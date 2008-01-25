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Новини медицини та фармаціїПереддіабет плюс куріння тютюну: чи підвищений ризик розвитку інсульту в осіб молодого віку?

Переддіабет плюс куріння тютюну: чи підвищений ризик розвитку інсульту в осіб молодого віку?

Опубліковано  13.11.2023

У нещодавньому дослідженні виявлено, що поєднання постійного куріння тютюну та переддіабету зумовлює підвищення ризику розвитку інсульту в осіб молодого віку, які не мають інших факторів серцево-судинного ризику, у 3 рази.

Автор дослідження Адвайт Васавада (Advait Vasavada), резидент відділення сімейної медицини Медичного центру в Університеті Небраски (University of Nebraska Medical Center) в Омасі, США, зазначив, що необхідні ранній скринінг та розробка стратегій профілактики переддіабету у молодих споживачів тютюну для зниження ризику розвитку інсульту.

У дослідженні проаналізовано дані Національної вибірки стаціонарних пацієнтів США (National Inpatient Sample).

Усі учасники, охоплені в дослідженні, вважалися метаболічно здоровими, у них не відмічено відомих факторів ризику серцево-судинних захворювань, таких як підвищений артеріальний тиск, цукровий діабет ІІ типу, підвищений рівень холестерину чи ожиріння. Усі вони курили тютюн (були нікотинозалежними). Середній вік пацієнтів із переддіабетом становив 36 років, пацієнтів без переддіабету — 31 рік.

При аналізі даних виявлено, що в курців з переддіабетом:

  • частіше відзначали хронічне обструктивне захворювання легень, хронічну хворобу нирок;
  • частіше діагностували інфаркт міокарда в анамнезі;
  • вищий ризик розвитку інсульту та серцевої недостатності.

Отримані дані скориговані з урахуванням інших відомих факторів ризику, зокрема вік, раса, стать, дохід сім’ї, зловживання алкоголем чи наркотиками та інші захворювання. Зафіксовано, що ризик розвитку інсульту у курців тютюну з переддіабетом був у 3,31 раза вищим, ніж у учасників дослідження без переддіабету.

А. Васавада наголосив на важливості відмови від куріння тютюну або хоча б зменшенні його вживання.

Також він пояснив, що важливо вести здоровий спосіб життя та регулярно контролювати рівень глюкози у плазмі крові.

Еса М. Девіс (Esa M. Davis), доктор медичних наук, магістр охорони здоров’я, член Комітету з наркотиків, алкоголю та тютюну Американської кардіологічної асоціації (American Heart Associations’ Drug, Alcohol and Tobacco Committee), заявила, що отримані в дослідженні результати є додатковим доказом шкоди вживання тютюну та необхідності відмови від куріння для профілактики серцевих захворювань та інсульту. Вона пояснила, що переддіабет вже є значним фактором ризику розвитку серцево-судинних захворювань. Куріння тютюну різко підвищує ризик розвитку інсульту, особливо в осіб із переддіабетом.

Еса М. Девіс підкреслила, що найважливіше, що ви можете зробити для здоров’я серцево-судинної системи та зниження ризику розвитку інсульту, — це кинути палити.

За матеріалами www.medicalxpress.com

Опубліковано  13.11.2023

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