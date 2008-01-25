Період годування грудьми: чи важливий раціон харчування матері?

Які компоненти грудного молока сприяють формуванню мікробіому кишечнику немовлят, зниженню ризику розвитку захворювань та як їх вміст залежить від раціону харчування жінки?

MilkBANC (Спільна дослідницька група з дослідження грудного молока та харчування) Університету Саншайн-Кост (University of the Sunshine Coast’s), Австралія, створена для вивчення відмінностей у грудному молоці з метою покращання дитячого харчування та загального стану здоров’я дітей, включаючи виживання недоношених дітей з захворюваннями кишечнику.

У нещодавньому дослідженні виявлено значний зв’язок між раціоном харчування матері та вмістом у грудному молоці пребіотиків — олігосахаридів грудного молока.

У дослідженні, проведеному в Австралії, взяла участь 101 жінка в період годування грудьми. Його результати опубліковані в журналі Nutrients.

Дослідження курували доктор Джуд Махер (Jude Maher) з UniSC, доктор Марк Холмс (Mark Holmes), доктор Тронг Тран (Trong Tran), доктор Анна Кубалла (Anna Kuballa), доктор Пітер Девіс (Peter Davies) з Університету Квінсленду та неонатолог Королівської Брісбенської та жіночої лікарні доктор Пітер Коортс (Pieter Koorts).

Автор дослідження, дієтолог доктор Карен Біддульф (Caren Biddulph), зазначила, що олігосахариди грудного молока сприяють зниженню ризику розвитку алергічних реакцій, захворювань шлунково-кишкового тракту, включаючи некротичний ентероколіт у недоношених новонароджених та інфекційних захворювань. Доктор К. Біддульф підкреслила, що потенційно це дослідження допоможе сформувати клінічні рекомендації щодо харчування матерів у період годування грудьми, щоб підвищити вміст олігосахаридів у грудному молоці. На думку К. Біддульф, оскільки раціон харчування матері впливає на склад грудного молока та вміст олігосахаридів, які сприяють формуванню мікробіому кишечнику дитини, корекція раціону харчування матері потенційно може вплинути на метаболічне здоров’я дитини протягом усього життя. Це особливо важливо для недоношених новонароджених.

Для оцінки складу грудного молока використовувалися найсучасніші методики спектроскопії та спектрометрії. Для оцінки складу тіла учасниць (наприклад частка жирової тканини) застосовували подвійний рентгенівський абсорбціометричний сканер (DEXA).

На сьогодні потрібні подальші дослідження. У той же час у дослідженні показано, що:

будь-який рівень споживання алкоголю був пов’язаний зі зниженням рівня певних олігосахаридів грудного молока;

рівень фолату та фолієвої кислоти пов’язаний із загальним рівнем олігосахаридів грудного молока;

негативний вплив на вміст олігосахаридів у грудному молоці має дію антибіотиків на матір у період вагітності та наявність в анамнезі алергічних захворювань та патології щитовидної залози;

не виявлено зв’язку між концентрацією олігосахаридів грудного молока та масою тіла матері, часткою жирової тканини в організмі матері, індексу складу тіла матері.

У той самий час значний вплив на склад грудного молока спричиняють генетичні чинники.

Лікар К. Біддульф пояснила, що для забезпечення адекватного вмісту фолату в грудному молоці слід рекомендувати жінкам у період годування грудьми вживати значну кількість рослинних та збагачених фолатом продуктів. Так, рекомендується вживати в їжу зернові продукти, овочі, бобові та фрукти (зокрема збагачені апельсинові соки).

Експерти оцінили це дослідження як дуже важливе для клініцистів, матерів та їхніх дітей.

За матеріалами www.medicalxpress.com