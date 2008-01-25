Післяпологова контрацепція: наскільки ефективним є метод лактаційної аменореї?
У нещодавньому дослідженні, проведеному на базі Каліфорнійського університету в Девісі (University of California, Davis), США, проаналізовано ефективність різних методів післяпологової контрацепції, у тому числі методу лактаційної аменореї.
У дослідженні виявлено, що багато жінок у США дезінформовані про метод лактаційної аменореї або не розуміють його особливості.
Лактаційна аменорея — це період, що супроводжує виключно грудне вигодовування та характеризується відсутністю менструацій та тимчасовою інфертильністю. Дослідники виявили, що близько 50% опитаних жінок не знали, що тільки виключно грудне вигодовування значно знизить ймовірність настання вагітності до відновлення менструації.
Адрієнн Хойт-Остін (Adrienne Hoyt-Austin), перший автор дослідження, пояснила, що в США доступна дуже обмежена інформація про використання лактаційної аменореї в якості планової контрацепції у жінок у післяпологовий період. Вона також наголосила на необхідності консультування жінок про всі доступні методи післяпологової контрацепції.
За оцінками дослідників, близько 1,5 млн жінок у всьому світі використовують метод лактаційної аменореї неналежним чином, що потенційно може призвести до незапланованої вагітності.
У дослідженні взяли участь 760 жінок із США.
Учасниці заповнили опитувальники, що включають соціально-демографічну інформацію, плани годування дитини та поінформованість про методи післяпологової контрацепції. Учасниці відповідали на запитання про їх сприйняття ефективності деяких післяпологових контрацептивів, а також про їхнє розуміння принципів методу лактаційної аменореї.
За результатами аналізу отриманих даних, виявлено, що лише 11,3% учасниць знали, що для стійкого контрацептивного ефекту необхідне виключно грудне вигодовування, без введення догодовування чи заміни окремих випадків годування спеціалізованими молочними сумішами, а 47,3% не знали, що для зниження ймовірності настання вагітності необхідне виключно грудне вигодовування. Тільки 28% учасниць знали, що метод лактаційної аменореї ефективний лише до відновлення менструацій.
У дослідженні показано, що більшість учасниць вважали метод лактаційної аменореї менш ефективним, ніж застосування презервативів чи оральних контрацептивів. У той же час дослідники наголосили, що метод лактаційної аменореї є ефективним методом контрацепції у жінок, які годують виключно грудьми, протягом перших 6 міс після пологів. Крім того, дослідники підкреслили, що грудне вигодовування має багато довгострокових переваг для здоров’я як жінок, так і дітей.
У дослідженні встановлено, що ефективність методу лактаційної аменореї становить не менше 98% і, таким чином, метод є більш ефективним, ніж застосування презервативів або оральних контрацептивів.
Також дослідники пояснили, що молодим батькам необхідні комплексні консультації з питань післяпологової контрацепції, які включають інформацію про метод лактаційної аменореї. Тим, хто планує використовувати грудне вигодовування як метод контрацепції, слід пояснити основні засади методу лактаційної аменореї.
Результати дослідження опубліковані в журналі «Breastfeeding Medicine».
За матеріалами www.medicalxpress.com
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