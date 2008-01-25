Плануєте вагітність? Спочатку перевірте серце

Результати нового дослідження Northwestern medicine свідчать, що наявність або відсутність кардіальної патології у жінки до того, як вона завагітніє, багато в чому визначає ймовірність виникнення ускладнень під час вагітності чи пологів.

У дослідженні оцінювалася наявність чотирьох факторів ризику серцево-судинних захворювань у жінок до настання вагітності: куріння, надлишкова маса тіла, артеріальна гіпертензія і цукровий діабет. За наявності кожного додаткового фактора ризику ймовірність несприятливого результату вагітності у жінки ставала все вищою. Ці несприятливі наслідки включають: госпіталізацію матері у відділення інтенсивної терапії, передчасні пологи, низьку масу тіла дитини при народженні і смерть плода.

За словами автора-кореспондента Садія Хан (Sadiya Khan), доцента медицини та профілактичної медицини Медичної школи Файнберга Північно-Західного університету (Northwestern University Feinberg School of Medicine), загальновідомо, що ожиріння чи гіпертонічна хвороба пов’язані з вищим ризиком несприятливих наслідків вагітності. Однак вкрай важливо те, що з кожним додатковим фактором ризику ймовірність несприятливих наслідків вагітності стає все вищою. Ризик за наявності декількох факторів перевищує суму ризиків кожного окремого фактора.

Результати дослідження, в якому брали участь більше 18 млн вагітних, опубліковані в «European Journal of Preventive Cardiology», журналі Європейського товариства кардіологів (European Society of Cardiology).

На думку С. Хан, отримані дані вказують на необхідність більш комплексного підходу до оцінки серцево-судинних захворювань до вагітності, а не акцентування уваги на окремих факторах ризику, таких як індекс маси тіла чи артеріальний тиск.

Автор дослідження зазначає, що насправді не всі вагітності плануються, але в ідеалі слід обстежити жінок задовго до настання вагітності, коли ще є час для відновлення здоров’я. Необхідно переглянути пріоритети і акцентувати увагу на зміцненні здоров’я жінок дітородного віку, тому замість того, щоб просто констатувати факт розвитку артеріальної гіпертензії, треба запобігати підвищенню артеріального тиску.

Перший автор дослідження, студент 4-го курсу медичного факультету Файнберга (Feinberg) Майкл Ван (Michael Wang) відзначає, що поки розуміння того, як ці результати дослідження впливають на здоров’я жінок та їхніх дітей у віддаленій перспективі, неповне. Очікується, що отримані результати допоможуть у наданні медичної допомоги жінкам під час вагітності та при її плануванні і дозволять заповнити прогалини, що наразі існують у цій сфері.

«Ідеальний шторм» при ускладненнях вагітності

За словами С. Хан, поширеність у жінок ожиріння до вагітності і високого артеріального тиску підвищуються. У результаті у жінок з’являються фактори ризику серцево-судинних захворювань у більш молодому віці, ніж раніше. Крім того, усе більше жінок вагітніють у більш пізньому віці, так що до моменту настання вагітності фактори ризику накопичуються.

«У популяції відзначається прогресивне наростання більшої кількості факторів ризику, більш ранніх і більш пізніх вагітностей», — підкреслив С. Хан.

Дослідження в цифрах

Дослідження було проведене у вигляді перехресного аналізу даних про матерів і дітей Національного центру статистики охорони здоров’я США (U.S. National Center for Health Statistics — NCHS), в якому зібрана інформація про народження живих дітей і внутрішньоутробні смерті після 20-го тижня вагітності. Були об’єднані дані щодо пологів у жінок у віці 15–44 років в період 2014–2018 рр.

Усього в аналіз було включено 18 646 512 вагітностей. Середній материнський вік становив 28,6 року.

Учені оцінювали фактори ризику за шкалою 0–4 (наприклад, 0 — відсутність чинників ризику і 4 — всі 4 фактора). У понад 60% жінок відзначали хоча б один фактор ризику серцево-судинних захворювань до вагітності, при цьому у 52,5; 7,3; 0,3 і 0,02% виявляли 1, 2, 3 і 4 фактори ризику відповідно.

У дослідженні було продемонстровано диференційований зв’язок між великою кількістю факторів ризику і ускладненим перебігом вагітності — будь-яким із чотирьох несприятливих наслідків. Наприклад, у порівнянні з жінками, які не мають факторів ризику, ймовірність госпіталізації матері до відділення інтенсивної терапії в 1,12 рази вища для жінок з 1 фактором ризику; в 1,86 рази вище ймовірність для жінок з 2 факторами ризику; у 4,24 рази — для жінок з 3 факторами ризику; та у 5,79 рази — для жінок з 4 факторами ризику.

Усі аналізи були скориговані з урахуванням віку матері на момент пологів, раси/етнічної приналежності, освіти, отримання допологової допомоги, а також з урахуванням паритету та кількості плодів при даній вагітності.

За матеріалами www.medicalxpress.com