Пацієнтам з ІХС потрібна додаткова допомога в зменшенні маси тіла

У журналі «European Heart Journal — Quality of Care and Clinical Outcomes» оприлюднені результати дослідження, які вказують на те, що при веденні пацієнтів з патологією серця зменшенню маси тіла приділяється недостатня увага.

Аналіз даних більше 10 000 пацієнтів показав, що на момент госпіталізації, причиною якої став серцевий напад, у менш ніж 20% відзначали індекс маси тіла (ІМТ) в межах норми. Приблизно через 16 міс у 86% пацієнтів, у яких на момент госпіталізації відзначалося ожиріння, все ще зберігався цей фактор ризику. У той же час у 14% пацієнтів надмірна маса тіла збільшилася до ожиріння. Це явище особливо поширене серед молодих жінок: майже у 50% жінок віком молодше 55 років відзначається ожиріння. Проте, більше 1/ 3 пацієнтів з ожирінням заявили, що вони не отримували рекомендацій з фізичної активності або харчування, і майже кожен п’ятий зазначив, що їм не повідомили про те, що їх маса тіла є надмірною.

Автори відзначають, що ожиріння не розглядається лікарями як серйозна медична проблема, яка вимагає уваги, рекомендацій та очевидних порад з приводу індивідуальної корекції маси тіла.

Пацієнтам з надмірною масою тіла та ожирінням при ішемічній хворобі серця (ІХС) настійно рекомендується зменшувати масу тіла. Це дозволяє поліпшити контроль за артеріальним тиском, нормалізувати рівні ліпідів у крові та знизити ризик розвитку цукрового діабету 2-го типу. Сумарно це дозволяє знизити ймовірність повторного серцевого нападу. У дослідженні вивчали ведення пацієнтів з надлишковою масою тіла або ожирінням на момент госпіталізації з приводу першого або повторного серцевого нападу (наприклад стенокардії або планової операції з відновлення коронарного кровотоку). Дослідники оцінювали рекомендації, які отримували пацієнти щодо способу життя, точність виконання цих рекомендацій та взаємозв’язок між змінами маси тіла і станом здоров’я.

Дослідники об’єднали дані досліджень EUROASPIRE IV (2012–2013 рр.) І EUROASPIRE V (2016–2017 рр.), які були проведені в 29 країнах. В аналіз включено 10 507 пацієнтів з ІХС. Пацієнтів оглядали через 6–24 міс після госпіталізації, причиною якої став серцевий напад (середній інтервал становив 16 міс). Огляд включав опитування, анкетування і клінічне обстеження, включаючи оцінку маси тіла, зростання і аналіз крові.

Близько 1/ 4 учасників (24,8%) були жіночої статі, а середній вік на момент госпіталізації становив 62,5 року. На момент госпіталізації у 34,9% пацієнтів відзначалося ожиріння та ще у 46,0% — надмірна маса тіла. До моменту контрольного огляду (в середньому через 16 міс) ще у більшої частини пацієнтів відзначалося ожиріння (36,9%). Показники ожиріння були вищими у молодших пацієнтів з поширеністю 40,1% віком молодше 55 років (чоловіки — 38,3%, жінки — 48,4%).

Виявлено кореляцію між змінами маси тіла і станом здоров’я. У пацієнтів з надмірною масою тіла або ожирінням, які в подальшому зменшили свою масу тіла на 5% або більше, відзначалася більш низька частота гіпертензії, дисліпідемії та раніше не розпізнаного цукрового діабету в порівнянні з тими, хто збільшив свою масу тіла на 5% або більше. Такі дані отримані незважаючи на те, що вони в рівній мірі отримували лікування препаратами для зниження артеріального тиску і гіполіпідемії. Пацієнти, в яких маса тіла зменшилася, також повідомили про більш високий рівень фізичної та емоційної якості життя.

Щодо порад, які отримували пацієнти, встановлено, що 50% усіх пацієнтів рекомендували дотримуватися програми кардіологічної профілактики і реабілітації без різниці в рекомендаціях залежно від їх маси тіла. Менш ніж 2/ 3 пацієнтів з ожирінням було рекомендовано дотримуватися рекомендацій з харчування (63,7%) або регулярно займатися фізичною активністю (64,2%).

Виявлено позитивний зв’язок між поліпшенням способу життя і зменшенням маси тіла у пацієнтів з ожирінням або надмірною масою тіла. У порівнянні з тими, у кого маса тіла збільшилася на 5% або більше, ті, хто продемонстрував зменшення маси тіла не менше 5%, частіше знижували споживання жиру і цукру, збільшували споживання фруктів, овочів і риби, регулярно займалися фізичними вправами, відвідували програму кардіологічної реабілітації та профілактики і дотримувалися лікарських дієтичних рекомендацій.

Автори дослідження відзначають, що збільшення маси тіла значною мірою пов’язано з відмовою від куріння. Серед пацієнтів з надмірною масою тіла чи ожирінням на момент госпіталізації ті, хто кинув палити, додали в середньому 1,8 кг, на відміну від середнього збільшення маси тіла 0,4 кг, що відзначається у постійних курців.

Автор дослідження професор Катріона Дженнінгс (Catriona Jennings) з Національного університету Ірландії, Голуей (National University of Ireland, Galway), повідомила, що у програмах кардіологічної реабілітації, в яких зазвичай робиться наголос на вправи, слід приділяти увагу дієтичним рекомендаціям. Однак необхідно також акцентувати увагу на корекції режиму харчування. Загальновідомо, що зменшення маси тіла найкраще досягається шляхом формування здорового режиму харчування, підвищення рівня фізичної активності та регулярних фізичних вправ. Не рекомендується активно намагатися схуднути одночасно зі спробою кинути палити. Оптимальною стратегією буде перегляд раціону харчування і підвищення фізичної активності, що пом’якшує вплив відмови від куріння на збільшення маси тіла.

На думку професора К. Дженнінгс, охоплення населення і доступ до програм кардіологічної реабілітації недостатній: менше 50% пацієнтів в Європі повідомили, що вони завершили програму. Такі програми нададуть гарну можливість підтримати пацієнтів у вирішенні проблеми надмірної маси тіла, ожиріння, особливо для жінок, в яких у ході дослідження встановлено значне поширення надмірної маси тіла та ожиріння. Доступність і прихильність пацієнтів можна підвищити за допомогою цифрових технологій. Це особливо важливо для жінок, які, ймовірно, з меншою ймовірністю будуть відвідувати програму, тому що у них є багато інших конкуруючих пріоритетів, таких як турбота про близьких.

Зменшення маси тіла — важливе завдання для пацієнтів, які перенесли серцевий напад. Однак це непросте завдання, і пацієнтам потрібна допомога.

За матеріалами www.medicalxpress.com