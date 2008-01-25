Передопераційна імунотерапія ефективна при агресивному раку молочної залози незалежно від расової приналежності
Згідно з даними, отриманими в ході клінічного дослідження І/ІІ фази, які було опубліковано в журналі «Clinical Cancer Research», результати лікування пацієнтів з тричі негативним раком молочної залози із застосуванням неоад’ювантної терапії дурвалумабом у поєднанні з хіміотерапією були подібними в осіб негроїдної раси та інших рас.
Дурвалумаб є імунотерапевтичним засобом, механізм дії якого спрямований на шляхи імунних контрольних точок PD-1/PD-L1.
Тричі негативний рак молочної залози — це агресивна форма раку молочної залози, найпоширеніша серед представників негроїдної раси. Тим не менш, такі пацієнти часто недостатньо представлені в клінічних дослідженнях експериментальних методів лікування.
Щоб усунути цю прогалину, дослідники Центру раку молочної залози Єльського онкологічного центру Єльської школи медицини на чолі з професором Лайош Пустаї (Lajos Pusztai) сформували додаткову когорту пацієнтів негроїдної раси у клінічному дослідженні неоад’ювантної схеми імунотерапії в поєднанні з хіміотерапією. У дослідження було включено 67 осіб, з яких 21 (31%) було ідентифіковано як представників негроїдної раси, внаслідок чого частка таких пацієнтів у дослідженні була порівнянна з расовим складом місцевої популяції здорових людей. Характеристики хворих та вихідні ознаки пухлини істотно не відрізнялися залежно від раси.
Серед 67 пацієнтів, включених у дослідження, у 31 (46%) відзначали патологічну повну відповідь (пПО) на неоад’ювантну терапію дурвалумабом у поєднанні з хіміотерапією. Статистично значимих відмінностей залежно від раси не було: у 43% пацієнтів негроїдної раси отримано пПО, порівнянний з таким у 48% представників інших рас.
У всіх расових когортах у пацієнтів з пПО відзначали значно тривалішу виживаність без прогресування та загальну виживаність порівняно з тими, у кого не було отримано пПО. Трирічна загальна виживаність становила 96,8% для пацієнтів з пПО та 81,8% для осіб без неї. Трирічна виживаність без прогресування становила 90,3% та 66,7% серед хворих з пПО та без неї відповідно. Також не було виявлено відмінностей у частоті/вираженості небажаних явищ залежно від раси.
За матеріалами www.medicalxpress.com
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