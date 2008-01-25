Всі аптеки України
Новини медицини та фармаціїПів години швидкої ходьби на шляху до здорової печінки

Пів години швидкої ходьби на шляху до здорової печінки

Опубліковано  10.02.2023

Згідно з даними метааналізу 14 клінічних досліджень, проведеного дослідниками Медичного коледжу штату Пенсільванія (Penn State College of Medicine researchers), 150 хв фізичної активності на тиждень можуть значно знизити вміст ліпідів у печінці у пацієнтів з неалкогольною жировою хворобою печінки (або стеатозом печінки).

За словами Джонатана Стайна (Jonathan Stine), доцента кафедри медицини та громадської охорони здоров’я, гепатолога Медичного центру імені Мілтона С. Херші штату Пенсільванія (Penn State Health Milton S. Hershey Medical Center), попередні дослідження не дозволили визначити тривалість фізичної активності для досягнення значного покращення у пацієнтів зі стеатозом печінки, що визначається як відносне зниження вмісту ліпідів у печінці на 30%, яке було виявлено за допомогою магнітно-резонансної томографії.

Дж. Стайн проаналізував 14 досліджень, до яких було включено загалом 551 пацієнта зі стеатозом печінки, що брав участь у рандомізованих контрольованих дослідженнях із використанням фізичних вправ. Він та його команда оцінювали дані, зібрані у всіх дослідженнях, включаючи вік, стать, індекс маси тіла, зміну маси тіла, дотримання режиму фізичної активності та вимірюваний за допомогою магнітно-резонансної томографії вміст ліпідів у печінці.

Основним завданням дослідників було вивчення взаємозв’язку між тренуваннями із фізичним навантаженням та клінічно значущим покращенням вмісту ліпідів у печінці.

Група дослідників встановила, що фізичні вправи у 3,5 раза підвищують імовірність досягнення клінічно значущої відповіді на лікування (відносне зниження вмісту ліпідів у печінці, яке було визначено за допомогою магнітно-резонансної томографії, більш ніж на 30%) у порівнянні зі стандартною терапією.

Під час проведення додаткового аналізу вчені визначили оптимальний обсяг фізичних вправ. Вони зазначили, що 39% пацієнтів, яким було призначено 150 хв швидкої ходьби на тиждень, досягли клінічно значущої відповіді на лікування порівняно із 26% хворих, яким було рекомендовано нижчий рівень фізичної активності.

Фізичні вправи — це зміна способу життя. Лікарі, які консультують пацієнтів зі стеатозом печінки, повинні рекомендувати їм певний рівень фізичної активності.

Дж. Стайн зробив висновок, що швидка ходьба або легка їзда на велосипеді протягом пів години на добу 5 разів на тиждень — це лише варіанти програми такого фізичного навантаження.

За матеріалами www.news-medical.net

Опубліковано  10.02.2023

Новини медицини

Всі новини
Алопеція, або Чому випадає волосся?

Алопеція, або Чому випадає волосся?

01.05.2024

Рання діагностика когнітивних порушень та деменції. Фармакотерапія деменції

Рання діагностика когнітивних порушень та деменції. Фармакотерапія деменції

01.05.2024

Знижений артеріальний тиск. Чим небезпечна артеріальна гіпотензія?

Знижений артеріальний тиск. Чим небезпечна артеріальна гіпотензія?

30.04.2024

Фармакотерапевтичний підхід до лікування ГРЗ, формування домашньої аптечки

Фармакотерапевтичний підхід до лікування ГРЗ, формування домашньої аптечки

30.04.2024

Що слід знати про розсіяний склероз?

Що слід знати про розсіяний склероз?

29.04.2024

Цукровий діабет: що потрібно знати про хворобу?

Цукровий діабет: що потрібно знати про хворобу?

29.04.2024

Що потрібно знати про алергію на амброзію: симптоми та тактика лікування

Що потрібно знати про алергію на амброзію: симптоми та тактика лікування

29.04.2024

Мігрень з аурою та без: лікування та профілактика нападів, нові напрямки терапії

Мігрень з аурою та без: лікування та профілактика нападів, нові напрямки терапії

29.04.2024

Лайм-бореліоз (хвороба Лайма, кліщовий бореліоз). Стадії захворювання. Діагностика та лікування

Лайм-бореліоз (хвороба Лайма, кліщовий бореліоз). Стадії захворювання. Діагностика та лікування

26.04.2024

Алергічний риніт: напрями терапії та профілактичні заходи

Алергічний риніт: напрями терапії та профілактичні заходи

25.04.2024

Чим небезпечний інфаркт міокарда?

Чим небезпечний інфаркт міокарда?

24.04.2024

Ліпома. Чим небезпечний підшкірний жировик?

Ліпома. Чим небезпечний підшкірний жировик?

24.04.2024

Глосалгія, глосодинія, або синдром пекучості порожнини рота

Глосалгія, глосодинія, або синдром пекучості порожнини рота

24.04.2024

Судоми в ногах — невже назавжди?

Судоми в ногах — невже назавжди?

23.04.2024

Сучасні підходи до діагностики та ерадикаційної фармакотерапії Helicobacter pylori

Сучасні підходи до діагностики та ерадикаційної фармакотерапії Helicobacter pylori

22.04.2024

Всі новини