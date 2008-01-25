Пірацетам: запитання та відповіді

Пірацетам є циклічним похідним γ-аміномасляної кислоти. Пірацетам — ноотропний препарат, який діє на головний мозок та покращує когнітивні (пізнавальні) функції, такі як здатність до навчання, пам’ять, увага, а також розумову працездатність.

Як діє пірацетам?

Пірацетам є ноотропним засобом, що діє на головний мозок і покращує когнітивні функції, такі як здатність до навчання, пам’ять, увага, а також розумову працездатність у здорових осіб та хворих з когнітивними порушеннями. Ці ефекти не пов’язані з седативною чи стимулювальною дією. Ефекти пірацетаму зумовлені стимуляцією нуклеотидного метаболізму в нейронах, підвищенням рівня глюкози та утилізації кисню в головному мозку, а також посиленням холінергічних та дофамінергічних механізмів передачі збудження в нервовій тканині. Пірацетам має властивість дозозалежного зв’язування з фосфоліпідним подвійним шаром клітинних мембран, причому він відновлює їх структуру, таким чином підвищується плинність і покращується функція мембран.

Механізмів впливу лікарського засобу на центральну нервову систему, ймовірно, декілька: зміна швидкості поширення збудження у головному мозку; посилення метаболічних процесів у нервових клітинах; покращення мікроциркуляції шляхом впливу на реологічні характеристики крові без судиннорозширювальної дії. Покращує зв’язки між півкулями головного мозку та синаптичну провідність у неокортикальних структурах. Після тривалого застосування препарату у пацієнтів зі зниженням функції головного мозку відзначають покращення когнітивних функцій та уваги. Ці зміни об’єктивно фіксуються на електроенцефалограмі (посилення α- та β-ритмів мозку та ослаблення δ-ритмів).

Пірацетам пригнічує агрегацію тромбоцитів та відновлює еластичність мембрани еритроцитів, зменшує адгезію еритроцитів. У дозі 9,6 г знижує рівень фібриногену та фактора Віллебрандта на 30–40% та подовжує час кровотечі. Пірацетам проявляє протекторну та відновлювальну дію при порушенні функції головного мозку внаслідок гіпоксії, інтоксикації та електрошокової терапії, зокрема стимулює окиснювально-відновлювальні процеси, посилює утилізацію глюкози, покращує регіонарний кровотік в ішемізованих ділянках мозку, підвищує його енергетичний потенціал.

Пірацетам зменшує вираженість та тривалість вестибулярного ністагму, сприяє консолідації пам’яті, покращує процеси навчання, відновлює та стабілізує порушені функції мозку.

Які існують форми випуску пірацетаму?

Пірацетам випускають під різними торговими назвами у таких лікарських формах:

розчин для ін’єкцій (містить діючу речовину у дозі 1,0; 2,0; 3,0; 4,0 г);

таблетки (200; 400; 800 та 1200 мг).

Навіщо призначають пірацетам?

Пірацетам призначають дорослим при:

симптоматичному психоорганічному синдромі, що супроводжується погіршенням пам’яті, запамороченням, зниженням концентрації уваги;

запамороченні та пов’язаних з ним порушеннях рівноваги, за винятком запаморочення вазомоторного та психічного походження;

кортикальній міоклонії у режимі монотерапії або у складі комплексної терапії;

серповидно-клітинній анемії для зменшення проявів вазооклюзійного кризу у складі комплексної терапії.

Пірацетам призначають дітям:

віком старше 8 років при диcлексії у поєднанні з іншими належними методами, включаючи логопедію;

з кортикальною міоклонією у режимі монотерапії або у складі комплексної терапії;

віком старше 3 років при серповидно-клітинній анемії для зменшення проявів вазооклюзійного кризу в складі комплексної терапії.

Пірацетам у таблетках: як приймати?

Таблетки приймають внутрішньо, запиваючи невеликою кількістю води. Добову дозу, підібрану лікарем при конкретному захворюванні, зазвичай розділяють на 2–3 прийоми.

Навіщо призначають ін’єкції пірацетаму?

Пірацетам в ін’єкційній формі призначають у складі інтенсивної терапії при різних захворюваннях, зокрема, коли свідомість пацієнта порушена і він не може приймати препарат у таблетках. Лікарський засіб застосовують або внутрішньовенно (вводять повільно, протягом декількох хвилин), або у формі інфузії (протягом 24 год безперервно), починаючи з 2–4 г, і швидко доводять дозу до 4–6 г/добу. Після покращення стану переходять на пероральне застосування.

Як приймати пірацетам при станах, що супроводжуються погіршенням пам’яті та когнітивними розладами?

Початкова добова доза становить 4,8 г протягом 1 тиж лікування. Зазвичай дозу розподіляють на 2–3 прийоми (введення). Підтримувальна доза становить 2,4 г/добу, яку розділяють на 2–3 прийоми (введення). Надалі можливе поступове зниження дози на 1,2 г на добу.

Як приймати пірацетам при кортикальній міоклонії?

Початкова добова доза зазвичай становить 7,2 г, яку протягом 3–4 днів підвищують до 24 г/добу. Добова доза розподіляється на 3–4 прийоми. Якщо терапевтичний ефект слабкий або відсутній — продовжують застосовувати препарат у тій же дозі до 7 діб. Якщо за цей період не отримано бажаного терапевтичного ефекту, лікування пірацетамом слід припинити та призначити інші антиміоклонічні засоби. При досягненні необхідного терапевтичного ефекту продовжують терапію до зникнення симптомів захворювання. Для запобігання погіршенню стану хворих не можна різко припиняти застосування препарату. Необхідно поступово знижувати дозу на 1–2 г кожні 2 дні (кожні 3–4 дні у разі синдрому Ланца — Адамса). При застосуванні під час лікування інших антиміоклонічних засобів дозу пірацетаму не знижують, але, залежно від клінічної картини, доза інших препаратів може знижуватися, якщо це можливо. Хворим із гострими спонтанними нападами необхідно кожні 6 міс призначати повторні курси лікування препаратом, коригуючи при цьому дозу залежно від стану пацієнта, до зникнення або зменшення проявів хвороби.

Як приймати пірацетам при психоорганічному синдромі?

Добова доза пірацетаму, що рекомендується, становить 2,4–4,8 г. Зазвичай її розподіляють на 2–3 прийоми.

Як довго можна приймати пірацетам?

Пірацетам можна приймати курсом у гострий період захворювання, а також тривалий час (6 міс і більше) при хронічних захворюваннях церебральних судин. Тривалість лікування та вибір індивідуальної дози залежать від тяжкості стану хворого та швидкості зворотної динаміки клінічної картини захворювання.

Як приймати пірацетам при запамороченні та пов’язаних із ним порушеннях рівноваги?

Рекомендована добова доза пірацетаму становить 2,4–4,8 г. Зазвичай дозу розподіляють на 2–3 прийоми.

Як застосовувати пірацетам при серповидно-клітинній анемії?

Дорослим та дітям віком старше 3 років пірацетам призначають для зменшення проявів вазооклюзійного кризу. Препарат призначають у дозі 300 мг/кг маси тіла. Добову дозу рекомендується розподіляти на 4 прийоми.

Як застосовувати пірацетам при дизлексії?

При дизлексії пірацетам зазвичай застосовують у дітей віком старше 8 років. Добова доза становить, як правило, 3,2 г, які розподіляють на 2 прийоми.

Як пірацетам впливає на серце?

Пірацетам не впливає на роботу провідної системи серця. Однак, оскільки пірацетам у високих дозах пригнічує агрегацію тромбоцитів, рекомендується переглянути схему тромбопрофілактики у пацієнтів, які раніше перенесли інфаркт міокарда. Також в осіб похилого віку з ішемічними захворюваннями серця можуть посилюватися симптоми коронарної недостатності. При цьому слід або знизити дозу, або взагалі припинити прийом пірацетаму.

Чи можна приймати пірацетам на ніч?

Пірацетам не є снодійним чи седативним препаратом, тому недоцільно приймати його при порушеннях сну. Індивідуальними реакціями на пірацетам може бути сонливість або, навпаки, підвищена збудливість. Ці реакції слід враховувати, якщо препарат приймають перед сном.

Які побічні ефекти можуть спостерігатися під час прийому пірацетаму?

Зазвичай пірацетам добре переноситься. Окрім випадків індивідуальної непереносимості (наприклад алергічних реакцій), найчастіше спостерігаються побічні ефекти з боку нервової системи. До них належать головний біль, безсоння або, навпаки, незвичайна сонливість, тремор.

Кому протипоказаний пірацетам?

Пірацетам протипоказаний при:

термінальній стадії ниркової недостатності (оскільки препарат на 90% виводиться нирками);

гострому порушенні мозкового кровообігу (геморагічний інсульт);

хореї Гентінгтона.

Що краще — пірацетам чи цинаризин?

Пірацетам — ноотропний препарат, який покращує метаболічні процеси в нервових клітинах за їх недостатнього кровопостачання.

Цинаризин пригнічує скорочення клітин гладких васкулярних м’язів шляхом блокування кальцієвих каналів. Додатково до прямого кальцієвого антагонізму цинаризин знижує скорочувальну дію вазоактивних речовин, таких як норепінефрин та серотонін, шляхом блокування контрольованих ними рецепторів кальцієвих каналів. Блокування надходження кальцію в клітини залежить від різновиду тканини, результатом чого є антивазоконстрикторна дія без впливу на артеріальний тиск та частоту серцевих скорочень. Цинаризин може надалі покращувати недостатню мікроциркуляцію шляхом підвищення еластичності мембрани еритроцитів та зниження в’язкості крові. Таким чином, цинаризин покращує кровопостачання нервової системи.

Пірацетам і цинаризин доповнюють один одного, оскільки впливають на різні ланки одного й того ж патологічного процесу. Зазвичай не розглядають, який з препаратів є кращим, а застосовують їх у комбінації.

Як приймати одночасно пірацетам та цинаризин?

Зазвичай при одночасному застосуванні препарати приймають у дозі 400 мг пірацетаму/25 мг цинаризину 3 рази на добу. Можна приймати два окремі лікарські засоби або готову комбінацію діючих речовин, яка представлена на фармацевтичному ринку під різними торговими назвами.

Чи можна приймати гліцин та пірацетам?

Гліцин та пірацетам можна приймати одночасно — ці препарати добре поєднуються. Однак доцільність прийому такої комбінації слід узгоджувати з лікарем.