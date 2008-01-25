Європейське агентство лікарських засобів (European Medicines Agency — EMA) рекомендувало надати реєстраційне посвідчення в Європейському союзі (ЄС) для препарату валоктокоген роксапарвовек (valoctocogene roxaparvovec) для лікування дорослих пацієнтів з гемофілією А за умови відсутності в плазмі крові інгібіторів фактора VIII (аутоантитіла проти фактора VIII, які знижують ефективність замісної терапії) та антитіл до аденоасоційованого вірусу серотипу 5 (adeno-associated virus — AAV5).

При гемофілії А в організмі хворого не синтезується VIII фактор зсідання (білок, необхідний для зсідання крові та утворення тромбу). Такі пацієнти більш схильні до тривалих кровотеч при травмах (аж до незначних) та хірургічних втручаннях. Гемофілія А — рідкісне захворювання, поширеність якого в ЄС становить близько 0,7 на 10 000 осіб. Ця патологія є вродженою і може призводити до летального наслідку, особливо якщо розвивається кровотеча в головний, спинний мозок або кишечник.

Сьогодні діючою речовиною препаратів, дозволених для лікування пацієнтів з гемофілією А, є рекомбінантний фактор VIII для заміщення дефіциту природного згортання. При цьому хворому вводять препарат ін’єкційно 1 або кілька разів на тиждень протягом усього життя.

Валоктокоген роксапарвовек — перший геннотерапевтичний препарат, розроблений для довгострокової терапії пацієнтів з гемофілією А. Після одноразового інфузійного введення лікарського засобу за допомогою вірусного вектора ген фактора VIII інтегрується в гепатоцити, які надалі синтезують цей фактор згортання. У результаті підвищується згортальна здатність крові та зменшується схильність до кровотеч. На сьогодні не встановлено гарантованої тривалості лікувального ефекту після разової інфузії. Стійкий лікувальний ефект було зареєстровано протягом 2 років після одноразової інфузії у 100 пацієнтів у межах клінічного дослідження та до 5 років — у кількох пацієнтів під час подальшого спостереження.

Рекомендації EMA ґрунтуються на результатах нерандомізованого дослідження ІІІ фази за участю 134 пацієнтів чоловічої статі з гемофілією А без інгібітора фактора VIII в анамнезі та без антитіл до AAV5. Протягом 2 років після одноразового введення геннотерапевтичного препарату дані щодо ефективності показали, що в більшості пацієнтів терапія значною мірою підвищувала рівень активності фактора VIII. Частота кровотеч знизилася на 85%, і більшій частині хворих (128) уже не була потрібна замісна терапія фактором VIII.

Пацієнти, які отримують валоктокоген роксапарвовек, будуть перебувати під наглядом протягом 15 років для оцінки довгострокової ефективності та безпеки генної терапії. Валоктокоген роксапарвопрек отримав підтримку в рамках програми EMA PRIority MEdicines (PRIME), яка забезпечує ранній і розширений науковий та нормативний супровід препаратів, що мають особливий потенціал для задоволення клінічно значущих медичних потреб пацієнтів.

За матеріалами www.ema.europa.eu