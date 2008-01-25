Підвищений артеріальний тиск знизять флавоноли какао?

За даними Центрів з контролю та профілактики захворювань США (Centers for Disease Control and Prevention — CDC), підвищений артеріальний тиск, підвищений рівень холестерину та ожиріння є факторами ризику виникнення захворювань серцево-судинної системи. За оцінками експертів CDC, саме підвищений артеріальний тиск є основним чинником ризику серцево-судинної патології. Учені називають підвищений артеріальний тиск «тихим вбивцею, якому довіряють», оскільки більшість пацієнтів не відчувають ознак цього порушення, і єдиний спосіб дізнатися про те, що артеріальний тиск підвищений — виміряти його. Для профілактики розвитку захворювань серцево-судинної системи та їх ускладнень необхідний контроль та модифікація цих факторів ризику. При цьому профілактичні заходи можуть включати як застосування лікарських засобів, так і зміну способу життя і мають бути розроблені індивідуально для кожного пацієнта.

Експерти Національного інституту серця, легенів та крові (National Heart, Lung, and Blood Institute) зазначають, що найчастіше для зниження артеріального тиску необхідно модифікувати спосіб життя, підвищити рівень фізичної активності, перейти на раціональне харчування, підтримувати нормальну масу тіла, а також звернутися до лікаря. Ці заходи дозволяють знизити ризик розвитку серцево-судинних подій.

У нещодавньому клінічному дослідженні оцінювали вплив флаванолів какао на артеріальний тиск та жорсткість артерій. Учені використали дизайн дослідження n-of-1. Так, 11 дорослих добровольців послідовно приймали почергово дози капсул, що містять флаваноли какао і плацебо, протягом 8 днів. Капсули учасники приймали в один і той самий час вранці після вимірювання артеріального тиску, частоти серцевих скорочень і швидкості пульсової хвилі (за допомогою цього показника визначається жорсткість артерій) і потім самостійно вводили дані в iPod touch. Вимірювання проводилися кожні пів години протягом перших 3 год після прийому капсули, а потім щогодини протягом 12 год. У результаті було показано, що флаваноли какао ефективно знижують артеріальний тиск і жорсткість артерій. При цьому продемонстровано, що вони мають мінімальний вплив на артеріальний тиск у разі його початкового нормального рівня.

Автор дослідження професор Крістіан Хейсс (Christian Heiss) пояснив, що воно має деякі обмеження. Насамперед — невеликий розмір вибірки. Крім того, учасникам не проводили аналізи крові та не оцінювали вплив раціону харчування на рівень артеріального тиску. Дослідники зазначають, що збільшення частоти серцевих скорочень, виявлене у добровольців, слід розглядати як потенційний побічний ефект.

Професор К. Хейсс наголосив, що на сьогодні не зрозумілий механізм дії флаванолів какао. На його думку, необхідні подальші дослідження для того, щоб визначити, чи можливе застосування флавонолів какао для профілактики та лікування пацієнтів з артеріальною гіпертензією.

Результати дослідження було опубліковано в журналі «Frontiers».

За матеріалами www.medicalnewstoday.com