Поговоримо про індекс маси тіла?

Індекс маси тіла (ІМТ) — це зручний, доступний показник, для отримання якого потрібно мінімум часу. Сьогодні ІМТ застосовується для визначення, в якому діапазоні перебуває маса тіла пацієнта. Існує безліч онлайн-калькуляторів ІМТ, в які можна ввести свої масу тіла та ріст та отримати цифрове значення ІМТ, а також визначення, чи є маса тіла нормальною, недостатньою чи надмірною.

Водночас значення ІМТ не дає вичерпної інформації про наявність надмірної чи недостатньої маси тіла.

Експерти Американської медичної асоціації (American Medical Association — АМА) вказують, що лікарям не слід орієнтуватися лише на ІМТ для діагностики ожиріння. Які ж недоліки цього показника?

ІМТ розроблений з огляду на антропометричні дані чоловіків європеоїдної раси неіспаномовного походження; він може бути некоректним щодо осіб жіночої статі чи іншої етнічної приналежності та раси.

Ваджахат Мехал (Wajahat Mehal), доктор медичних наук, директор Єльської програми метаболічного здоров’я та зниження ваги (Yale Metabolic Health & Weight Loss Program), США, підкреслив, що ІМТ не слід використовувати як єдиний показник оцінки маси тіла пацієнта. Також він пояснив, що необхідна комбінована оцінка здоров’я пацієнтів із визначенням рівня артеріального тиску, холестерину, глюкози в плазмі крові та інших даних.

Що таке ІМТ? ІМТ — це розрахунковий показник — це ваша маса тіла у кілограмах (або фунтах), розділена на квадрат вашого росту в метрах (або дюймах). При розрахунку ІМТ з використанням фунтів та дюймів вам потрібно буде помножити масу тіла на 703, коефіцієнт перетворення. Центри з контролю та профілактики захворювань (Centers for Disease Control and Prevention — CDC) надають калькулятори для розрахунку ІМТ для різних вікових груп: для дорослих віком 20 років і старше і для дітей та підлітків віком 2–19 років. Експерти CDC описують ІМТ як скринінговий метод, не призначений для діагностики ожиріння.

Як оцінюється ІМТ? ІМТ менше 18,5 — як недостатня маса тіла, ІМТ 25–29,9 — як надмірна маса тіла, а ІТМ 30 і вище може свідчити про ожиріння.

Чому ІМТ викликає суперечки у експертів? Одна з причин полягає в тому, що при підрахунку ІМТ не враховується співвідношення м’язової/жирової тканини в організмі. Наприклад, у спортсмена, у якого розвинена м’язова система і низька кількість жирової тканини, ІМТ може бути в діапазоні надмірної маси тіла.

На сьогодні Всесвітня організація охорони здоров’я (World Health Organization — WHO) запропонувала настанову з різних інтерпретацій ІМТ для осіб монголоїдної раси, оскільки у них відзначається вищий ризик певних метаболічних порушень при нижчому ІМТ, ніж у осіб європеоїдної раси.

Американська медична асоціація пропонує використовувати ІМТ у поєднанні з іншими показниками ризику, такими як визначення вмісту вісцеральної жирової тканини (що знаходиться в черевній порожнині), індексу ожиріння тіла (body adiposity index), що базується на вимірюванні окружності стегон і росту, складу тіла (відсоток жирової, кісткової та м’язової тканин), а також враховувати генетичні/метаболічні фактори.

Доктор В. Мехал зазначив, що один із простих способів отримати важливу інформацію про здоров’я людини — виміряти окружність талії. Так, абдомінальне ожиріння пов’язане з підвищеним ризиком серцево-судинних захворювань, цукрового діабету та захворювань печінки. Ризик проблем зі здоров’ям, пов’язаних з надмірною масою тіла, підвищується при окружності талії більше 102 см (40 дюймів у чоловіків) і 89 см (35 дюймів) у жінок, навіть якщо їх ІМТ нижче діапазону надмірної маси тіла.

Доктор В. Мехал додав, що будь-хто, хто турбується про свою масу тіла або інші проблеми зі здоров’ям, повинен проконсультуватися з лікарем для всебічної оцінки стану здоров’я.

За матеріалами www.yalemedicine.org