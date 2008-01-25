Вчені з Онкологічного центру Андерсона Техаського університету (The University of Texas MD Anderson Cancer Center) провели дослідження, у ході якого встановили, що стереотаксична абляційна променева терапія (stereotactic ablative radiotherapy — SABR ) настільки ж ефективна, як і хірургічне втручання, з точки зору довгострокової ефективності у пацієнтів з операбельним недрібноклітинним раком легені (НДРЛ) на ранній стадії. Окрім того, у даного методу лікування менше побічних ефектів. Це перше у своєму роді дослідження, в якому порівнювали віддалені результати SABR з хірургічним лікуванням у пацієнтів з операбельним НДРЛ на ранній стадії.

Результати одноцентрового нерандомізованого дослідження STARS під керівництвом Джо Чанга (Joe Chang), професора радіаційної онкології, і Джека Рота (Jack Roth), професора торакальної і серцево-судинної хірургії, були опубліковані в журналі «The Lancet Oncology».

SABR — це метод лікування, при якому інтенсивні дози радіації концентруються на певній ділянці пухлини без пошкодження навколишніх здорових тканин. Він використовується в якості стандартного лікування неоперабельного НДРЛ на ранній стадії. Завдяки ефективності, зручності та неінвазивності підвищується інтерес до вивчення SABR як методу терапії пацієнтів з операбельними захворюваннями.

Дж. Чанг прокоментував: «Після хірургічної резекції процес відновлення може займати багато часу і, залежно від обсягу резекованої тканини може відзначатися значна втрата функції легень. Однак SABR діє як неінвазивний «ніж» для видалення пухлинної тканини з мінімальними побічними ефектами. Пацієнти проходять лікування протягом 30 хв у вигляді амбулаторної процедури, після чого можуть повернутися додому або навіть на роботу в той же день після проведення терапії. При цьому функція легень зберігається».

Дослідження засноване на об’єднаному аналізі двох рандомізованих досліджень (STARS і ROSEL), у яких вивчали переваги SABR у порівнянні з хірургічною операцією, яка має назву відеоасистованої торакоскопічної хірургічної лобектомії з видаленням лімфатичних вузлів середостіння (VATS L-MLND). Результати цих досліджень були опубліковані в 2015 р.

У це дослідження включили 80 пацієнтів з ранньою стадією НДРЛ з розміром пухлини 3 см або менше, які проходили лікування SABR у період 1 вересня 2015 р. — 31 січня 2017 р. Результати їхнього лікування порівнювали з результатами терапії пацієнтів з аналогічним діагнозом і стадією розвитку онкопроцесу, яким була проведена хірургічна резекція легені в той же період часу. Дослідження було завершене 30 вересня 2020 р., медіана спостереження становила 5,1 року.

Результати продемонстрували, що показники загальної виживаності (ЗВ) в групі SABR і хірургічній когорті істотно не розрізнялися. І в групі SABR, і в хірургічній когорті показник виживаності за 3 роки становив 91%. 5-річна виживаність склала 87% в групі SABR у порівнянні з 84% в хірургічній групі.

Показники виживаності без прогресування (ВБП) також були аналогічними. Показник ВБП за 3 роки становив 80% для групи SABR в порівнянні з 88% для хірургічної групи, у той час як показник ВБП за 5 років становив 77 проти 80% відповідно. SABR добре переносилася без проявів тяжкої токсичності. Повідомлялося лише про один випадок (1,3%) вираженої задишки.

У цілому результати дослідження показують, що при методах лікування SABR і VATS L-MLND спостерігаються аналогічні результати. Обидва методи були ефективними в продовженні ОВ і ВБП, але SABR — менш інвазивна процедура, яку легше переносять пацієнти. Дж. Чанг зазначає, що хоча хірургічна резекція дає додаткову інформацію про ураження лімфатичних вузлів середостіння, процедура пов’язана зі значними побічними ефектами та ускладненнями. З огляду на набагато меншу кількість побічних реакцій і ускладнень, пов’язаних з лікуванням, у порівнянні з хірургічним втручанням, неінвазивна SABR асоційована з набагато кращою якістю життя після курсу терапії, особливо для літніх хворих або пацієнтів з супутніми захворюваннями.

Хоча SABR залишається багатообіцяючим варіантом лікування для пацієнтів з операбельним НДРЛ на ранній стадії, дослідники настійно рекомендують зберігати мультидисциплінарний підхід до лікування.

Автори дослідження відзначають, що необхідні подальші дослідження, щоб краще зрозуміти, яким пацієнтам SABR підходить більше, ніж оперативне лікування, тому що обидва варіанти терапії забезпечують локальний контроль при операбельному раку легені (при невеликих розмірах пухлини). У віддаленій перспективі невирішеними питаннями є зниження частоти рецидивів захворювання.

На даний момент також проводиться дослідження, метою якого є порівняння ефективності SABR у монорежимі з комбінацією SABR та імунотерапії (дослідження I-SABR), особливо для пацієнтів з більшими пухлинами, рецидивом онкопатології або множинним первинним раком легені.

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