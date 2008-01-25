Парацетамол: запитання та відповіді

Парацетамол — жарознижувальний та знеболювальний лікарський засіб. Препарат пригнічує синтез простагландинів у центральній нервовій системі, неселективно інгібує циклооксигенази (ЦОГ: ЦОГ-1 (конституційна) та ЦОГ-2 (індукована, з’являється лише при запаленні)) та впливає на центр терморегуляції в гіпоталамусі.

Протизапальний ефект парацетамолу незначний, оскільки він не впливає на синтез простагландинів у периферичних тканинах. Його перевагою є відсутність негативного впливу на слизову оболонку шлунково-кишкового тракту. Крім того, парацетамол не викликає затримки натрію та води в організмі.

З 1948 р. парацетамол широко застосовується в медицині.

За скільки хвилин починає діяти парацетамол?

Парацетамол добре всмоктується у шлунково-кишковому тракті. У плазмі крові його максимальний рівень досягається вже через 20–30 хв після перорального прийому. Таким чином, знеболювальна та жарознижувальна дія парацетамолу виявляється вже через 20–30 хв після застосування.

У яких випадках приймати парацетамол?

Парацетамол показаний при:

головному болю, включаючи головний біль напруги та мігрень;

зубному болю;

м’язово-скелетному болю (біль у спині, у м’язах);

больовому синдромі при ревматичних захворюваннях;

альгодисменореї (болючих менструаціях);

болю в суглобах (артритах, остеоартрозі);

гіпертермії та грипоподібному синдромі при гострій респіраторній вірусній інфекції та грипі.

Які існують протипоказання до прийому парацетамолу?

Парацетамол протипоказаний при:

алергічних реакціях в анамнезі на парацетамол або допоміжні речовини, що містяться у препараті;

тяжких порушеннях функції печінки;

тяжких порушеннях функції нирок;

уродженій гіпербілірубінемії;

дефіциті глюкозо-6-фосфатдегідрогенази;

алкоголізмі;

захворюваннях крові, вираженій анемії, лейкопенії;

синдромі Жильбера.

Як часто можна приймати парацетамол?

Парацетамол рекомендується застосовувати не частіше ніж 4 рази на добу. При цьому можна прийняти парацетамол повторно через 4 год після попереднього прийому, але не перевищувати максимальну добову дозу препарату — для дорослих та дітей віком від 12 років вона становить 4000 мг. Для дітей віком до 12 років максимальна добова доза розраховується, виходячи з маси тіла і становить 60 мг/кг маси тіла дитини.

Чи можна вживати алкоголь під час застосування парацетамолу?

Ні, парацетамол не слід поєднувати з алкоголем. Застосування препарату разом з вживанням алкоголю суттєво підвищує ризик токсичного ураження печінки.

Парацетамол і ацетамінофен — це те саме?

Так, це той самий лікарський засіб (за хімічною будовою N-ацетил-п-амінофенол). Парацетамол — це міжнародна назва, яка використовується в Європі. Ацетамінофен — міжнародна назва, яка прийнята в США.

Як швидко починає діяти парацетамол у таблетках?

Парацетамол характеризується високим всмоктуванням у шлунково-кишковому тракті. Через 20–30 хв досягається максимальна концентрація препарату в крові. Це означає, що вже в цей час очікується початок терапевтичного ефекту (знеболювального або зниження температури тіла).

Як довго діє таблетка парацетамолу?

Залежно від вираженості симптомів (болю, гіпертермії) дія парацетамолу після одноразового прийому може тривати до 4–6 год. Це зумовлено тим, що період напіввиведення парацетамолу становить 2–3 год. Таким чином, лікарські форми з парацетамолом зазвичай рекомендується приймати до 4 разів на добу (кожні 6 год), за необхідності можливий більш частий прийом, але не частіше, ніж кожні 4 год і не більше 4000 мг на добу!

Як приймати таблетки парацетамолу 500 мг?

Таблетки парацетамолу приймають перорально.

Дорослим пацієнтам та дітям віком від 12 років парацетамол 500 мг рекомендують приймати по 1–2 таблетки до 4 разів на добу, але не більше 4000 мг (8 таблеток по 500 мг) на добу.

Дітям віком 6–12 років по ½–1 таблетці (250–500 мг) 4 рази на добу, але не більше 2000 мг (4 таблетки по 500 мг).

Точніший розрахунок дози парацетамолу для дитини проводиться, виходячи з маси тіла: 10–15 мг/кг маси тіла для разового прийому, 60 мг/кг — максимальна добова доза.

Дітям не рекомендується приймати парацетамол понад 4 рази на добу. Мінімальний інтервал між прийомами — 4 год.

Таблетки парацетамолу 500 мг не застосовують у дітей віком до 6 років!

Парацетамол капсули 500 мг: як приймати?

Капсули 500 мг приймають перорально.

Дорослим та дітям віком від 12 років рекомендується застосовувати по 1–2 капсули до 4 разів на добу (але не частіше, ніж 1 раз на 4 год!).

Максимальна добова доза не має перевищувати 4000 мг на добу!

Дітям віком 6–11 років приймати по 1 капсулі до 4 разів на добу (але не частіше ніж раз на 4 год!).

Максимальна добова доза не має перевищувати 2000 мг на добу!

Капсули парацетамолу не слід застосовувати у дітей віком до 6 років!

Не застосовувати більше 3 днів без консультації лікаря!

Як приймати парацетамол сироп?

Лікарська форма застосовується перорально. Доза розраховується, виходячи з маси тіла дитини. Рекомендується застосовувати найнижчу ефективну дозу препарату.

Рекомендована разова доза препарату: 10–15 мг/кг маси тіла, максимальна добова доза — 60 мг/кг маси тіла.

Приймати сироп парацетамолу слід не частіше ніж 1 раз на 4 год! Не застосовувати більше 4 доз на добу! Не приймати препарат довше 3 днів без консультації лікаря!

Як розрахувати дозу сиропу парацетамолу для дитини?

Сироп парацетамолу, що містить 120 мг діючої речовини в 5 мл, застосовується у дітей віком 6 міс — 12 років. Дозу препарату легко відміряти за допомогою мірної ложки, яка входить до комплекту препарату.

Приблизна разова доза становить:

для дітей з масою тіла 4–8 кг: 2,5–5 мл (60–120 мг парацетамолу);

для дітей з масою тіла 8–12 кг: 5–7,5 мл (120–180 мг парацетамолу);

для дітей з масою тіла 12–16 кг: 7,5–10 мл (180–240 мг парацетамолу);

для дітей з масою тіла 16–20 кг: 10–12,5 мл (240–300 мг парацетамолу);

для дітей з масою тіла 20–24 кг: 12,5–15 мл (300–360 мг парацетамолу);

для дітей з масою тіла 24–32 кг: 15–20 мл (360–480 мг парацетамолу).

Більш точний розрахунок дози проводиться виходячи з маси тіла дитини: 10–15 мг/кг маси тіла становить разова доза, 60 мг/кг — максимальна добова.

Парацетамол суспензія: яку дозу давати дитині?

Доза парацетамолу залежить від віку дитини.

Суспензію парацетамолу не рекомендується застосовувати у дітей віком до 2 міс.

Точний розрахунок дози проводиться з урахуванням маси тіла дитини: 10–15 мг/кг становить разова доза, 60 мг/кг — максимальна добова.

У дітей віком 2–3 міс рекомендується застосовувати по 2,5 мл суспензії; при цьому без консультації лікаря не слід приймати більше 2 доз і з перервою між ними не менше 4–6 год! За необхідності прийому додаткової дози необхідно проконсультуватися з лікарем. Орієнтовні дози для дітей від 3 міс становлять:

у віці 3–6 міс (орієнтовна маса тіла 6–8 кг) — 3,5–4 мл;

у віці 6–12 міс (орієнтовна маса тіла 8–10 кг) — 4,5–5 мл;

у віці 1–2 роки (орієнтовна маса тіла 10–13 кг) — 6–6,5 мл;

у віці 2–3 роки (орієнтовна маса тіла 13–15 кг) — 7–8 мл;

у віці 3–6 років (орієнтовна маса тіла 15–21 кг) — 9–10 мл;

у віці 6–9 років (орієнтовна маса тіла 21–29 кг) — 13–14 мл;

у віці 9–12 років (орієнтовна маса тіла 29–42 кг) — 18–19 мл.

У дітей віком від 3 міс не застосовувати препарат більше 3 днів без консультації лікаря! Дозу зручно відміряти за допомогою мірного пристрою, що додається до суспензії парацетамолу. Перед тим як відміряти необхідну дозу, флакон із суспензією слід збовтати.

Парацетамол супозиторії: як і у яких дозах застосовувати у дітей?

Парацетамол у формі супозиторіїв застосовують ректально. Супозиторії не можна ділити! Якщо під час розрахунку дози для дитини виявилося, що необхідна нижча доза парацетамолу, ніж у супозиторії, слід вибрати іншу форму випуску парацетамолу (наприклад суспензію або сироп). Доза визначається залежно від маси тіла дитини.

Застосовувати парацетамол супозиторії слід під наглядом лікаря, з особливою обережністю у дітей віком до 1 року.

Доза розраховується залежно від маси тіла дитини: максимально 15 мг/кг маси тіла дитини на один прийом.

Застосовувати супозиторії рекомендується не частіше ніж 1 раз на 6 год — не більше 4 разів на добу (максимально 60 мг/кг/добу).

Ректальні супозиторії, що містять 80 мг парацетамолу, рекомендують застосовувати у дітей з масою тіла 4 кг (у віці 3–4 міс).

Ректальні супозиторії по 150 мг зазвичай рекомендуються для застосування у дітей з масою тіла 8–12 кг (у віці 6 міс — 2 років).

Ректальні супозиторії по 170 мг зазвичай рекомендують застосовувати у дітей з масою тіла 8–12 кг (у віці 6 міс — 2 років).

У дітей віком 2–4 роки можна застосовувати супозиторії по 170 мг парацетамолу, але в багатьох випадках зручніше обрати іншу лікарську форму парацетамолу (сироп або суспензію), яка дозволяє більш точно дозувати препарат залежно від маси тіла дитини (так, наприклад, для дитини з масою тіла 15 кг максимальна разова доза становить 225 мг, супозиторії з таким дозуванням не випускаються).

Ректальні супозиторії, що містять 330 мг парацетамолу, рекомендуються для застосування у дітей з масою тіла 15–24 кг (у віці 4–9 років).

Під іншою торговою назвою також випускаються супозиторії, що містять 300 мг парацетамолу. Їх рекомендують застосовувати у дітей віком 4–9 років із масою тіла 15–24 кг.

Навіщо призначають одночасно парацетамол та ібупрофен?

У деяких випадках парацетамол виявляється недостатньо ефективним для зниження температури тіла під час лихоманки або для усунення болю. У таких випадках може бути рекомендований прийом одночасно парацетамолу та ібупрофену. При поєднаному застосуванні ці препарати мають синергічний ефект. Вони взаємодоповнюють один одного завдяки тому, що ібупрофен блокує фермент ЦОГ-2 у периферичних тканинах, а парацетамол — у центральній нервовій системі. Крім того, існує деяка різниця у швидкості розвитку та тривалості ефекту парацетамолу та ібупрофену. Так, максимальна концентрація в крові парацетамолу досягається вже через 30 хв після прийому, а ібупрофену — через 60 хв, максимальний ефект розвивається через 2 год та 3 год відповідно. Рекомендовані інтервали дозування — кожні 6 год для парацетамолу та 8 год для ібупрофену. Таким чином, їх можна приймати як одночасно (але не частіше ніж 1 раз на 6–8 год), так і чергувати прийом парацетамолу та ібупрофену кожні 3 год. При цьому зазвичай рекомендується застосовувати нижчі дози обох препаратів (максимально не більше 1000 мг парацетамолу +400 мг ібупрофену разово, а добова доза не повинна перевищувати 3000 мг парацетамолу та 1200 мг ібупрофену).

Чи можна приймати одночасно парацетамол та ібупрофен?

Так, у випадках, коли монопрепарат парацетамолу не знижує підвищену температуру тіла або виявляє недостатньо виражений знеболювальний ефект при больовому синдромі, може бути рекомендований прийом одночасно парацетамолу та ібупрофену.

Також на фармацевтичному ринку існують таблетки, що містять комбінацію ібупрофену та парацетамолу.

При цьому зазвичай рекомендується приймати обидва препарати в нижчих дозах, ніж при прийомі парацетамолу або тільки ібупрофену. Так, в одному з комбінованих препаратів в інструкції зазначено, що дорослим та дітям віком від 12 років рекомендується приймати по 1 таблетці, що містить 500 мг парацетамолу та 200 мг ібупрофену 3 рази на добу, але не частіше ніж через 6 год після попереднього прийому препарату. При неефективності можна приймати не більше 1000 мг парацетамолу + 400 мг ібупрофену разово, а добова доза не повинна перевищувати 3000 мг парацетамолу та 1200 мг ібупрофену.

Які побічні ефекти можуть виникнути на фоні прийому парацетамолу?

Парацетамол зазвичай добре переноситься, і побічні реакції розвиваються рідко. У той же час на фоні застосування парацетамолу можуть виникнути:

реакції гіперчутливості, включаючи висип (кропив’янка або еритематозні висипання), свербіж шкіри, ангіоневротичний набряк, мультиформну ексудативну еритему, токсичний епідермальний некроліз;

нудота, біль в епігастрії, у деяких випадках парацетамол може мати проносну дію;

тромбоцитопенія, агранулоцитоз, анемія, сульфгемоглобінемія, метгемоглобінемія (проявляється ціанозом, задишкою, болем у серці), гемолітична анемія, гематоми або кровотечі;

бронхоспазм у пацієнтів, чутливих до ацетилсаліцилової кислоти та інших нестероїдних протизапальних препаратів;

порушення функції печінки (в аналізах відзначається підвищення печінкових ферментів);

зниження артеріального тиску;

асептична піурія, ниркова колька.

Як часто можна приймати парацетамол як знеболювальне?

Парацетамол як знеболювальний препарат зазвичай рекомендують приймати в разовій дозі 1000 мг (саме в такій дозі максимально проявляється його аналгетичний ефект). Препарат можна приймати до 4 разів на добу, проте перерва між прийомами повинна бути не менше 4 год. Також не слід перевищувати максимальну добову дозу парацетамолу (для дорослих вона становить 4000 мг).

Як приймати парацетамол капсули 325 мг?

Капсули парацетамолу 325 мг не слід застосовувати у дітей віком до 6 років.

Дітям віком 6–12 років призначають по 1 капсулі до 4 разів на добу (не частіше, ніж кожні 4–6 год).

Дорослим та дітям віком старше 12 років слід приймати по 1–3 капсули до 4 разів на добу, але не раніше ніж через 4–6 год після попереднього прийому.

Максимальна доза становить 12 капсул (3900 мг) на добу.

Не приймати без консультації лікаря більше 3 днів!

Як приймати парацетамол таблетки 325 мг?

Дітям віком 6–12 років — по 1 таблетці кожні 4–6 год. Максимальна добова доза — 5 таблеток по 325 мг!

Разова доза парацетамолу для дитини повинна становити 10–15 мг/кг маси тіла дитини, добова — не більше 60 мг/кг.

Дорослим та дітям старше 12 років по 2 таблетки кожні 4–6 год, але не більше 10 таблеток на добу.

Не застосовувати у дітей віком до 6 років!

Не приймати більше 3 днів без консультації лікаря!

Парацетамол таблетки 200 мг: як приймати?

Дорослим та дітям старше 12 років та з масою тіла понад 40 кг приймати по 2–5 таблеток (400–1000 мг) на один прийом, максимальна добова доза — 4000 мг. Дозу необхідно знизити, а інтервал між прийомами збільшити у пацієнтів з порушеннями функції печінки або нирок та осіб похилого віку.

Дітям старше 3 років дозу розраховують, виходячи з маси тіла дитини: разова доза — 10–15 мг/кг, максимальна добова — 60 мг/кг. Так, наприклад, для дитини з масою тіла 20 кг разова доза має становити 200–300 мг (1–½ таблетки 200 мг).

Прийом парацетамолу можна повторювати не більше ніж 4 рази на добу. Таблетки парацетамолу 200 мг не слід застосовувати у дітей віком до 3 років. Не приймати довше 3 днів без консультації лікаря!

Парацетамол приймати до або після їди?

Парацетамол у формі таблеток, капсул, сиропу або суспензії слід приймати внутрішньо, запиваючи великою кількістю води, через 1–2 год після їди. При застосуванні відразу після їди всмоктування парацетамолу в шлунково-кишковому тракті буде уповільненим (відповідно, дія препарату проявиться пізніше, ніж очікується).

Як часто можна приймати парацетамол за підвищеної температури тіла?

Парацетамол можна приймати до 4 разів на добу, проте перерва між прийомами препарату повинна бути не менше 4 год. Також не слід перевищувати максимальну добову дозу (для дорослих вона становить 4000 мг).

Чи можна приймати парацетамол без призначення лікаря?

Парацетамол — безрецептурний препарат. Його можна приймати самостійно як жарознижувальний та знеболювальний засіб не більше 3 днів. Якщо симптоми не минають при застосуванні парацетамолу, стають більш вираженими або розвиваються нові, слід негайно звернутися до лікаря для встановлення діагнозу та призначення лікування. Слід пам’ятати, що парацетамол — симптоматичний лікарський засіб, він впливає на симптоми (жар, біль), але не на захворювання, що виявляється цими симптомами.

Чи можна приймати парацетамол одночасно з іншими препаратами, що застосовуються при грипі та застуді?

Необхідно уважно вивчити склад застосовуваних лікарських засобів — більшість таблетованих препаратів та гарячих напоїв, що призначаються при грипі та застуді, містять парацетамол. Це означає, що якщо ви прийматимете їх одночасно з парацетамолом, то необхідно підрахувати його добову дозу в усіх прийнятих препаратах: добова доза парацетамолу для дорослих та дітей віком від 12 років не має перевищувати 4000 мг.