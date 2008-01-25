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Новини медицини та фармаціїПалбоцикліб покращує показник виживаності у хворих на рак молочної залози

Палбоцикліб покращує показник виживаності у хворих на рак молочної залози

Опубліковано  18.05.2022

Згідно з новими даними, у деяких пацієнтів з онкопатологією молочної залози, які отримували палбоцикліб та інгібітор ароматази (ІА), імовірність летального наслідку була значно нижчою, ніж у хворих, які застосовували тільки ІА.

Компанія Pfizer оголосила про наявність даних, що підтверджують терапевтичні переваги при призначенні пацієнтам палбоциклібу в поєднанні з ІА порівняно з монотерапією ІА як методом лікування першої лінії.

Було проведено ретроспективне когортне порівняльне дослідження ефективності різних схем лікування у 2888 пацієнтів з метастатичним раком молочної залози (мРМЗ) з позитивним рецептором гормону (HR(+)) та негативним рецептором епідермального фактора росту 2 (HER2(-)). У рамках дослідження оцінювали ефективність палбоциклібу в комбінації з ІА порівняно з монотерапією ІА. Встановлено, що включення палбоциклібу до схеми лікування асоційоване з покращенням загальної виживаності (ЗВ) у жінок у період постменопаузи та у чоловіків з HR(+), HER2(-) мРМЗ.

Встановлено, що медіана ЗВ була значно вищою в групі палбоциклібу порівняно з групою ІА (49,1 порівняно з 43,2 міс). Реальна медіана виживання без прогресування становила 19,3 проти 13,9 міс відповідно. Таким чином, результати можна розглядати як зниження ризику смерті на 24% і зниження ризику прогресування захворювання на 30%.

Директор з розвитку онкології Pfizer Global Product Development Кріс Бошофф (Chris Boshoff) повідомив, що з моменту затвердження палбоциклібу для лікування дорослих пацієнтів з діагнозом HR(+), HER2(-) мРМЗ було встановлено ефективність такого терапевтичного підходу. Отримані дані дають підстави розглядати палбоцикліб як препарат першої лінії.

За матеріалами www.europeanpharmaceuticalreview.com

Опубліковано  18.05.2022

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