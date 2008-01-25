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Новини медицини та фармаціїПідвищений рівень тригліцеридів: що це означає для здоров'я серця та судин?

Підвищений рівень тригліцеридів: що це означає для здоров'я серця та судин?

Опубліковано  21.02.2024

Доктор Режис Фернандес (Regis Fernandes), кардіолог клініки Мейо (Mayo Clinic), США, поінформував, що тригліцериди забезпечують організм енергією та надходять до нас із їжею. Підвищений рівень тригліцеридів можна відмічати при цукровому діабеті та переддіабеті, він може зумовлювати підвищення ризику розвитку серцево-судинних захворювань та інсульту.

Тригліцериди, основний вид ліпідів в організмі, акумулюють додаткову енергію зі спожитої їжі. Доктор Р. Фернандес пояснив, що це джерело енергії, як батарейка. Водночас занадто велика кількість тригліцеридів також може спричинити розвиток хвороб серця. У осіб із надмірною масою тіла, як правило, фіксують підвищений рівень тригліцеридів та низький рівень «хорошого» холестерину. Так, у них підвищений ризик розвитку серцево-судинних захворювань не через підвищений рівень ліпопротеїнів низької щільності, а внаслідок низького рівня ліпопротеїнів високої щільності та високого тригліцеридів. І це важливо для осіб віком 30–40 років.

Як дізнатися свій рівень тригліцеридів? Ліпідна панель являє собою аналіз крові, за допомогою якого оцінюють рівні холестерину та тригліцеридів у плазмі крові.

Що можна зробити для зниження рівня тригліцеридів?

Зменшення вживання простих вуглеводів, таких як рафінований цукор і борошно, може допомогти знизити масу тіла і нормалізувати рівень холестерину і тригліцеридів.

Доктор Р. Фернандес зазначив, що один із найкращих способів знизити рівень тригліцеридів — це заняття фізичними вправами. Крім того, вони допомагають зменшити масу тіла. А коли ви худнете, рівень тригліцеридів значно знижується.

Рекомендації щодо зменшення кількості тригліцеридів:

  • виконуйте фізичні вправи протягом 30 хв більшу частину днів на тиждень;
  • скоротіть споживання цукру та рафінованих вуглеводів;
  • зменшіть масу тіла та кількість вживаних калорій;
  • вибирайте більш корисні жири, такі як оливкова олія та риба, багаті на омега-3 жирні кислоти;
  • обмежте вживання алкоголю, оскільки він може містити велику кількість калорій та цукру.

При неефективності модифікації способу життя лікар може порекомендувати медикаментозну терапію, наприклад статинами.

За матеріалами www.newsnetwork.mayoclinic.org

Опубліковано  21.02.2024

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