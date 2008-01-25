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Новини медицини та фармаціїПацієнт після трансплантації легень 2 рази переніс COVID-19

Пацієнт після трансплантації легень 2 рази переніс COVID-19

Опубліковано  26.01.2022

У червні 2020 р. пацієнту з COVID-19 Брайану Кунсу (Brian Kuhns) провели операцію з трансплантації легень — на той час ця методика мало використовувалася для лікування вірус-асоційованого пошкодження легень.

Сьогодні клінічний випадок Б. Кунса ще більше нагадує історію медичного успіху: нещодавно він переніс COVID-19 вдруге. Передбачалося, що повторне зараження коронавірусом може призвести до летального наслідку. Тому пацієнт дотримувався всіх заходів ізоляції та соціального дистанціювання, проте все одно був інфікований повторно.

При повторному захворюванні була потрібна госпіталізація тривалістю всього 2 дні. Надалі пацієнта перевели до Північно-Західної меморіальної лікарні (Northwest Memorial Hospital) у Чикаго для лікування інфекції, асоційованої з трансплантацією.

Наприкінці листопада 2021 р. Національне громадське радіо (NPR) повідомило з посиланням на дані United Network for Organ Sharing (UNOS), що кожна десята трансплантація легень у США проводиться пацієнтам із COVID-19.

Медичний директор UNOS Девід Классен (David Klassen) висловив припущення, що якби для трансплантації була доступна більша кількість органів, число трансплантацій з приводу незворотного пошкодження легень при коронавірусній хворобі було б вищим.

У звіті NPR йдеться, що 238 пацієнтам з COVID-19 було проведено трансплантацію легень з того часу, як ці операції були вперше зареєстровані в серпні 2020 р.

За даними UNOS, у 2021 р. у США було проведено загалом 2524 трансплантації легень у зв’язку з різними захворюваннями цього органу порівняно з 2539 у 2020 р.

За матеріалами www.medscape.com

Опубліковано  26.01.2022

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