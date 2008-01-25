Підвищення ефективності імунотерапії при метастатичному раку

11 квітня на щорічних зборах Американської асоціації дослідження раку (American Association for Cancer Research — AACR) у Новому Орлеані, штат Луїзіана, доктор Сарбаджіт Мукерджі (Sarbajit Park Cancer Institute) представив нову стратегію імунотерапії при метастатичному колоректальному раку. Було представлено результати клінічних досліджень з модуляції хемокінів, проведених на базі Інституту раку Розуелл Парк під керівництвом доктора медицини, доктора філософії Павла Калінскі (Pawel Kalinski).

У дослідженнях ІІ фази було показано, що інфузія лікарського засобу, що модулює рівень хемокінів, підвищує рівень інфільтрації імунних клітин у колоректальні пухлини. Хемокіни — це клас специфічних білків, що стимулюють міграцію імунних клітин, у тому числі в тканину злоякісної пухлини.

Доктор П. Калініскі, завідувач відділень імунології та трансляційної імуноонкології в Інституті раку Розуелл Парк, проводить дослідження з модуляції хемокінів в онкології протягом 15 років.

Лікар С. Мукерджі розповів, що у 20–50% пацієнтів з метастатичним колоректальним раком розвиваються метастази в печінці. Застосування інгібіторів контрольних точок у таких випадках зазвичай є неефективним. Він пояснив, що група дослідників розробила спосіб модуляції хемокінів, що дозволяє підвищити чутливість ракових пухлин до імунотерапії.

Так, у дослідженні ІІ фази взяли участь 19 пацієнтів із рецидивним або поширеним колоректальним раком з метастазуванням у печінку. Вони отримували комбінацію двох препаратів, що активують хемокіни, ринтатолімоду та інтерферону альфа-2b на додаток до протизапального препарату целекоксибу. Встановлено хорошу переносимість такої терапії, при цьому найчастішим побічним ефектом була підвищена стомлюваність.

Дослідники зазначили, що після курсу терапії, що модулює рівні хемокінів у пухлинах пацієнтів, спостерігається значне збільшення кількості цитотоксичних Т-лімфоцитів, які беруть участь в імунній відповіді проти ракових клітин. Дослідники висловили припущення, що модуляція хемокінів може застосовуватися для підвищення ефективності імунотерапії у пацієнтів з колоректальним раком.

Ця ж схема терапії, що модулює хемокіни, була досліджена у пацієнток з тричі негативним раком грудної залози. Це форма онкопатології грудної залози, за якої в пухлини відсутні рецептори естрогену, прогестерону та рецептор епідермального фактора росту 2-го типу (human epidermal growth factor receptor 2 — HER2). Цей тип раку резистентний до терапії та характеризується високим ризиком прогресування та летального наслідку.

На щорічних зборах Американської асоціації дослідження раку Шипра Ганді (Shipra Gandhi), доктор медичних наук, доцент кафедри онкології Інституту раку Розуелл Парк, що спеціалізується на раку грудної залози, представила результати дослідження застосування тієї ж схеми модуляції хемокінів. Модуляцію хемокінів було використано для лікування пацієнток з тричі негативним раком грудної залози з подальшою опціональною імунотерапією пембролізумабом у якості подальшого лікування. Ш. Ганді пояснила, що наявні імунотерапевтичні засоби мають обмежену ефективність при метастатичному тричі негативному раку грудної залози, і на даний час застосовуються тільки в поєднанні з хіміотерапією. У той же час і таке комбіноване лікування є ефективним лише у разі, якщо пухлина експресує високі рівні імунного маркера PDL1. Ш. Ганді пояснила, що системний режим модуляції хемокінів індукував селективну локальну інфільтрацію імунними клітинами, включаючи CD8+ Т-клітини. Інфільтрація пухлини цими клітинами пов’язана з покращенням прогнозу лікування, підвищенням ефективності імунотерапії та зниженням ризику летального наслідку у пацієнток з метастатичним тричі негативним раком грудної залози.

Розроблений в Інституті раку Розуелл Парк метод модуляції хемокінів справляє специфічний ефект саме на пухлину, не викликаючи інфільтрації імунними клітинами здорових тканин. Ринтатолімод та інтерферон альфа-2b вибірково активують хемокіни в мікрооточенні пухлини, що призводить до інфільтрації пухлини імунними клітинами та підвищує ефективність імунотерапії. Автори наголосили на тому, що препарати прості в застосуванні, оскільки вводяться у формі внутрішньовенних інфузій, а не прямих ін’єкцій у пухлину. Крім того, у дослідженнях показана низька токсичність та хороша переносимість такого лікування. Автори планують продовжити дослідження в галузі модуляції хемокінів та підвищення ефективності імунотерапії.

За матеріалами www.medicalxpress.com