад, вчений рекомендує насолоджуватися прогулянкою разом із другом. Доктор Ф. Лопес-Хіменес розповів, що необхідно щодня знаходити для себе мету та дарувати кохання, бо це деякі з емоційних речей, які також впливають на серце.

І нарешті лікар зазначив, що якщо вам прописали препарати від підвищеного артеріального тиску або високого рівня холестерину, дотримуйтеся вказівок лікаря. Доктор Ф. Лопес-Хіменес рекомендує регулярно приймати рекомендовані лікарем лікарські засоби, контролювати рівень артеріального тиску та холестерину в плазмі крові.

Також лікар дав рекомендації щодо раціону харчування, корисного для серцево-судинної системи:

  • їжте більше овочів та фруктів, щоб отримати вітаміни, мінерали та мікронутрієнти, необхідні для здоров’я серця;
  • обирайте цільнозернові продукти, що містять клітковину та поживні речовини;
  • обирайте корисні жири, наприклад мононенасичені та поліненасичені;
  • обирайте нежирні білкові продукти, включаючи нежирне м’ясо, птицю, рибу та бобові;
  • зменште споживання солі, щоб знизити артеріальний тиск;
  • контролюйте розмір порцій, щоб нормалізувати споживання калорій;
  • складайте щоденне меню та обов’язково включайте в нього овочі, фрукти, цільнозернові продукти, нежирні білки та корисні жири;
  • насолоджуйтеся випадковими частуваннями в помірній кількості, не порушуючи при цьому свій план здорового харчування.

За матеріалами www.newsnetwork.mayoclinic.org

Опубліковано  26.10.2023

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