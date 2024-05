Післяпологова депресія: нові можливості терапії

Управління контролю за харчовими продуктами та лікарськими засобами США (Food and Drug Administration — FDA) схвалило новий препарат зуранолон для лікування післяпологової депресії. Зуранолон випускається у формі таблеток, їх рекомендується приймати 1 раз на добу коротким курсом. При цьому препарат не схвалений для лікування великої депресії.

Доктор Дженніфер Пейн (Jennifer Payne), лікар академічного медичного центру Університету Вірджинії (University of Virginia) UVA Health, співробітник факультету психіатрії та нейроповедінкових наук Медичної школи Університету Вірджинії (University of Virginia School of Medicine), США, досліджує післяпологову депресію. Доктор Дженніфер Пейн відповіла на низку питань про післяпологову депресію.

Що таке післяпологова депресія?

Післяпологова депресія є найчастішим ускладненням пологів. По суті це великий депресивний епізод, який виникає незабаром після пологів. За оцінками експертів, розвиток післяпологової депресії пов’язаний із гормональними змінами у післяпологовий період.

Наскільки часто відзначається післяпологова депресія?

За оцінками експертів, післяпологова депресія розвивається у близько 13% жінок. При цьому у жінок із розладами психоемоційної сфери в анамнезі ризик розвитку післяпологової депресії значно вищий і становить 30–50%.

Наскільки небезпечною є післяпологова депресія?

Вираженість симптомів може варіювати від легкого до тяжкого ступеня. У тяжких випадках післяпологова депресія може призвести до скоєння жінкою суїциду або дітовбивства.

Що відомо про новий препарат зуранолон?

Зуранолон — це синтетичний аналог природного гормону алопрегнанолону. Рівень алопрегнанолону різко знижується після пологів. Зуранолон сприяє зменшенню вираженості реакції на стрес та симптомів післяпологової депресії.

У дослідженнях показано високу ефективність цього препарату: він купірує симптоми післяпологової депресії у 70% випадків, а ремісія розвивається у 50% жінок. Для порівняння при застосуванні стандартних антидепресантів симптоми депресії усуваються у 50% відповідно, а ремісія досягається у 30% породіль. Важливо, що дія препарату розвивається швидко, і курс лікування зуранолоном, що рекомендується, становить всього 14 днів.

У той же час на сьогодні потрібні подальші дослідження та аналіз клінічного досвіду застосування цього препарату.

При застосуванні зуранолону можливий розвиток низки побічних ефектів. Так, можливий розвиток седативного ефекту, тому препарат рекомендується застосовувати на ніч. У той же час у багатьох жінок із післяпологовою депресією відзначають порушення сну, і зуранолон потенційно може сприяти покращанню якості сну.

Доктор Д. Пейн підкреслила, що препарат може бути рекомендований акушером-гінекологом. Водночас жінкам із післяпологовою депресією рекомендується проконсультуватися у психіатра. Також Д. Пейн зазначила, що існує гіподіагностика післяпологової депресії. На її думку, схвалення нового препарату сприятиме приверненню уваги медичної громадськості до проблеми післяпологової депресії.

Також Д. Пейн повідомила, що необхідне подальше спостереження за психоемоційним здоров’ям жінок, які перенесли післяпологову депресію.

За матеріалами www.medicalxpress.com