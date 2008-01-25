Післяпологова депресія: чи є вихід?

Існує ймовірність того, що альтернативний препарат для лікування післяпологової депресії буде більш зручним у застосуванні в порівнянні з єдиним лікарським засобом, схваленим Управлінням з контролю за харчовими продуктами і лікарськими засобами США (Food and Drug Administration — FDA) для терапії цього захворювання.

Результати клінічного дослідження ІІІ фази, опубліковані в «JAMA Psychiatry», демонструють, що зуранолон, пероральний препарат, зменшував вираженість основних симптомів післяпологової депресії всього за 3 дні.

За даними Центрів з контролю і профілактики захворювань (Centers for Disease Control and Prevention), післяпологова депресія діагностується приблизно у кожної восьмої породіллі. Брексанолон (Zulresso), схвалений FDA в 2019 р. для лікування цього захворювання, вводиться внутрішньовенно протягом 60 год під наглядом лікаря.

«У багатьох жінок немає помічника, що доглядає за дитиною, або няні і вони не можуть приїхати в лікарню на 72 год для лікування, — заявила автор дослідження Крістіна Делігіаннідіс (Kristina Deligiannidis), доктор медицини, доцент Інституту медичних досліджень Файнштейна, Манхассет, штат Нью- Йорк (Feinstein Institutes for Medical Research, Manhasset, NY) в інтерв’ю. — У терапії післяпологової депресії дійсно потрібно безліч нових і новаторських методів лікування, які діють швидко. Вкрай важливо досягти купірування симптомів післяпологової депресії якомога швидше. Це захворювання значно впливає на настрій жінки і її здатність виконувати свої материнські обов’язки і піклуватися про дитину».

К. Делігіаннідіс і її колеги випадковим чином розділили 153 жінок у віці 18–45 років на 2 групи. У 1-й групі жінки отримували 30 мг зуранолону щодня протягом 2 тиж, у другій — плацебо. Усі учасниці народили дитину впродовж пів року до включення в дослідження і у них діагностували післяпологову депресію. Спостереження за жінками велося протягом 45 днів.

Дослідники вимірювали вираженість патології за допомогою шкали оцінки депресії Гамільтона (HAMD-17), де оцінка 10–13 балів означає, що у пацієнта фіксуються легкі симптоми, 14–17 — легкі або помірні симптоми, а вище 17 балів — помірні або тяжкі симптоми післяпологової депресії. На початковому етапі дослідження середній бал за шкалою HAMD-17 для пацієнтів у групах зуранолону і плацебо становив 28,4 і 28,8 відповідно.

Але після 3 днів дослідження було зафіксовано, що у 41% жінок групи прийому зуранолону спостерігалося зниження на 50% або більше показника за шкалою HAMD-17 в порівнянні з вихідним рівнем. До 15-го дня терапії, на наступний день після прийому останньої дози, у 72% жінок, які отримували зуранолон, спостерігалося зменшення вираженості симптомів депресії при оцінці по HAMD-17. У групі плацебо цей показник був на рівні 56%. На 45-й день вираженість симптомів депресії зменшилася у 75% жінок у групі прийому зуранолону і 57% — у групі плацебо.

На першому етапі дослідження К. Делігіаннідіс не могла припустити, скільки часу буде потрібно пацієнтам для полегшення симптомів депресії при прийомі зуранолону. Тому в результаті вона була здивована тим, наскільки швидко препарат проявив дію.

У клінічному дослідженні оцінювали пероральну форму препарату. На відміну від брексанолону, який вводиться внутрішньовенно і швидко досягає головного мозку і нервової системи, зуранолон — пероральний препарат, який проходить через гастроінтестинальний тракт, і потім потрапляє в кров, після цього проникає через гематоенцефалічний бар’єр, пояснила К. Делігіаннідіс.

На 15-й день прийому 45% жінок, що застосовували зуранолон, отримали оцінку 7 балів і нижче за шкалою HAMD-17, що означає, що симптоми післяпологової депресії були відсутні. До 45-го дня дослідження у 53% жінок, що приймали препарат, спостерігалася повна клінічна ремісія.

Зуранолон — препарат, який добре переносився, однак у близько 5% учасників групи, яка його приймала, спостерігалися побічні ефекти. Серед них: 15% — сонливість, 9% — головний біль, 8% — запаморочення, також прогресували інфекції верхніх дихальних шляхів. Крім того, у жінок були відзначені такі побічні ефекти, як діарея і седація.

Ліссетт Таннер (Lissette Tanner), доктор медицини, асистент кафедри гінекології і акушерства в Університеті Еморі (Emory University) в Атланті, вважає, що результати цього дослідження багатообіцяючі, і зуранолон стане чудовою альтернативою брексанолону. Вона підкреслює, що перевага досліджуваного препарату полягає в тому, що це пероральна форма, яку жінки можуть приймати вдома, не порушуючи свого звичного ритму життя.

Л. Таннер додала, що необхідні подальші дослідження з більш тривалим періодом спостереження. Важливо зрозуміти, наскільки довго зберігається ефект від застосування препарату: чи не поновлюються симптоми післяпологової депресії після його відміни або при тривалому прийомі. Також необхідно провести фармакокінетичні дослідження зуранолону, щоб з’ясувати, яка кількість лікарського засобу може потенційно потрапляти в грудне молоко.

За матеріалами www.medscape.com