Панкреатин: запитання та відповіді

Що таке панкреатин?

Панкреатин — це поліферментний препарат, який одержують з підшлункової залози великої рогатої худоби та свиней. У складі препарату представлені панкреатичні ферменти:

ліпаза — відповідає за процеси розщеплення жирів;

амілаза — відповідальна за розщеплення складних вуглеводів;

протеаза — відповідає за розщеплення білкових компонентів їжі.

Доза ферментів зазвичай розраховується не в міліграмах, а оцінюється за протеолітичною, амілолітичною та ліполітичною активністю. Як правило, позначається МО (міжнародні одиниці), од. ЄФ або ОД Ph. Eur. (одиниці Європейської Фармакопеї).

Поліферментний препарат випускається під різними торговими назвами та з різною дозою ферментів, тому вибір дози та режиму прийому слід здійснювати індивідуально.

Панкреатин випускають у формі таблеток, покритих кислотостійкою оболонкою, або капсул, які містять кишково-розчинні мінімікросфери. Завдяки цьому препарат не діє в кислому середовищі шлунка, а вивільняється в нейтральних умовах дванадцятипалої або тонкої кишки. Таким чином забезпечується дія препарату, близька до фізіологічної.

Навіщо приймають панкреатин?

Панкреатин та інші поліферментні препарати призначають для лікування хворих з порушеннями процесу перетравлення їжі, які пов’язані з порушенням секреторної функції підшлункової залози (хронічний панкреатит, муковісцидоз, рак підшлункової залози, обструкція панкреатичної або загальної жовчної протоки), а також після операцій на шлунково-кишковому тракті (гастректомія, панкреатектомія, операції з накладанням шлунково-кишкового анастомозу), при функціональному прискоренні проходження їжі через кишечник.

Також ферментні препарати можна приймати одноразово у разі вживання незвичної, жирної або важкоперетравлюваної рослинної їжі.

Панкреатин призначають також під час підготовки до рентгенологічних та ультразвукових діагностичних досліджень — для усунення здуття кишечнику.

Як приймати панкреатин?

Дозу панкреатину лікар підбирає індивідуально, залежно від стану травної системи пацієнта. Однак є й загальні принципи:

таблетку слід ковтати повністю, не розжовуючи, і запивати великою кількістю води (1 склянка). Якщо подрібнити таблетку або розжувати, активні ферменти можуть пошкодити слизову оболонку порожнини рота;

при вживанні рослинної, жирної або незвичної їжі, що важко перетравлюється, рекомендується разово приймати 1–2 таблетки панкреатину;

для полегшення перетравлення їжі разову дозу підбирають у діапазоні 25 000–80 000 ОД Ph. Eur. ліполітичної активності;

якщо потрібен курс лікування, то максимальну добову дозу обчислюють за ліполітичною активністю — не більше 1500 ліполітичних ОД Ph. Eur. на 1 кг маси тіла дитини віком менше 12 років; не більше 15 000–20 000 ліполітичних ОД Ph. Eur. на 1 кг маси тіла для дітей віком старше 12 років та дорослих пацієнтів;

при лікуванні хворих на муковісцидоз рекомендується починати з дози 500 ОД Ph. Eur. ліполітичних одиниць на 1 кг маси тіла або з розрахунку 4000 ОД Ph. Eur. на 1 г уживаного жиру.

Як швидко діє панкреатин?

Панкреатичні ферменти діють безпосередньо у просвіті кишечнику відразу після розчинення оболонки таблетки чи мінімікросфер. Тому якщо немає порушень перистальтики, то препарат діє досить швидко, у міру просування вмісту шлунково-кишковим трактом.

Як довго можна приймати панкреатин?

Тривалість лікування може варіювати від кількох днів (при порушенні процесу травлення внаслідок недотримання дієти) до кількох місяців і навіть років (у разі потреби в постійній замісній терапії).

Який препарат панкреатину є кращим?

На ринку представлено чимало поліферментних препаратів. Вони мають однаковий склад, проте в більшості виробників представлена ​​лінійка лікарських засобів із різними дозуваннями ферментів. Це дозволяє підібрати оптимальний режим прийому препарату в різних клінічних ситуаціях. У цілому різниця полягає тільки в тому, що частина лікарських засобів випускається у формі таблеток, покритих кислотостійкою оболонкою. Тобто ці препарати починають розчинятися та змішуватися зі з’їденою їжею вже в тонкій кишці. Інші лікарські засоби випускаються у формі капсул, які містять мінімікросфери з ферментами. Капсула розчиняється вже у шлунку, що забезпечує ретельніше перемішування мінімікросфер з їжею. Проте активуються ферменти так само у просвіті тонкої кишки.

Коли протипоказаний панкреатин?

Панкреатин протипоказаний у разі наявності алергії на білки свині. Також панкреатин не застосовують при гострому панкреатиті, оскільки у разі цієї патології відзначають інший механізм розвитку захворювання.

Чи можна приймати панкреатин при болю у шлунку?

Прийом панкреатину покращує процес травлення, тому усуває відчуття тяжкості або здуття живота у разі переїдання. Однак панкреатин не чинить лікувального ефекту при виразковій хворобі шлунка або дванадцятипалої кишки, а лише замінює дефіцит природних панкреатичних ферментів. Отже, у разі болю в шлунку рекомендується звернутися до лікаря.

Чи можна приймати панкреатин при нудоті?

Якщо нудота пов’язана з переїданням, панкреатин зменшить вираженість симптомів. Однак при отруєннях чи захворюваннях шлунково-кишкового тракту він не допоможе.