Пальцеве ректальне дослідження все ще актуальне?

Міжнародна група експертів нещодавно запропонувала замінити пальцеве ректальне дослідження (пальпацію через пряму кишку) для виявлення раку передміхурової залози проведенням магнітно-резонансної томографії (МРТ). Чи це виправдано?

До введення у 1986 р. аналізу крові на простат-специфічний антиген (ПСА) пальцеве ректальне дослідження було єдиним методом скринінгу захворювань передміхурової залози. При цьому дослідженні лікар пальпує передміхурову залозу через стінку прямої кишки.

Яку діагностичну інформацію дає це дослідження?

При раку передміхурової залози визначається її нерівна поверхня і твердіша, ніж у нормі текстура. Водночас на ранніх стадіях при пальцевому дослідженні зміни можуть не виявлятися. При простатиті передміхурова залоза болюча при пальпації, а при аденомі збільшена. Також пальпація через пряму кишку може застосовуватися для діагностики ряду інших захворювань: запору, раку прямої кишки та раку яєчника у жінок, а також виявлення сторонніх тіл у прямій кишці.

Який діагностичний метод є найбільш доступним та ефективним?

У системі медичних навчальних закладів Великобританії приділяють велику увагу навчанню студентів клінічним навичкам. Це пояснюється насамперед обмеженою доступністю та високою вартістю сучасних додаткових високотехнологічних методів досліджень. Водночас такі методи дослідження найчастіше є ефективнішими у ранній діагностиці різних захворювань, зокрема раку. Так, МРТ не є рентгенівським методом (пацієнт не піддається рентгенівському опроміненню, що підвищує ризик розвитку раку) та ефективна як для ранньої діагностики онкопатології передміхурової залози, так і для моніторингу перебігу захворювання. Водночас ряд факторів обмежує застосування цього методу в практичній медицині: апарати МРТ дорогі, вимагають спеціальних умов установки, спеціалізованої електромережі та є лише у великих лікарнях та медичних центрах. Це обмежує можливість застосування МРТ як скринінгового методу діагностики.

Аналіз крові на рівень ПСА використовують як скринінговий тест на рак передміхурової залози, водночас він не є специфічним для цього виду онкопатології. Також слід пам’ятати, що рівень ПСА в плазмі крові підвищується після проведення пальцевого ректального дослідження. Таким чином, проводити трансректальну пальпацію передміхурової залози та забір крові для визначення рівня ПСА слід у різні візити пацієнта до лікаря.

За оцінками експертів, під час дослідження передміхурової залози шляхом проведення пальцевого ректального дослідження виявляють до 76% випадків раку цієї залози (у ряді випадків локалізація та розміри пухлини не дозволяють виявити її при пальцевому дослідженні). Цей метод діагностики сприяє зниженню потреби у проведенні рентгенівських методів дослідження для діагностики запору. Також важливо, що це дослідження не потребує значних економічних витрат. Для його проведення необхідний навчений фахівець та наявність гумових рукавичок. Простота та доступність методу є дуже важливими, оскільки на ранніх стадіях перебіг цього виду раку є безсимптомним і часто пацієнти звертаються вже з больовим синдромом внаслідок розвитку метастазів у хребет. Раннє встановлення діагнозу сприяє отриманню пацієнтами своєчасного лікування. Виявлення змін передміхурової залози при пальпації є показанням до подальшої діагностики, включаючи МРТ.

Таким чином, пальцеве ректальне дослідження на сьогодні все ще є актуальним як діагностичний метод.

За матеріалами www.medicalxpress.com