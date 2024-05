У нещодавньому дослідженні було показано, що інгібітори натрій-залежного котранспортера глюкози-2 (НЗКТГ-2; sodium-glucose co-transporter-2 inhibitors — SGLT-2) знижують ризик розвитку серцево-судинних захворювань у дорослих із хронічним захворюванням нирок.

Девід Прейсс (David Preiss), доктор філософії, ад’юнкт-професор відділу досліджень здоров’я населення Ради медичних досліджень Оксфордського університету (Medical Research Council Population Health Research Unit at the University of Oxford), Великобританія, співкерівник дослідження, пояснив, що раніше в дослідженнях було показано безпеку та ефективність препаратів групи інгібіторів НЗКТГ-2, наприклад, емпагліфлозину у пацієнтів із цукровим діабетом II типу. У цьому ж дослідженні було продемонстровано зниження ризику летального наслідку від серцево-судинних захворювань та госпіталізації з приводу серцевої недостатності у пацієнтів із хронічними хворобами нирок, серцевою недостатністю або цукровим діабетом ІІ типу та серцево-судинними захворюваннями при тривалому застосуванні препаратів групи інгібіторів НЗКТГ-2.

У дослідженні було проаналізовано дані 13 великих клінічних досліджень інгібіторів НЗКТГ-2. Д. Прейсс пояснив, що у дослідженні було показано важливі переваги інгібіторів НЗКТГ-2. Так, ці препарати:

знижують ризик летального наслідку від серцево-судинних захворювань на 14%, незалежно від того, чи діагностовано у пацієнта цукровий діабет II типу;

знижують ризик госпіталізації з приводу серцевої недостатності на 23% як в учасників з діагностованим цукровим діабетом II типу, так і без нього;

знижують ризик прогресування захворювання нирок загалом на 37%, незалежно від того, чи було діагностовано у учасників цукровий діабет ІІ типу.

Так, за даними дослідження, застосування інгібіторів НЗКТГ-2 протягом року сприяє профілактиці розвитку 34 летальних наслідків або необхідності в госпіталізації з приводу декомпенсації серцевої недостатності у пацієнтів із цукровим діабетом ІІ типу та 22 летальних наслідків або необхідності в госпіталізації в осіб без цукрового діабету. Крім того, застосування інгібіторів НЗКТГ-2 протягом року дозволяє попередити прогресування хронічного захворювання нирок у 11 хворих на цукровий діабет та 15 осіб без цієї патології на кожну 1000 пацієнтів.

Метааналіз включав результати EMPA-KIDNEY, найбільшого на сьогодні дослідження з оцінки ефективності інгібіторів НЗКТГ-2 у пацієнтів із хронічним захворюванням нирок. У EMPA-KIDNEY було включено 6609 учасників із 8 країн: Німеччини, США, Великобританії, Китаю, Малайзії, Японії, Канади та Італії. Їхній середній вік становив 64 роки. У всіх було діагностовано хронічне захворювання нирок, у понад 25% учасників — серцево-судинні хвороби, у близько 50% — цукровий діабет II типу. Період спостереження становив 2 роки. Учасників було рандомізовано на 2 групи. Пацієнти з 1-ї групи приймали емпагліфлозин, з 2-ї — плацебо. У дослідженні було продемонстровано, що ризик прогресування захворювання нирок та летального наслідку від серцево-судинних хвороб був на 28% нижчим у учасників 1-ї групи.

Д. Прейсс підкреслив, що інгібітори НЗКТГ-2, наприклад емпагліфлозин, для зниження ризику розвитку серцево-судинних ускладнень слід рекомендувати дорослим пацієнтам із хронічним захворюванням нирок незалежно від того, чи діагностовано у них цукровий діабет II типу, чи ні.

Результати дослідження було представлено на наукових сесіях Американської кардіологічної асоціації (American Heart Association) у 2022 р.

За матеріалами www.medicalxpress.com