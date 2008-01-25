Пів години швидкої ходьби на шляху до здорової печінки

Згідно з даними метааналізу 14 клінічних досліджень, проведеного дослідниками Медичного коледжу штату Пенсільванія (Penn State College of Medicine researchers), 150 хв фізичної активності на тиждень можуть значно знизити вміст ліпідів у печінці у пацієнтів з неалкогольною жировою хворобою печінки (або стеатозом печінки).

За словами Джонатана Стайна (Jonathan Stine), доцента кафедри медицини та громадської охорони здоров’я, гепатолога Медичного центру імені Мілтона С. Херші штату Пенсільванія (Penn State Health Milton S. Hershey Medical Center), попередні дослідження не дозволили визначити тривалість фізичної активності для досягнення значного покращення у пацієнтів зі стеатозом печінки, що визначається як відносне зниження вмісту ліпідів у печінці на 30%, яке було виявлено за допомогою магнітно-резонансної томографії.

Дж. Стайн проаналізував 14 досліджень, до яких було включено загалом 551 пацієнта зі стеатозом печінки, що брав участь у рандомізованих контрольованих дослідженнях із використанням фізичних вправ. Він та його команда оцінювали дані, зібрані у всіх дослідженнях, включаючи вік, стать, індекс маси тіла, зміну маси тіла, дотримання режиму фізичної активності та вимірюваний за допомогою магнітно-резонансної томографії вміст ліпідів у печінці.

Основним завданням дослідників було вивчення взаємозв’язку між тренуваннями із фізичним навантаженням та клінічно значущим покращенням вмісту ліпідів у печінці.

Група дослідників встановила, що фізичні вправи у 3,5 раза підвищують імовірність досягнення клінічно значущої відповіді на лікування (відносне зниження вмісту ліпідів у печінці, яке було визначено за допомогою магнітно-резонансної томографії, більш ніж на 30%) у порівнянні зі стандартною терапією.

Під час проведення додаткового аналізу вчені визначили оптимальний обсяг фізичних вправ. Вони зазначили, що 39% пацієнтів, яким було призначено 150 хв швидкої ходьби на тиждень, досягли клінічно значущої відповіді на лікування порівняно із 26% хворих, яким було рекомендовано нижчий рівень фізичної активності.

Фізичні вправи — це зміна способу життя. Лікарі, які консультують пацієнтів зі стеатозом печінки, повинні рекомендувати їм певний рівень фізичної активності.

Дж. Стайн зробив висновок, що швидка ходьба або легка їзда на велосипеді протягом пів години на добу 5 разів на тиждень — це лише варіанти програми такого фізичного навантаження.

За матеріалами www.news-medical.net